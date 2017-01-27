Санкт-Петербург, 27 января, 2017, 12:16 — ИА Регнум. В сентябре 1941 года, после захвата фашистскими войсками Мги и Шлиссельбурга, Ленинград оказался в блокадном кольце — полностью отрезанным по суше от Большой земли.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Музей истории Ленинграда

Юлия Карнаева ИА REGNUM В январе 2004 года, к 60-летию полного снятия блокады Ленинграда, в подвалах Исаакиевского собора открылась выставка Чтобы помнили…

Юлия Карнаева ИА REGNUM Во времена блокады музейные редкости были эвакуированы в Ленинград, где главным хранилищем стал Исаакиевский собор

Часть раритетов из дворцов-музеев Петродворца, Павловска, Пушкина, Гатчины успели эвакуировать, часть — замуровать в дворцовых подвалах или закопать в парках. Другие музейные редкости вывезли в Ленинград, и они всю блокаду находились в специальных хранилищах, одним из которых стал Исаакиевский собор. В январе 2004 года, к 60-летию полного снятия блокады Ленинграда, в подвалах Исаакиевского собора открылась выставка «Чтобы помнили…». Уникальная экспозиции в виде образа музейного хранилища тех страшных времен — это дань памяти музейным сотрудникам, которые сумели, проявив мужество и героизм, в нечеловеческих условиях блокады сберечь для нас частицу национального достояния.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Группа школьников на выставке Чтобы помнили

Юлия Карнаева ИА REGNUM Блокадный Ленинград в подвалах Исаакиевского собора

Юлия Карнаева ИА REGNUM Воспоминание художника о том,как выглядел собор во времена блокады

Главным организатором выставки является Сергей Николаевич Окунев — хранитель музейного фонда Исаакиевского собора, потомственный кораблестроитель и экскурсовод.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор. Художник не известен

Юлия Карнаева ИА REGNUM О детях в блокаду

«В начале 1990-х годов я стал сотрудником Исаакиевского собора, — рассказывает Сергей Николаевич. — Принял меня тогдашний директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Георгий Петрович Бутиков, которого я и ранее хорошо знал. Как инженер-кораблестроитель я работал в Военно-морском архиве, и во многих документах видел упоминания об Исаакиевском соборе. Все это не случайно — ведь Петр Великий задумывал этот собор как храм морской славы России. Таким образом, те сведения, которые я находил в архиве, были не известны даже многим искусствоведам».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Огород у Исаакиевского собора

Юлия Карнаева ИА REGNUM Анна Алексеевна с удовольствием навещает сотрудников Исаакиевского собора во время поездок в Петербург. Сейчас она проживает в Москве. Ей 92 года

Конечно, особой страницей в истории собора была его жизнь во время блокады. В его подвалах вместе с музейными сотрудниками жили их дети, благодаря воспоминаниям которых была создана экспозиция «Чтобы помнили».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Образ музейного хранилища времен блокады Ленинграда

Юлия Карнаева ИА REGNUM Специально для создания выставки, другие музеи выделили по несколько своих экспонатов

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фотографии из архивов

Во время рассказа Сергея Николаевича в подвале Исаакиевского собора одна группа экскурсантов сменялась другой. Невольно зашла речь о передаче собора РПЦ, так взволновавшей Петербург.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Работы демобилизованных художников

Юлия Карнаева ИА REGNUM Осколок зажигательного снаряда. Исаакиевский собор был ориентиром для пристрелки, поэтому его не бомбили. Однако, осколки снарядов часто отлетали от Мариинского дворца

«Исаакиевский собор ни одного дня не принадлежал церкви. Это всегда была собственность государства. Деньги на строительство первого храма преподобного Исаакия Далматского, по указу Петра Великого, были выделены из средств, отпускавшихся на содержание флота. И все последующие документы по собору проходили через Министерство морского флота: оплата священников, приобретение вина для причащения, ремонтные работы…», — рассказывает экскурсовод.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Винтовая лестница собора ведет на колоннаду, где открывается великолепный вид на город и звучит обзорная экскурсия

Юлия Карнаева ИА REGNUM 262 ступени до колоннады Исаакиевского собора

Исаакиевский собор по сей день хранит в себе множество неразгаданных тайн и артефактов величия Петербурга, которые нуждаются в бережных руках научных сотрудников. Эти люди (около 400 человек) еще надеются продолжить дело, за которое умирали хранители музейных фондов во времена блокады.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Подъем на колоннаду Исаакиевского собора