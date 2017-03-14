По следам Кусто, по милости Кусто
Занзибар, Танзания, 15 марта, 2017, 00:08 — ИА Регнум. Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от неё отказываться
Жак Ив Кусто
«В мире безмолвия» (или «Мир тишины») — документальный фильм по одноименной книге, режиссёрами которого являются знаменитые подводные исследователи Жак-Ив Кусто и Луи Маль. Это один из самых первых фильмов, в котором использовалась подводная съемка.
Благодаря созданию акваланга — «подводных легких» изучение Мирового океана вышло на новый уровень. А после выхода в 1956 г. фильма «В мире безмолвия» его освоение стало происходить с невероятной скоростью.
Спустя 61 год внимание занимает не столько технический вопрос и глубина, а широта возможностей — рекреационный дайвинг, исследование затонувших кораблей, подводная археология, формирование будущего подводного культурного наследия. Эти размышления сложились в персональную фотовыставку, которая была проведена в Центре подводных исследований в Феодосии.
Фотографии представляют собой своего рода визуальный «полевой дневник», в котором отображены мои заметки о том, как изменилось освоение Мирового океана со времен создания Жак-Ивом Кусто акваланга. Акцент делается на развитие дайверской культуры, защиту флоры, фауны и подводного культурного наследия. География съёмок: Танзания (Занзибар), Кипр, Египет, Таманский залив.