Москва, 12 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Виктор Бут стал символом юридического беспорядка, который чинят США в отношении российских граждан.

Osce.usmission.gov Виктор Бут

«Все, что произошло с Виктором Бутом от начала до конца — цепь подставных действий американских спецслужб <…> Бут по большому счету стал символом того юридического беспредела, который чинят американские власти в отношении наших граждан», — заявила Захарова в интервью каналу «Эмпатия Манучи» 12 декабря.

Также официальный представитель МИД РФ добавила, что в США Буту для поддержания соответствующей политической риторики придумали «демонизирующую биографию».

Как передает ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер перед своим освобождением и возвращением в США выполнила все необходимые процедуры для помилования.