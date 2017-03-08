«И однажды всем назло я влюблюсь в водителя трамвая...»
Санкт-Петербург, 8 марта, 2017, 13:05 — ИА Регнум. В петербургском предприятии «Горэлектротранс», обеспечивающем движение трамваев и троллейбусов, трудятся более 11 тысяч человек. И половина из них — женщины.
Они водят общественный транспорт, работают кондукторами, обеспечивают бесперебойное функционирование электротранспорта в депо и диспетчерских, учат новичков.
Среди водителей петербургских трамваев женщин — особенно много. Так уж «исторически сложилось». Даже при обучении профессии в «трамвайных» группах «Горэлектротранса» более половины принятых — женщины, а в «троллейбусных» большинство составляют мужчины.
Несмотря на сокращение трамвайных маршрутов в последние десятилетия, город на Неве до сих пор невозможно представить без этого вида транспорта. И его «женское лицо» давно стало привычным.
На Васильевском острове пассажиры трамвайного маршрута №6 часто видят в кабине обаятельную, миниатюрную женщину — Анастасию Данилову.
Корреспондент ИА REGNUM в преддверие 8 марта понаблюдал за одним рабочим днем водителя самого петербургского вида транспорта.