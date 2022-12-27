Москва, 27 декабря, 2022, 06:55 — ИА Регнум. О результатах медицинского обследования Виктора Бута, недавно вернувшегося в Россию из американской тюрьмы, сообщила его супруга Алла Бут. Об этом 27 декабря сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Анатольевич Бут

По словам Аллы Бут, специалисты в результате медицинского обследования Виктора Бута не выявили никаких серьёзных отклонений в состоянии его здоровья. Как уточнила Алла Бут, все полученные результаты были в пределах допустимого порядка. Также женщина отметила, что семья всю неделю болела гриппом, но сейчас уже все пошли на поправку.

Алла Бут утверждала, что в американской тюрьме состояние здоровья её супруга заметно ухудшилось, так как ему не оказывалась необходимая медицинская помощь. При этом от самого Бута жалоб на состояние здоровья не поступало, по его словам, тяжелее всего в тюрьме было пережить отсутствие связи с родными и близкими людьми.

Напомним, Виктор Бут вернулся в Россию 8 декабря в результате достигнутой договорённости с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Бут поддержал идею создания агентства по вызволению граждан России из заключения за рубежом.