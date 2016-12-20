Кингисепп, Ленинградская область, 20 декабря, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Начнем с того, что добраться до города из Петербурга можно с комфортом только на автобусах, следующих до Эстонии. Автопарк Кингисеппа уже давно оставляет желать лучшего, что, правда, дало развитие маршрутным такси. Этот вид транспорта удобен, но не безупречен. Без происшествий тоже не обходится.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ям-Ямбург-Кингисепп

История города берет начало в 1384 году, когда новгородский боярин Иван Федорович основал на этом месте крепость Ям. Крепость город имела сплошную каменную стену с башнями и воротами и впоследствии выдержала осаду войск Швеции и Ливонской конфедерации (в 1395 и 1444−1448 годах). Ямьской городок, город Яма, Ямбург — такое название крепость получила по местности, где она находилась: на южном побережье Финского залива, где обитало финское племя «ямь».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Кингисеппский краеведческий музей (здание бывшего коммерческого училища)

В начале ХХ века Ямбург был одним из беднейших городов Петербургской губернии, где главным доходом местных жителей была сдача домов в наем расквартированным войскам. Военнослужащие до революции оставляли значительную часть населения города. Сегодня о тех временах напоминает микрорайон Касколовка — бывший военный городок, чьи жители сильно страдают из-за отсутствия аптеки. В тоже время жителям шести домов микрорайона многие могут только позавидовать — они живут прямо посреди соснового леса.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Виктор Кингисепп — революционер России и Эстонии, один из организаторов Коммунистической партии Эстонии

17 мая 1922 года город был переименован из Ямбурга в Кингисепп, по фамилии эстонского коммуниста Виктора Кингисеппа, памятник которому установлен на одной из улиц.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Памятник партизанам, павшим в Великую Отечественную войну

Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 город был оккупирован 14 августа 1941 года войсками 18-й армии группы армий «Север». В годы оккупации в городе и его окрестностях работало подпольное партизанское движение, осуществлявшее подрывную и диверсионную деятельность против захватчиков. 1 февраля 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции город был освобождён войсками 2-й ударной армии при поддержке 13-й воздушной армии Ленинградского фронта.

25 декабря 1963 года на только что построенном горно-обогатительном комбинате «Фосфорит» было произведено первое удобрение — фосфоритная мука. Впоследствии данный комбинат стал для Кингисеппа градообразующим предприятием.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Конный клуб «Паж»

Сегодня большая часть рабочего населения Кингсеппа работает в порту Усть-Луги, который начал свою работу с открытия угольного терминала в 2001 году. В городе функционирует парк Романовка, где расположились лыжная база, конный клуб «Паж» и футбольный стадион.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Уроженка Ленинграда, переехавшая в микрорайон Касколовка (г. Кингисепп)

Близость Кингисеппа к границе с Эстонией (около 25 километров) сегодня практически никак не влияет на жизнь города. В магазинах чаще можно встретить финские товары, а работать в Нарву едут не многие. Жители Эстонии приезжают в соседние российские города (Ивангород, Кингисепп) за дешевыми товарами, но в основном это наши бывшие соотечественники.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Кингисепп встает на коньки

Большой радостью для населения стало недавнее открытие Ледового Дворца. У города появилась хоккейная команда, многие школы стали проводить на катке уроки физкультуры. В то же время бассейн, снесенный несколько лет назад, до сих не восстановлен. К большому сожалению команды пловцов, которые привозили немало наград с областных соревнований.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Лучшие лыжники и атлеты Кингисеппа в парке «Романовка»

В целом Кингисепп производит впечатление города тихого и спокойного. Несмотря на активную застройку многоэтажными панельными домами и чрезмерное число магазинов, здесь пока еще остается атмосфера «жизни в загородном доме», где летом можно искупаться в реке Луга, а зимой исследовать густой лес на лыжах.