На митинге в Петербурге выступили против «временщиков» в Смольном
Санкт-Петербург, 18 марта, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Митинг на Марсовом поле, названный организаторами «Маршем в защиту Петербурга» начался с исполнения гимна города. В акции принимает участие целый ряд известных общественных деятелей, передает корреспондент ИА REGNUM.
Петербуржцы идут непрерывным потоком от станции метро «Невский проспект», чтобы присоединиться к протестующим против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, объединения петербургской Российской национальной библиотеки с РГБ (Москва), застройки территории у Пулковской обсерватории. Именно эти темы заявлены основными на митинге.
На Марсово поле пришли режиссеры Юрий Мамин, Александр Сокуров, актеры Иван Краско, Ирина Мазуркевич, с трибуны выступили историк Лев Лурье, депутаты городского Заксобрания Максим Резник, Оксана Дмитриева, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Борис Вишневский. Последний передал привет собравшимся от актера Олега Басилашвили и его слова: «Это наш Петербург, мы его никому не отдадим».
Лурье объявил, что «такого унылого, местечкового засилья, которое сейчас есть в Смольном, никогда не было».
«У нас есть власть, которой на нас наплевать, которая не считает необходимым служить нам. Только если мы изменим систему, у нас не будет губернатора, который смеет заявлять, что по Исаакию «вопрос решен», — заявил Борис Вишневский с трибуны митинга, что вызвало бурные аплодисменты.
Выступающие подчеркивали, что на Марсовом поле собрались петербуржцы, независимо от политических взглядов, чтобы «отстоять город, его науку, культуру, уникальные исторические памятники».
«Чтобы защитить Петербург от временщиков, вандалов, от глупости, хамства и мракобесия властей, которые в угоду своим личным, карьерным интересам готовы разрушить то, что создавалось веками и сохранилось благодаря мужеству и стойкости наших отцов и дедов», — сказала Оксана Дмитриева.
Алексей Ковалев напомнил, что ровно 30 лет назад ленинградцы вышли на защиту гостиницы «Англетер», а собравшиеся развернули огромную растяжку, посвященную этому событию. Горожане держат плакаты «Защитим Публичку», «Я не хочу жить в филиале Москвы», «Даешь археологический музей на Охтинском мысу», «Город, переживший блокаду, не допустит культурного разгрома», они периодически скандируют: «Это наш город».
Режиссер Юрий Мамин процитировал знаменитое «письмо ректоров», в котором Исаакий требуют передать РПЦ к Пасхе, а протестующих называют «политиканами» и «провокаторами». Письмо и его подписантов освистали, горожане кричали «Позор!».
«Что это за лизоблюдство? Это желание так лизнуть, это такая лесть, забота о своем месте, что она оскорбляет наш город», — сказал Мамин.
Сопредседатель партии «Парнас» Андрей Пивоваров объявил, что его оскорбляет руководитель, который не отстаивает интересы петербуржцев, даже если деструктивные решения принимаются в Москве. «В отставку!», — завопил он, и собравшиеся поддержали этот слоган аплодисментами и криками «молодец».
Как сообщало ИА REGNUM, Смольный согласовал проведение акции 18 марта в так называемом формате гайд-парка, максимальная численность участников которого составляет 200 человек. По словам организаторов, они готовы заплатить штраф, если численность собравшихся будет превышена.