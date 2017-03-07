Спасение — в женских руках
Санкт-Петербург, 7 марта, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Список профессий, которые в народе по привычке называют «не женским делом», в последнее время сокращается всё быстрее.
Женщин сегодня можно встретить практически везде: за штурвалом пассажирского самолета или судна, в депо электротранспорта или за рулем такси. Но есть особые профессии, где риск — не случайность, не следствие редкой ошибки, а ежедневная осознанная необходимость. И эти профессии тоже освоены российскими женщинами.
Героиня сегодняшнего репортажа ИА REGNUM — Валерия Верховодко — душа и краса петербургского поисково-спасательного отряда (ПСО) «Экстремум».
Этот отряд создан Санкт-Петербургской региональной общественной организацией «Объединение добровольных спасателей Экстремум», объединяющей подготовленных добровольных спасателей и волонтеров.
В отряд может быть включен член организации, прошедший специальную подготовку по программе «Спасатель», аттестованный на выполнение поисково-спасательных работ или имеющий другую спасательную специальность.
На сегодня в составе отряда — 44 квалифицированных спасателя-добровольца, получивших государственную аттестацию.
Бойцы отряда «Экстремум» участвуют в поисково-спасательных работах, проводимых как совместно со спасательными подразделениями МЧС, так и непосредственно силами отряда, при координации с Центром управления кризисными ситуациями МЧС.
Одним из ключевых направлений деятельности ПСО «Экстремум» является поиск пропавших людей в природной среде.
ПСО «Экстремум» не является альтернативой профессиональным спасательным службам, но активно взаимодействует Главками МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также с пожарными и полицейскими обоих регионов.