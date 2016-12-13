Санкт-Петербург, 13 декабря, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Уникальный «Лесной каток» представляет собой многочисленные ледовые аллеи или дорожки, общей протяженностью 1500 метров.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Уют в лесу

Юлия Карнаева ИА REGNUM Лесной каток на горнолыжном курорте Охта-парк

Ледовая трасса проходит посреди высоких деревьев, где все желающие могут скользить под приятную музыку и наслаждаться зимней сказкой. Система охлаждения и ледообразования позволяет обеспечить работу катка даже в плюсовую температуру, которая зимой в Петербурге бывает нередко. Входной билет на каток не ограничивает посетителей по времени. В связи с этим среди высоких сосен расположились скамейки, биотуалеты и ICE-бар, где можно подкрепиться, согреться и передохнуть. Коньки можно взять в аренду, а для тех, кто не уверенно держится на льду, найдутся пластиковые помощники фигуриста в виде пингвинов и медведей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Охта-парк

В вечернее время огромная территория катка просто завораживает своей иллюминацией, что делает экстравагантный «Лесной каток» в Охта-парке одним из самых посещаемых в городе, несмотря на его удаленность от центра и станций метро.