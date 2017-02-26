Санкт-Петербург, 26 февраля, 2017, 13:14 — ИА Регнум. 24 и 25 февраля петербуржцы смогли перенестись в мир исторических средневековых боев и дисциплин исторического фехтования благодаря фестивалю «РЕКОН».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фестиваль РЕКОН

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фестиваль РЕКОН в Ленэкспо «Рыцарей не кормить!»

Многие видели рыцарей, облаченных в доспехи, но не все знают, что это одна из дисциплин исторических средневековых боев (ИСБ, HMB). Сегодня ИСБ — это зрелищный спорт, привлекающий к себе как самых юных спортсменов (дисциплины в соревнованиях начинаются с номинаций 3−5 лет), так и опытных бойцов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM К бою готов

Также не стоит забывать, что при всей кажущейся отдаленности это один из видов спорта, в котором России нет равных. Россия бессменный чемпион и семь лет подряд отстаивает этот титул на ежегодном чемпионате мира по ИСБ — Битве Наций. В этом мире исторических боев есть большое количество представительниц прекрасного пола.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Девушка-рыцарь

Спортивный турнир проходит под эгидой федераций HMBIA (Historical Medieval Battle International Association), WMFC (World Medieval Fighting Championship), NFHEMA (Национальная Федерация «ХЕМА», Российская Федерация), HMB Soft, ФСМБ (федерация спортивного мечевого боя), ФСМ (федерация спортивного меча).

Бои рыцарей ко Дню защитника Отечества

На фестивале любой желающий мог принять участие в мастер-классах по средневековым ремеслам, переодеться в викинга, рыцаря, индейца, римлянина, а также купить изделия ручной работы и получить комментарии по развитию исторических средневековых боев, как у спортивных ассоциаций, так и действующих чемпионов мира — спортсменов сборной России.