Санкт-Петербург, 16 декабря, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Город Санкт-Петербург, чью судьбу с самого зарождения определила близость к морю, долгое время хранил часть своей истории глубоко под водой, там, где простому обывателю не суждено было к ней прикоснуться. С развитием подводной археологии в России, стали появляться специалисты, способные не только достичь подводного наследия, хранящегося в Балтийском море, Финском заливе, Ладоге и Неве, но и поднять артефакты на поверхность для изучения и демонстрации.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выборг

Юлия Карнаева ИА REGNUM Подводный музей в Выборгском замке

К сожалению, нельзя утверждать, что на сегодняшний день в Петербурге развита сфера охраны и изучения подводного культурного наследия. Несколько групп подводных археологов своими силами стараются изменить ситуацию: организуют поиски, поднимают за свой счет корабли, консервируют и даже создают музеи.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Экспонаты, поднятые со дна Балтийского моря

Первым и единственным в России, к тому же ближайшим к Петербургу, стал музей подводной археологии в Выборгском замке (город Выборг). Музей был создан в 1994 году ученым, водолазом, контр-адмиралом Константином Шопотовым на основе материалов работы экспедиции «Память Балтики», начавшейся в 1989 году и реализовавшей главную уставную цель — «Воссоздание забытых страниц славных побед Российского флота».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Монеты со дна Балтийского моря

При музее ведется консервация и реконструкция свидетельств знаменитой победы Российского флота в Выборгском морском сражении.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Лахта — одно из перспективных мест для создания музея подводной археологии

В последние годы в Петербурге стали появляться временные выставки, где жители и гости города могут увидеть экспонаты, поднятые с глубин и раскрывающие историю морской державы. Такие экспозиции, как правило, можно увидеть в Центральном военно-морском музее, а с недавних пор еще и в Лахте, где идет строительство музея-корабля «Полтава» — достоверное воссоздание в музейных целях первого крупного корабля Российского военно-морского флота, спущенного на воду в Санкт-Петербургском Адмиралтействе. Проект был начат по инициативе председателя Совета директоров ОАО «Газпром» Алексея Миллера и реализуется Яхт-клубом Санкт-Петербурга. Планируется, что «Полтава» станет сердцем большого современного музейного комплекса, центром по изучению морской истории города и страны. Сегодня желающие могут посетить верфь и ознакомиться с небольшой экспозицией подводной археологии.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петровский док в Кронштадте, в котором планируется разместить подводный музей

В тоже время в Петербурге ожидается еще один громкий проект, инвестором которого также станет «Газпром». На заседании правительства глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк рассказала, что в Петербурге может появиться музей, в котором будут храниться суда, поднятые со дна морей. Разместить его планируют в Петровском доке в Кронштадте — первый сухой док в истории России, построенный в XVIII веке. Планируется его реконструировать, накрыть защитным корпусом, заполнить водой Балтийского моря и завести туда ряд кораблей, найденных подводными археологами. Для осмотра находок будут возведены прозрачные разноуровневые галереи. Проект должен быть похож на знаменитый музей Ваза в Стокгольме, где выставлен шведский боевой корабль XVII века. Проект реконструкции разрабатывается «Ленпроектреставрацией», курирует его АНО «Центр подводных исследований Российского географического общества». Общая площадь комплекса составит 42 тыс. квадратных метров, заполняемые водой доки — 12 тыс. квадратных метров. Однако, на сегодня док находится в разрушенном состоянии и никаких видимых работ на его территории не проводится.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Подводный рыцарь, археолог М.Копейкин

Зато в музеи истории Кронштадта уже открыта выставка «История кораблекрушений», которая считается первым шагом в реализации проекта создания на острове Котлин нового морского музея. На выставке представлены уникальные предметы, поднятые за последние годы с кораблей и судов, затонувших в Финском заливе. Это шведское судно конца XVI века, немецкий флейт «Архангел Рафаил», шлюп «Свирь», фрегат «Олег», броненец «Гангут», норвежский барк «Эмблем». Также на выставке представлена информация о крупнейших мировых катастрофах на море, подводных кладах, найденных и утраченных сокровищах; показан мировой опыт по подъему, консервации, реставрации исторических судов. Большая часть предметов передана в музей в результате работ по реализации проекта «Подводное наследие России» под руководством С. С. Кобылянского и А. В. Лукошкова.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Заметки подводных археологов

Там же ведутся масштабные работы по воссозданию парусного линейного корабля «Портсмут», части которого были подняты со дна финского залива подводным «рыцарем», археологом Михаилом Копейкиным. «Портсмут» стал флагманом одной из первых побед российского флота над шведским в сражении у острова Эзель 24 мая 1719 года. Он был построен в 1714 году в Амстердаме по русским чертежам, паруса на него натягивали в Англии, а пушки ставили в Дании. В октябре 1719 года корабль затонул вместе с линкором «Лондон», следуя в Кронштадт из Ревеля.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Недостающие деревянные нагеля заменяются современными металлическими

Его обнаружили в 2008 году во время проведения подводной археологической экспедиции. Вскоре Михаил Копейкин был вынужден экстренно, за свой счет поднимать корабль и затем консервировать его. Сейчас им и его сторонниками проводится не менее сложная работа — быть плотниками времен Петра Великого. С каждым днем корабль приобретает свои ошеломляющие очертания и скоро, при мощи новейших визуальных технологий, он повторит свой последний поход по морю.