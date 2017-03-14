Занзибар, Танзания, 15 марта, 2017, 00:08 — ИА Регнум. Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от неё отказываться

Юлия Карнаева ИА REGNUM Создание специально оборудованной акватории в местах затонувших кораблей позволяет ученым и дайверам-обывателям безопасно исследовать прошлое и настоящее

Жак Ив Кусто

«В мире безмолвия» (или «Мир тишины») — документальный фильм по одноименной книге, режиссёрами которого являются знаменитые подводные исследователи Жак-Ив Кусто и Луи Маль. Это один из самых первых фильмов, в котором использовалась подводная съемка.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Обучение детей дайвингу

Юлия Карнаева ИА REGNUM Бережное отношение к подводной флоре и фауне

Благодаря созданию акваланга — «подводных легких» изучение Мирового океана вышло на новый уровень. А после выхода в 1956 г. фильма «В мире безмолвия» его освоение стало происходить с невероятной скоростью.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Искусственно созданный парк скульптур на Кипре

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скульптуры под водой

Юлия Карнаева ИА REGNUM Подводный музей на Кипре — искусственно созданный парк

Спустя 61 год внимание занимает не столько технический вопрос и глубина, а широта возможностей — рекреационный дайвинг, исследование затонувших кораблей, подводная археология, формирование будущего подводного культурного наследия. Эти размышления сложились в персональную фотовыставку, которая была проведена в Центре подводных исследований в Феодосии.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Шлюпка шведского парома «Зенобия»

Юлия Карнаева ИА REGNUM На борту затонувшего парома «Зенобия»

Юлия Карнаева ИА REGNUM Один из мотоциклов, перевозимых «Тистлегормом»

Фотографии представляют собой своего рода визуальный «полевой дневник», в котором отображены мои заметки о том, как изменилось освоение Мирового океана со времен создания Жак-Ивом Кусто акваланга. Акцент делается на развитие дайверской культуры, защиту флоры, фауны и подводного культурного наследия. География съёмок: Танзания (Занзибар), Кипр, Египет, Таманский залив.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Подводная археология в Фанагории. Останки древнегреческого корабля

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фотосъемка найденного на дне Таманского залива древнего корабля