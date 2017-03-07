Санкт-Петербург, 7 марта, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Список профессий, которые в народе по привычке называют «не женским делом», в последнее время сокращается всё быстрее.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Девушка-спасатель Валерия Верховодко

Женщин сегодня можно встретить практически везде: за штурвалом пассажирского самолета или судна, в депо электротранспорта или за рулем такси. Но есть особые профессии, где риск — не случайность, не следствие редкой ошибки, а ежедневная осознанная необходимость. И эти профессии тоже освоены российскими женщинами.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Валерия — сотрудник поисково спасательного отряда «Экстремум»

Героиня сегодняшнего репортажа ИА REGNUM — Валерия Верховодко — душа и краса петербургского поисково-спасательного отряда (ПСО) «Экстремум».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Проверка работоспособности оборудования

Этот отряд создан Санкт-Петербургской региональной общественной организацией «Объединение добровольных спасателей Экстремум», объединяющей подготовленных добровольных спасателей и волонтеров.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Подгонка шлема по размеру

В отряд может быть включен член организации, прошедший специальную подготовку по программе «Спасатель», аттестованный на выполнение поисково-спасательных работ или имеющий другую спасательную специальность.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Экмпаж ПСО «Экстремум» готов к выезду

На сегодня в составе отряда — 44 квалифицированных спасателя-добровольца, получивших государственную аттестацию.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Гордость Петербургской службы спасения

Бойцы отряда «Экстремум» участвуют в поисково-спасательных работах, проводимых как совместно со спасательными подразделениями МЧС, так и непосредственно силами отряда, при координации с Центром управления кризисными ситуациями МЧС.

Юлия Карнаева ИА REGNUM К единственной женщине в своем отряде мужчины относятся без предрассудков

Одним из ключевых направлений деятельности ПСО «Экстремум» является поиск пропавших людей в природной среде.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Поздравление с Международным женским днем

ПСО «Экстремум» не является альтернативой профессиональным спасательным службам, но активно взаимодействует Главками МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также с пожарными и полицейскими обоих регионов.