Санкт-Петербург, 3 февраля, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Стены арт-центра «Борей» называют «жертвами современного искусства», ведь на протяжении двадцати пяти лет каждые две недели художники использовали их для монтажа, делая все больше дырок гвоздями и шурупами. Изначально стены были лишь поверхностью для фиксации произведений, дыры в них замазывались, заклеивались и закрашивались, но в какой-то момент они начали приобретать свое «лицо» и даже конкурировать с произведениями за внимание посетителя.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Рабочий процесс

Юлия Карнаева ИА REGNUM В арт-центре Борей вочень часто выставлялись художники, которым не нашлось места в других галереях

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выставочная стена спустя 25 лет стала полотном для художников

Юлия Карнаева ИА REGNUM Границами произведения является скоч

Юлия Карнаева ИА REGNUM Для художников в Бореи открыты любые темы

В преддверии полного обновления, арт-центр решил увековечить свое существование в борьбе с прогрессом и сменой поколений. У организаторов родился план проведения акции, включающей в себя рисование по штукатурке, выставку и продажу части стены на аукционе.

Юлия Карнаева ИА REGNUM На растерзание художникам отданы все стены галереи Борей. Творческий процесс организаторы не контролируют

Юлия Карнаева ИА REGNUM Один из первых художников, пришедших на акцию Прощальные СТЕНАния — Феликс Волосенков

Юлия Карнаева ИА REGNUM Позирование на акции в арт-центре Борей

На растерзание художников, чьи работы выставлялись когда-то в «Бореи», отданы три зала галереи. Как сообщила директор центра Татьяна Пономаренко, никто из организаторов не будет контролировать творческий процесс или тем более руководить им.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Прощальные СТЕНАния в галереи Борей

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стены арт-центра Борей стали полотном для художников

Юлия Карнаева ИА REGNUM Художник и его работы

Арт-центр «Борей» создан в 1991 году как принципиально новая структура в области искусства и культуры. Борей — это гражданская инициатива, воплощенная в жизнь группой единомышленников, ставящих своей целью построить дом культуры, двери которого открыты для художественных инициатив.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Художники расписывают стены галереи Борей

Юлия Карнаева ИА REGNUM Портрет директора арт-центра Борей появился в первый день акции Прощальные СТЕНАния

Напомним также, что недавно арт-центр «Борей» запустил на краундфандинговой платформе «Планета» проект по сбору средств для ремонта выставочных пространств.