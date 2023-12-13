Тигана Кеймоя приехал в Луганскую Народную Республику из родного Конго вслед за братом Жан-Клодом. Семьи нужно держаться, а Кеймоя-старший поступил в Донбасский государственный технический университет в Алчевске еще при Украине, до майдановских революций. Поэтому за ним подтянулись и остальные. Тигана тоже поступил в Алчевск, на химика, а младший брат Жак пошел учиться сельскому хозяйству.

Но жизнь повернулась так, что они стали не только студентами, но и военнослужащими, и отправились защищать рубежи республики, ставшей для них второй родиной. Еще до отъезда конголезцы читали о происходящем в Луганске с весны 2014 года, поскольку там находился родной человек. То, что устроила в Донбассе украинская армия, парень называет жестким.

Поэтому, когда братьям предложили пойти добровольцами в Народную милицию, они долго не раздумывали. Так что воевать начали ещё за год до начала СВО.

По словам Тигана, попали они в артиллерию и овладеть новой профессией было непросто. Братья Кеймоя долго учились на полигонах, а потом несли службу непосредственно на линии разграничения. К моменту начала спецоперации их подразделение находилось в районе станицы Луганской.

«К нам нормально относились, называли земляками. Я и мои братья с юга, и на момент СВО мы еще не привыкли к вашей погоде, холодной зиме. Было тяжеловато, особенно в феврале. Я работал на направлении Северодонецка и Рубежного, Кременной, Краснореченского. Ситуация была тяжелой, иногда критичной, по нам много прилетало», — рассказывает доброволец.

Он признаётся, что в некоторые моменты боевых действий было действительно страшно, он потерял много боевых товарищей, а Жан-Клод успел получить ранение. Пока война для младшего Кеймоя закончилась с указом президента РФ Владимира Путина о демобилизации студентов, так как Тигана всё ещё учится на четвертом курсе вуза, а Жак тоже вернулся к учебе.

Однако он готов дальше нести службу. Старший брат так и поступил: после двухнедельного отдыха вернулся в своё подразделение.

«Если позовут — я вернусь обратно. Пока у меня есть силы, я буду помогать России. Я хочу помогать, потому что я люблю Россию и не могу спокойно жить в стране, когда она в беспокойстве. Тут убивают детей, это очень страшно, и я не могу такого допускать. Потому что я тоже человек, который живет на этой земле, в этой стране. И если надо помогать, то я готов. Меня тут принимают, как своего», — делится своими мыслями Кеймоя.

Подтверждением его слов служит пример еще одного члена семьи, который вернулся на родину.

Активным деятелем в ЛНР стал двоюродный брат наших героев Жан-Густав Мукади Мусаса. Он приехал на учебу в Луганск, как и Жан-Клод, ещё до начала боевых действий в 2014 году. Бомбежки города пришлось пережидать в подвале университета, так как собственное посольство ничем не могло ему помочь — оно оказывало поддержку тем студентам, которые выехали на территорию Украины.

Полететь в Конго Жан-Густаву помог тогдашний руководитель МИД ЛНР Владислав Дейнего: парню оформили российскую визу на пять лет. Однако после Жан-Густав всё равно решил вернуться в Донбасс, где получил паспорт ЛНР, а потом и гражданство России за активную общественную деятельность.

Сегодня он является учредителем Культурного центра ЛНР в Конго, с которым активно сотрудничает российское посольство.

А братья Кеймоя пока возвращаться не планируют. Тигана работает на заводе, совсем скоро парню предстоит защищать свой диплом химика. На вопрос о планах на будущее он отвечает довольно уклончиво: мол, надо получить диплом, а там видно будет. Но в то же время заметно, что луганская земля ему очень нравится.

Тем более что Луганск на глазах меняется к лучшему и через два-три года будет выглядеть совсем иначе. А место для людей, искренне любящих его, здесь всегда найдется.