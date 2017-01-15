Ледяная сказка на острове Новая Голландия
Санкт-Петербург, 15 января, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Каток на Новой Голландии, открывшийся 19 ноября будет радовать жителей и гостей Петербурга до 15 марта. В первых числах декабря из-за перепада температуры и дождей каток закрывали, однако работникам острова все же удалось отладить систему охлаждения.
Открытый каток занимает площадь более двух тысяч квадратных метров и располагается прямо перед сценой Новой Голландии, на которой проводятся зимние концерты и представления. Одновременно на катке могут находиться до 300 человек.
Время работы катка разделяется на сеансы, каждый из которых длится по часу, после чего площадка чистится в целях сохранения качества льда.
Жители и гости города, которые уже успели побывать на новом катке, особенно высоко оценили вечернюю подсветку льда и всего острова.