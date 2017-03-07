Санкт-Петербург, 7 марта, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Накануне 8 марта Санкт-Петербургский государственный Большой цирк на Фонтанке, известный в Петербурге под своим историческим именем Цирк Чинизелли, приоткрыл дверь в закулисье для корреспондента ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Гримерка артисток цирка братьев Запашных

В центре внимания — и в фокусе объектива — оказались артистки цирка, занятые в программе «ЦиркUS 2.0». С февраля ее представляют в городе на Неве артисты Большого Московского цирка под руководством братьев Запашных.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Накладные ресницы — часть сценического образа

За последнее время цирковое искусство заметно изменилось. Оно стало глубже, серьезнее ‑ и вместе с тем эксцентричнее.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Работа на грани человеческих возможностей

Каждый номер рассказывает о трудностях, противоречиях и радостях современной жизни. Такие непростые темы как любовь, проблема выбора, ответственность человека, его страхи и пороки, раскрываются посредством ярких шоу-программ, в которых женский образ занимает главное место.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выбор костюма — нелегкое дело

Одним из лучших примеров подобного рода можно считать новую программу в Цирке на Фонтанке. В стремлении удивить, даже шокировать избалованного зрителя артисты Большого Московского цирка под руководством братьев Запашных представили свое видение циркового шоу 21-го века.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Девушки украшают номер гимнастов

Традиционные цирковые жанры объединяются с новейшими технологиями и ярчайшими танцевальными номерами.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Предводительница» гимнастов

Звездами программы, без сомнений, можно назвать гимнасток на ремнях, заслуженных артисток России Елену Бараненко и Елену Петрикову, руководителя группового вольтижа гимнастов Марину Казакову и девушек из балета московского цирка.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Заслуженные артистки России, гимнастки Елена Бараненко и Елена Петрикова

Они работают на манеже на грани человеческих возможностей, делая это с невероятным диапазоном эмоций, подвластным только женщинам. Кроме того, их яркие, постоянно меняющиеся образы никого не оставляют равнодушными.