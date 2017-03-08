Санкт-Петербург, 8 марта, 2017, 13:05 — ИА Регнум. В петербургском предприятии «Горэлектротранс», обеспечивающем движение трамваев и троллейбусов, трудятся более 11 тысяч человек. И половина из них — женщины.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Водитель трамвая на маршруте №6 — Анастасия Данилова

Они водят общественный транспорт, работают кондукторами, обеспечивают бесперебойное функционирование электротранспорта в депо и диспетчерских, учат новичков.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Заполнение путевого листа перед выездом из депо

Среди водителей петербургских трамваев женщин — особенно много. Так уж «исторически сложилось». Даже при обучении профессии в «трамвайных» группах «Горэлектротранса» более половины принятых — женщины, а в «троллейбусных» большинство составляют мужчины.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Представительница прекрасного пола переводит стрелки на путях

Несмотря на сокращение трамвайных маршрутов в последние десятилетия, город на Неве до сих пор невозможно представить без этого вида транспорта. И его «женское лицо» давно стало привычным.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Проверка трамвая перед выходом на маршрут

На Васильевском острове пассажиры трамвайного маршрута №6 часто видят в кабине обаятельную, миниатюрную женщину — Анастасию Данилову.

Юлия Карнаева ИА REGNUM У метро Спортивная-2 трамвай необходимо подготовить к движению в обратную сторону

Корреспондент ИА REGNUM в преддверие 8 марта понаблюдал за одним рабочим днем водителя самого петербургского вида транспорта.