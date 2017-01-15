Санкт-Петербург, 15 января, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Каток на Новой Голландии, открывшийся 19 ноября будет радовать жителей и гостей Петербурга до 15 марта. В первых числах декабря из-за перепада температуры и дождей каток закрывали, однако работникам острова все же удалось отладить систему охлаждения.

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Открытый каток занимает площадь более двух тысяч квадратных метров и располагается прямо перед сценой Новой Голландии, на которой проводятся зимние концерты и представления. Одновременно на катке могут находиться до 300 человек.

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Время работы катка разделяется на сеансы, каждый из которых длится по часу, после чего площадка чистится в целях сохранения качества льда.

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Жители и гости города, которые уже успели побывать на новом катке, особенно высоко оценили вечернюю подсветку льда и всего острова.