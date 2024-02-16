Виктория Толкачева
Последние публикации
«Можно было сойти с ума». Как ополченцы ЛНР замыкали Дебальцевский котёл
Девять лет назад бои под Чернухино с наступлением со стороны ЛНР и под Углегорском и Дебальцево — со стороны ДНР стали самыми масштабными действиями донбасских ополченцев до заключения вторых Минских соглашений. В общем-то они и стали возможными после Дебальцевского котла, вошедшего в историю...
16 февраля 2024
С сессии в окоп и обратно. Чем живут демобилизованные студенты в ЛНР
Специальная военная операция для жителей ЛНР и ДНР началась с мобилизации мужчин на фронт. В категорию мобилизованных попали и студенты вузов: разного возраста и разных специальностей. Точной статистики о количестве воевавших студентов нет, но они служили на нескольких направлениях, некоторые...
25 января 2024
Мирная-военная жизнь. Как прошёл первый год в составе России для ЛНР
Луганская Народная Республика провела первый полноценный год в составе России. Ещё один год войны, но в то же время 365 дней восстановительных работ в стремлении к мирной жизни. Год был наполнен стройками, запуском предприятий, проработкой социальных проектов для новых территорий и развитием...
1 января 2024
Из Африки — в окопы ЛНР. Студенты из Конго нашли в Луганске вторую Родину
Тигана Кеймоя приехал в Луганскую Народную Республику из родного Конго вслед за братом Жан-Клодом. Семьи нужно держаться, а Кеймоя-старший поступил в Донбасский государственный технический университет в Алчевске еще при Украине, до майдановских революций. Поэтому за ним подтянулись и остальные...
13 декабря 2023
«Скрипки Страдивари» из ЛНР. Уникальная мастерская отца Варфоломея
В монастырской мастерской в селе Чугинка (ЛНР) светло из-за больших окон, в клетке поёт птичка, похожая на канарейку, а по полу разбросаны десятки и десятки стружек — идёт рабочий процесс. Тут на свет появляются скрипки по образцу известнейших скрипок Страдивари, а занимается созданием музыкальных...
22 ноября 2023
«Путь добра» и особенные дети Лилии Ильиной
В главном офисе луганской общественной организации инвалидов «Путь добра» шум и суета. Сегодня суббота, а значит, приёмный день, когда за помощью приходят как по одному, так и целыми семьями. Им помогают разобраться с самыми разными вопросами всего лишь три человека, главный из которых — Лилия...
14 ноября 2023
«Носки от тёти Гали». Старики и дети Галины Абдураимовой
Каждый вечер тетя Галя проводит перед телевизором в напряженном труде: она вяжет носки. Разного размера и фасона, поскольку нужны они разным людям. Побольше и потеплее — это для военных, чуть поменьше — для дома престарелых, а лежачим больным гораздо удобнее «следочки». Их снимать-надевать проще...
9 ноября 2023
«Принцип ступенечки» от резчика Унгера
Деревянная резьба бывшего луганского ополченца Александра Унгера пользуется большой популярностью среди военных. Заказывают по-свойски, знают, что мастер и сделает с пониманием потребностей заказчика, поскольку сам воевал, и не откажет. Александр и не отказывает. «Меня, наверное, в каждой воинской...
8 ноября 2023
«Теперь я не воображаю, я вспоминаю». Артист с позывным «Артист»
Ни в школе, где он занимался хореографией и посещал театральный кружок, ни в колледже Луганской госакадемии культуры и искусств, ни на службе в театре Артём Демянчук не подозревал, что однажды окажется на войне. В феврале 2022 года в Луганске на фронт были призваны мужчины совершенно разных...
11 октября 2023
Луганские медики запустили проект для реабилитации участников СВО
Новый проект «Реабилитация демобилизованных участников СВО — один за всех и все за одного» начал свою работу на базе Луганского мединститута, сообщает корреспондент ИА Регнум. На базе кафедры общей врачебной практики медицинской реабилитации на средства Фонда президентских грантов и при поддержке...
19 сентября 2023
Прогулки со слонами. Как большие животные стали частью Луганска
Изначально слоны на улицах Луганска гуляли просто чтобы размяться, сменить обстановку и вообще для улучшения настроения. Их хозяин, Андрей Дементьев-Корнилов, происходит из старой династии дрессировщиков, которая начала заниматься слонами в России еще в 1890 году. Поэтому отношение к животным у...
15 сентября 2023
Первый День знаний в большой России. Как в ЛНР прошло 1 Сентября
Первосентябрьское утро в Луганске теперь, наверное, начинается так же, как и в любом другом городе России. Улицы заполняют целые колонны белых бантов и огромных букетов, среди выглаженной школьной формы пестрят разве что яркие наряды родителей. Немало народу спешит на школьные линейки в соседние...
1 сентября 2023
«У нас весь полк был шахтёрским». Как мобилизованные горняки стали воинами
Донбасс — шахтёрский край. Край степей и терриконов, об этом знают даже самые маленькие жители этих земель. Можно сказать, что именно здесь родился такой праздник, как День шахтёра: сначала в городе Ирмино шахтёр Алексей Стаханов установил рекорд по добыче угля, а затем важная дата была официально...
27 августа 2023
Крепкая порода. Как на конезаводе Екатерины II хранят историю Отечества
Со времен Екатерины II на Деркульском конном заводе в ЛНР в целом мало что изменилось. Здания, выстроенные в форме монограммы императрицы, стоят, достойных лошадей разводят, а природа чудо как хороша: поля, перелески, степь. Это Слобожанщина, край Дикой степи, для обороны от которой когда-то...
18 августа 2023
«Не виделись полгода». Дед привез в зону СВО гуманитарку для внука-офицера
Тысячи людей в разных городах России объединяются для того, чтобы поддерживать бойцов на передовой, снабжать их необходимым, и жители Новомосковска Тульской области тоже включились в этот процесс. С осени прошлого года волонтеры посещают разные направления в зоне СВО, чтобы лично передавать...
24 июля 2023
Без света, но с надеждой. Как живёт Лисичанск через год после освобождения
Лисичанск был освобождён от украинских войск год назад. Жарким летом, под палящим июльским солнцем было объявлено о контроле над городом, а затем о полном освобождении территории Луганской Народной Республики. К сожалению, на этом война для одного из старейших городов «угольного» Донбасса не...
5 июля 2023
«Оказывается, что никому мы не нужны». Заживёт ли Попасная новой жизнью
Больше года прошло с момента освобождения Попасной от украинских войск. Этот город, как и Артёмовск, стал местом ожесточенных боев и оказался полностью разрушен. Мирные жители были вынуждены покинуть дома, и до сих пор у них нет возможности вернуться. Только, в отличие от Артёмовска, о Попасной...
8 июня 2023
Артёмовск. Кому поставят памятник в городе после восстановления
Ни один громкий инфоповод, спешно созданный Украиной за последние дни, не в состоянии перекрыть того факта, что 20 мая 2023 года город Артёмовск взят российской армией, а его гарнизон уничтожен, взят в плен либо бежал. Ложь политических руководителей из Киева о «продолжающемся сопротивлении» на...
25 мая 2023