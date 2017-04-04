Третьего апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге взорвалось самодельное взрывное устройство.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Цветы у метрополитена

Террористический акт произошел на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва на месте и в больницах погибли 14 человек. Еще свыше 50 граждан получили ранения различной степени тяжести.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Метро «Сенная площадь»

Чуть позже на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство, как предполагается, более мощное, чем-то, что сработало в вагоне. Взрывотехники ОМОН Росгвардии, прибывшие на место, обезвредили бомбу.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Из метро выходят сотрудники спецслужб

После теракта силовые ведомства во многих городах России перевели личный состав на усиленный вариант несения службы. Особое внимание уделяется безопасности в метрополитене.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В память о погибших от взрыва бомбы в метро

Жители Санкт-Петербурга уже второй день идут с цветами к станции метро «Сенная площадь», чтобы почтить память сограждан. У этой станции появился импровизированный мемориал. Цветы приносят и к станции «Технологический институт», на которую машинист сумел привести подорванный поезд.