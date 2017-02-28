Санкт-Петербург, 28 февраля, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Утром 28 февраля в Уткиной заводи в Невском районе Санкт-Петербурга состоялись учения по ликвидации разлива нефтепродуктов в ледовых условиях на Неве. За ними наблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Уткина заводь

В учениях был задействован аварийно-спасательный буксир-ледокол «Невская застава», щеточный нефтесборочный комплекс, многофункциональная амфибия TRUXOR с навесным нефтесборочным оборудованием, а также вакуумная установка.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Многофункциональная амфибия TRUXOR

Учения были организованы Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга при участии Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, надзорных организаций, экологической аварийной службы ГУП «ПИЛАРН», оперативных служб Невского района.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Замывание акватории

После команды о начале учений ледокол «Невская застава» направился к месту условного разлива нефтепродуктов у причальной стенки одного из петербургских предприятий. С берега специальными боновыми заграждениями окружили место учебного разлива.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ледокол «Невская застава»

Затем участники тренировки откачали условно загрязненную воду и окончательно очистили акваторию. В ходе учений была спущена на лед амфибия TRUXOR. После завершения учений ее подняли на борт судна.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ледокол «Невская застава» отрабатывает аварийный сценарий

Экологи, спасатели и специалисты различных городских служб готовятся к новому сезону, ведь с началом навигации на Неве увеличивается вероятность аварийных случаев в акватории Санкт-Петербурга.