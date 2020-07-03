Кургальский заказник — памятник ингерманландской культуры и экологическое наследие Ленинградской области.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Закат

О Кургальском полуострове никогда раньше не писали так много. Тревогу забили экологи. Последний девственный угол на южном берегу Финского залива стал местом проведения «Северного потока — 2». Не в обход, не в виде тоннеля, а через реликтовую дюну, вырубая сосновые леса и осушая болото Кадер.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Побережье Кургальского заказника

Но беда не приходит одна. Вслед за газовой трубой 2017 году были одобрены новые правила рекреации. В заказнике разрешено проводить «массовые развлекательные и иные мероприятия», связанные «с реализацией эколого-просветительских функций ООПТ».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пейзажи Кургальского

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пейзажи Кургальского

По заказу компании Nord Stream 2 (автора «Северного потока») был разработан план организации туризма на территории Кургальского полуострова. Вместе с первыми колышками, отмечающими будущую экотропу, в заказнике собрались биологи и жители окрестных деревень.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Деревня, на территории Кургальского

Юлия Карнаева ИА REGNUM Деревня на берегу Финского залива

Юлия Карнаева ИА REGNUM Деревня, на территории Кургальского

Ученые уверены, что единственно верный способ поддержать природу в сложившихся условиях — это снизить рекреационную нагрузку. На заповедной территории необходимо ограничить количество посетителей, нарушающих покой и экобаланс «краснокнижников».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Перелетные птицы

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пейзажи Кургальского

На территории Кургальского заказника зарегистрировано 208 видов птиц, из них более 30 относятся к числу редких. Здесь выводят птенцов лебеди, серые гуси, турпаны, пеганки, чернозобики, камнешарки, орлан-белохвост, чайковые и прочие околоводные. Массово останавливаются перелетные птицы. В лесу можно найти очень редкие растения, лишайники и грибы. От браконьеров сберегли табун оленей. В акватории отдыхают кольчатая нерпа и серый тюлень.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Лебеди-шипуны

Юлия Карнаева ИА REGNUM Природа в Кургальском заказнике

Юлия Карнаева ИА REGNUM Птицы в заказнике

Юлия Карнаева ИА REGNUM Птицы Кугальского заказника выводят птенцов

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выводок лебедей

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выводок лебедей

Юлия Карнаева ИА REGNUM Птицы Кугальского заказника

Юлия Карнаева ИА REGNUM Побережье

Юлия Карнаева ИА REGNUM Птицы Кугальского заказника

Юлия Карнаева ИА REGNUM Птицы в заказнике

Юлия Карнаева ИА REGNUM Птицы Кугальского заказника

Юлия Карнаева ИА REGNUM Побережье

Кроме оживших страниц «Красной книги», здесь встречаются и другие достопримечательности: исторические артефакты, военные памятники и культовые сооружения.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пейзажи Кургальского

По северной кольцевой брусчатке Кургальского полуострова можно добраться до музея под открытым небом «Мельничный ручей», также известного как «Мемориал ингерманландским финнам».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Разрушенная мельница Юлле Пантелея

Юлия Карнаева ИА REGNUM Разрушенная мельница Юлле Пантелея

Эта территория Ленинградской области относится ко времени шведского владычества. Постепенно Ингерманландию заселяли финны, мирно проживающие рядом с другими народами. Оконечность Кургальского полуострова притягивала их дикой природой и возможностью реализовать мечты о морских странствиях.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Разрушенная мельница Юлле Пантелея

Юлия Карнаева ИА REGNUM Разрушенная мельница Юлле Пантелея

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ручей у мельницы

Юлле Пантелей — обычный финский мальчишка, с 13 лет ходил юнгой на рыбацких судах. А впоследствии стал капитаном дальнего плавания. Ходил под флагами России, Англии и Франции. В начале 20-го в. Юлле вернулся домой, построил мельницу у ручья и развлекал местных мальчишек морскими историями. Среди самых преданных слушателей были братья Андрей и Иван Койвунен из соседней деревни, будущие капитаны ледоколов «Литке» и «Ермак».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Памятник Юлле Пантелея

Юлия Карнаева ИА REGNUM Памятник Юлле Пантелея

Во время войны Андрей Койвунен ходил по Северному морскому пути. В отличие от брата, Иван Койвунен не смог пережить 30-е годы. Его расстреляли в январе 1938 г. В память о братьях Койвунен поднят парус с флагом Ингерманландии.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Мемориал ингерманландским финнам

Юлия Карнаева ИА REGNUM Музей под открытым небом

Судьба Юлле Пантелея, оставшегося жить в своей деревне, тоже оказалась трагичной. В 1943 г. по просьбе правительства Финляндии действующие на захваченной территории СССР оккупационные немецкие власти начали депортацию финно-угорского населения из Ленинградской области. Юлле Пантелей отказался покидать родную землю. Он до последнего помогал односельчанам мукой и был расстрелян прямо у своей мельницы. Местные помнят его как лекаря и предсказателя. На момент гибели ему был 91 год.

У ручья собрана небольшая экспозиция: останки мельницы и предметы крестьянского быта.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Музей на месте мельницы

Юлия Карнаева ИА REGNUM Музей на месте мельницы

Юлия Карнаева ИА REGNUM Рыбацкая лодка

Юлия Карнаева ИА REGNUM Домашняя утварь. Музей под открытым небом

Юлия Карнаева ИА REGNUM Домашняя утварь. Музей под открытым небом

Юлия Карнаева ИА REGNUM Старинные погреба

Также в лесу сохранились оборонительные сооружения Кингисеппского укрепрайона и старой погранзаставы. В годы Великой Отечественной войны КингУР вошел в состав Лужского рубежа и 45 дней сдерживал натиск немцев.

Юлия Карнаева ИА REGNUM ДОТ

Юлия Карнаева ИА REGNUM Военные постройки. Территория старой погранзоны

Юлия Карнаева ИА REGNUM Военные постройки. Территория старой погранзоны

Юлия Карнаева ИА REGNUM Военные постройки. Территория старой погранзоны

Юлия Карнаева ИА REGNUM Военные постройки. Территория старой погранзоны

Юлия Карнаева ИА REGNUM Военные постройки. Территория старой погранзоны

Юлия Карнаева ИА REGNUM Заброшенный автомобиль на берегу Финского залива

Историческая и природная ценность Кургальского полуострова неоспорима. Территория, действительно, обладает высоким потенциалом развития туризма. Но те, кто, вопреки трудностям, все же добирается до побережья, нарушают все правила «зеленой зоны». В выходные, когда на территории Кургальского появляются палатки, костры, одноразовые мангалы и бензопилы, дирекция ООПТ (особо охраняемых природных территорий Ленинградской области) молчит.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Игрушка на дереве

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ландыши

Кургальский заказник нуждается в охране. Чтобы не навредить, стоит прислушаться к мнению активистов-экологов. Тем более есть примеры, на которые стоит равняться, — организация национальных парков Канады. Но пока это только мечты.