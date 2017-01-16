Санкт-Петербург, 16 января, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Специалисты бережно демонтируют фигуры крылатых львов — грифонов — с Банковского моста через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге. Скульптуры, которым почти 200 лет, отправят на реставрацию. Они вернутся на мост в 2018 году, к Чемпионату мира по футболу.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Оставшиеся грифоны готовы к демонтажу

Своих знаменитых золотых крыльев грифоны лишились еще в пятницу, 13 января. А сегодня, 16 января, началась основная фаза демонтажа фигур, ставших одним из многочисленных неофициальных символов Санкт-Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Подготовка к демонтажу

«Сегодня сняли первую из четырех скульптур. Сначала разделили на две половины, затем с помощью крана-манипулятора части поочередно погрузили в автомобиль для транспортировки в мастерскую», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам главы петербургского комитета по охране памятников (КГИОП) Сергея Макарова, которые приводит пресс-служба ведомства, «в процессе демонтажа реставраторов могут ожидать любые сюрпризы», однако «крылатым львам пора отправиться не просто на профилактику здоровья, а на полноценное лечение».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Грифон занимает свое место в кузове

Как отмечают в КГИОП, внутри грифонов находятся несущие конструкции моста, которые удерживают ванты и уходят в землю.

«После демонтажа скульптур станет возможно провести обследование элементов Банковского моста, который также нуждается в ремонте. Предполагается, что к Чемпионату мира по футболу грифоны вернутся на отреставрированный мост», — сообщают в комитете по охране памятников.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фиксация грифона

Каждая скульптура грифонов состоит из пяти частей — двух половин и трех «вкладышей» (на передних лапах и груди). Пьедестал у фигур монолитный. Расчетный вес каждой скульптуры — 1,6 тонны.

Среди петербуржцев давно бытует поверье, что для успехов в учебе и бизнесе нужно потереть позолоченные крылья грифонов и положить в их пасти и швы монеты и записки. Этот обычай наносит вред старинным изваяниям.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Специалисты обнаружили старинные монеты в постаменте грифона

В том числе из-за него скульптуры оказались в неудовлетворительном состоянии: позолота частично стёрта, образовались трещины, внутри скульптур найдены камни, монеты, записки и талисманы. Как заявляют в КГИОП, эти артефакты сами могут стать музейными экспонатами.

«Те записки, по которым невозможно идентифицировать человека, они могут представлять интерес для всех. Потому что можно посмеяться хотя бы. Я думаю, мы найдем способ музеефицировать и продемонстрировать их», — цитирует городской телеканал главу КГИОП Сергея Макарова.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Грифоны требуют реставрации

Финансирование комплексной реставрации скульптур грифонов осуществляет Северо-Западный банк Сбербанка по личной инициативе председателя Дмитрия Курдюкова.

Работы ведут специалисты ООО «РМ «НАСЛЕДИЕ». Реставраторам также предстоит разработать меры по защите обновленных грифонов от вандалов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Банковский мост на канале Грибоедова

Пешеходный Банковский мост — объект культурного наследия федерального значения — построен в 1825—1826 гг. по проекту инженера Вильгельма фон Треттера напротив здания Ассигнационного банка (ныне — Санкт-Петербургский государственный экономический университет). Пролетное строение моста состоит из двух металлических цепей, подвесок и полотна. Для укрепления цепей, несущих мост, служат чугунные консоли, скрытые внутри четырех полых фигур грифонов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Грифоны — культурное наследие Петербурга

Сидящие фигуры грифонов высотой 2,85 м отлиты из чугуна по модели скульптора Павла Соколова в 1828 году на Александровском чугунолитейном заводе. Поверхность металла окрашена в оливковый цвет, имитирующий цвет патины. Крылья вычеканены из листовой меди и позолочены.