Занзибар, Танзания, 15 марта, 2017, 00:08 — ИА Регнум. Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от неё отказываться

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Создание специально оборудованной акватории в местах затонувших кораблей позволяет ученым и дайверам-обывателям безопасно исследовать прошлое и настоящее

Жак Ив Кусто

«В мире безмолвия» (или «Мир тишины») — документальный фильм по одноименной книге, режиссёрами которого являются знаменитые подводные исследователи Жак-Ив Кусто и Луи Маль. Это один из самых первых фильмов, в котором использовалась подводная съемка.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Обучение детей дайвингу
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Бережное отношение к подводной флоре и фауне

Благодаря созданию акваланга — «подводных легких» изучение Мирового океана вышло на новый уровень. А после выхода в 1956 г. фильма «В мире безмолвия» его освоение стало происходить с невероятной скоростью.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Искусственно созданный парк скульптур на Кипре
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Скульптуры под водой
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Подводный музей на Кипре — искусственно созданный парк

Спустя 61 год внимание занимает не столько технический вопрос и глубина, а широта возможностей — рекреационный дайвинг, исследование затонувших кораблей, подводная археология, формирование будущего подводного культурного наследия. Эти размышления сложились в персональную фотовыставку, которая была проведена в Центре подводных исследований в Феодосии.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Шлюпка шведского парома «Зенобия»
Юлия Карнаева ИА REGNUM
На борту затонувшего парома «Зенобия»
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Один из мотоциклов, перевозимых «Тистлегормом»

Фотографии представляют собой своего рода визуальный «полевой дневник», в котором отображены мои заметки о том, как изменилось освоение Мирового океана со времен создания Жак-Ивом Кусто акваланга. Акцент делается на развитие дайверской культуры, защиту флоры, фауны и подводного культурного наследия. География съёмок: Танзания (Занзибар), Кипр, Египет, Таманский залив.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Подводная археология в Фанагории. Останки древнегреческого корабля
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Фотосъемка найденного на дне Таманского залива древнего корабля
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Древнегреческий кувшин