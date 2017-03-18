Санкт-Петербург, 18 марта, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Митинг на Марсовом поле, названный организаторами «Маршем в защиту Петербурга» начался с исполнения гимна города. В акции принимает участие целый ряд известных общественных деятелей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Митинг «Марш в защиту Петербурга»

Петербуржцы идут непрерывным потоком от станции метро «Невский проспект», чтобы присоединиться к протестующим против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, объединения петербургской Российской национальной библиотеки с РГБ (Москва), застройки территории у Пулковской обсерватории. Именно эти темы заявлены основными на митинге.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Многие пришли с самодельными плакатами

На Марсово поле пришли режиссеры Юрий Мамин, Александр Сокуров, актеры Иван Краско, Ирина Мазуркевич, с трибуны выступили историк Лев Лурье, депутаты городского Заксобрания Максим Резник, Оксана Дмитриева, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Борис Вишневский. Последний передал привет собравшимся от актера Олега Басилашвили и его слова: «Это наш Петербург, мы его никому не отдадим».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выступление студентов петербургских университетов

Лурье объявил, что «такого унылого, местечкового засилья, которое сейчас есть в Смольном, никогда не было».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Участница митинга на Марсовом поле

«У нас есть власть, которой на нас наплевать, которая не считает необходимым служить нам. Только если мы изменим систему, у нас не будет губернатора, который смеет заявлять, что по Исаакию «вопрос решен», — заявил Борис Вишневский с трибуны митинга, что вызвало бурные аплодисменты.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Главной темой был Исаакиевский собор

Выступающие подчеркивали, что на Марсовом поле собрались петербуржцы, независимо от политических взглядов, чтобы «отстоять город, его науку, культуру, уникальные исторические памятники».

Юлия Карнаева ИА REGNUM На Марсовом поле собралось несколько тысяч человек

«Чтобы защитить Петербург от временщиков, вандалов, от глупости, хамства и мракобесия властей, которые в угоду своим личным, карьерным интересам готовы разрушить то, что создавалось веками и сохранилось благодаря мужеству и стойкости наших отцов и дедов», — сказала Оксана Дмитриева.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Защитники культурного наследия Петербурга

Алексей Ковалев напомнил, что ровно 30 лет назад ленинградцы вышли на защиту гостиницы «Англетер», а собравшиеся развернули огромную растяжку, посвященную этому событию. Горожане держат плакаты «Защитим Публичку», «Я не хочу жить в филиале Москвы», «Даешь археологический музей на Охтинском мысу», «Город, переживший блокаду, не допустит культурного разгрома», они периодически скандируют: «Это наш город».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербуржцы, посетившие митинг

Режиссер Юрий Мамин процитировал знаменитое «письмо ректоров», в котором Исаакий требуют передать РПЦ к Пасхе, а протестующих называют «политиканами» и «провокаторами». Письмо и его подписантов освистали, горожане кричали «Позор!».

«Что это за лизоблюдство? Это желание так лизнуть, это такая лесть, забота о своем месте, что она оскорбляет наш город», — сказал Мамин.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Депутат ЗС Петербурга Оксана Дмитриева ("Партия роста") и экс-губернатор Камчатской области Михаил Машковцев ("Коммунисты России")

Сопредседатель партии «Парнас» Андрей Пивоваров объявил, что его оскорбляет руководитель, который не отстаивает интересы петербуржцев, даже если деструктивные решения принимаются в Москве. «В отставку!», — завопил он, и собравшиеся поддержали этот слоган аплодисментами и криками «молодец».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербуржцы разных поколений пришли на митинг

Как сообщало ИА REGNUM, Смольный согласовал проведение акции 18 марта в так называемом формате гайд-парка, максимальная численность участников которого составляет 200 человек. По словам организаторов, они готовы заплатить штраф, если численность собравшихся будет превышена.