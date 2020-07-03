Юлия Карнаева

Автор

Родилась в Ленинградской области в 1991 году в семье военных. Мы много переезжали, так что с раннего детства я наблюдала окружающий мир в своеобразный видоискатель - окно нашего автомобиля. Своей малой родиной я до сих пор считаю приветливый сибирский городок Бердск, там моя семья прожила около 7 лет. Затем мы вернулись в город, где я родилась - Кингисепп. Я закончила гимназию №7 и поступила в Санкт-Петербургский Государственный университет. Моя основная специальность - магистр культуры Востока и Африки. Свободно владею английским и языком суахили, также изучала арабский, французский и испанский. Параллельно получила образование на факультете фотокорреспондентов в Союзе журналистов СПБ и Лен. области им. Гальперина. Увлечение документальной фотографией позволило мне более комплексно подойти к исследованиям, проведенным в Восточной Африке. Моя профессиональная карьера никогда не ограничивалась одной сферой, мне удавалось совмещать работу экскурсоводом по рекам и каналам Петербурга, гидом по Африке, дайвмастера, контент менеджера в школе яхтинга и фотографа-фрилансера. ​Сегодня я по-прежнему стремлюсь много путешествовать, используя камеру, как инструмент визуальной антропологии. Увлекаюсь яхтингом и подводной археологией (именно результатом этой сферы деятельности стала моя первая персональная выставка "В мире безмолвия: 58 лет спустя").