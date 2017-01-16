Грифоны улетели: Банковский мост Петербурга остался без крылатых львов
Санкт-Петербург, 16 января, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Специалисты бережно демонтируют фигуры крылатых львов — грифонов — с Банковского моста через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге. Скульптуры, которым почти 200 лет, отправят на реставрацию. Они вернутся на мост в 2018 году, к Чемпионату мира по футболу.
Своих знаменитых золотых крыльев грифоны лишились еще в пятницу, 13 января. А сегодня, 16 января, началась основная фаза демонтажа фигур, ставших одним из многочисленных неофициальных символов Санкт-Петербурга.
«Сегодня сняли первую из четырех скульптур. Сначала разделили на две половины, затем с помощью крана-манипулятора части поочередно погрузили в автомобиль для транспортировки в мастерскую», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
По словам главы петербургского комитета по охране памятников (КГИОП) Сергея Макарова, которые приводит пресс-служба ведомства, «в процессе демонтажа реставраторов могут ожидать любые сюрпризы», однако «крылатым львам пора отправиться не просто на профилактику здоровья, а на полноценное лечение».
Как отмечают в КГИОП, внутри грифонов находятся несущие конструкции моста, которые удерживают ванты и уходят в землю.
«После демонтажа скульптур станет возможно провести обследование элементов Банковского моста, который также нуждается в ремонте. Предполагается, что к Чемпионату мира по футболу грифоны вернутся на отреставрированный мост», — сообщают в комитете по охране памятников.
Каждая скульптура грифонов состоит из пяти частей — двух половин и трех «вкладышей» (на передних лапах и груди). Пьедестал у фигур монолитный. Расчетный вес каждой скульптуры — 1,6 тонны.
Среди петербуржцев давно бытует поверье, что для успехов в учебе и бизнесе нужно потереть позолоченные крылья грифонов и положить в их пасти и швы монеты и записки. Этот обычай наносит вред старинным изваяниям.
В том числе из-за него скульптуры оказались в неудовлетворительном состоянии: позолота частично стёрта, образовались трещины, внутри скульптур найдены камни, монеты, записки и талисманы. Как заявляют в КГИОП, эти артефакты сами могут стать музейными экспонатами.
«Те записки, по которым невозможно идентифицировать человека, они могут представлять интерес для всех. Потому что можно посмеяться хотя бы. Я думаю, мы найдем способ музеефицировать и продемонстрировать их», — цитирует городской телеканал главу КГИОП Сергея Макарова.
Финансирование комплексной реставрации скульптур грифонов осуществляет Северо-Западный банк Сбербанка по личной инициативе председателя Дмитрия Курдюкова.
Работы ведут специалисты ООО «РМ «НАСЛЕДИЕ». Реставраторам также предстоит разработать меры по защите обновленных грифонов от вандалов.
Пешеходный Банковский мост — объект культурного наследия федерального значения — построен в 1825—1826 гг. по проекту инженера Вильгельма фон Треттера напротив здания Ассигнационного банка (ныне — Санкт-Петербургский государственный экономический университет). Пролетное строение моста состоит из двух металлических цепей, подвесок и полотна. Для укрепления цепей, несущих мост, служат чугунные консоли, скрытые внутри четырех полых фигур грифонов.
Сидящие фигуры грифонов высотой 2,85 м отлиты из чугуна по модели скульптора Павла Соколова в 1828 году на Александровском чугунолитейном заводе. Поверхность металла окрашена в оливковый цвет, имитирующий цвет патины. Крылья вычеканены из листовой меди и позолочены.