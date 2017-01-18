Санкт-Петербург, 18 января, 2017, 18:21 — ИА Регнум. В России «карусель» как вид конного состязания, пришедший на смену рыцарским турнирам, вошёл в бытование еще при императрице Елизавете Петровне. А при Императоре Николае I их устраивали едва ли не каждый месяц в Царском селе, в Санкт-Петербурге и Москве.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В ЦПКиО

Юлия Карнаева ИА REGNUM Елагинская карусель

На Елагином острове петербуржцам показали состязания в казачьей джигитовке, включающие трюки с фланкировкой шашками, пиками, езду одвуконь и многое другое. В программе принимали участие как опытные взрослые наездники, так и дети, которые, несмотря на свой юный возраст, смогли впечатлить зрителей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Падение

Также посетителей праздника порадовали выступления фольклорного казачьего коллектива «Терек» и знакомство с традициями царской охоты с ловчей птицей и борзыми собаками. Все желающие смогли принять участие в бесплатных мастер-классах по стрельбе из лука, владению шашкой и джигитовке.