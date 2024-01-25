Специальная военная операция для жителей ЛНР и ДНР началась с мобилизации мужчин на фронт. В категорию мобилизованных попали и студенты вузов: разного возраста и разных специальностей. Точной статистики о количестве воевавших студентов нет, но они служили на нескольких направлениях, некоторые получили ранения, были погибшие.

Иван Шилов ИА Регнум

По указу президента Владимира Путина больше года назад студенты получили демобилизацию и вернулись к учёбе.

Для любого человека, попавшего из относительно мирной жизни на войну, это стресс. Но для тех, кто попал туда из университетской аудитории, стресс оказался двойным. Не успели молодые люди перестроиться в связи с новыми реалиями, как снова пришлось возвращаться к учёбе после годичного перерыва и солдатской работе. Осилили это не все.

ИА Регнум пообщалось с луганскими студентами-ветеранами, чтобы узнать, как происходит их социальная и физическая реабилитация и как изменилось у ребят отношение к жизни в связи с пережитыми событиями.

Держаться вместе

О своём опыте молодые парни говорят по-разному.

Кто-то охотно делится историями военной службы, говорит об этом с некоторой лёгкостью, а порой даже с юмором. Другие же предпочитают всё поскорее забыть, и открыто просят не задавать вопросов на эту тему, говорят: «Это всё прошло, дайте нам спокойно жить дальше».

«Максимально по-разному это проходит. У меня уже на фронте появился друг-пулеметчик, и у него там погиб отец, причем служили они рядом, отец был просто в другой роте. В итоге он в какой-то момент рвался обратно. Я старался его поддержать, как мог, напоминал, что у него есть мама и сестры, — рассказываетодин из участников СВО Игорь Ф., попавший на фронт из вуза. — Я знаю и тех, кто брался за бутылку, и это грустно. Им пытались помочь, направить — кого-то получалось, кого-то нет. Просто каждый сам решает, что ему делать. У кого-то нет сил влиться обратно в общество, и они выбирают саморазрушение. Знаю, предлагают ребятам развитие в разных сферах, показывают, чем можно заняться, но они говорят, что пока не готовы куда-то двигаться. И такие потом в себе закрываются, с ними тяжелее».

По словам парня, в этом процессе есть один важный момент: если человек сам не хочет как-то исправлять ситуацию, то ты его не заставишь и ничем не привлечешь.

Сам Игорь признаётся, что и ему сначала было действительно тяжело войти в русло мирной жизни. Тяжело давалось общение с «мирными», слишком отличалась жизнь на фронте и в тылу. Но он нашёл себя в любимом занятии — музыке, а ещё в социальной активности. Игорь стал помогать таким, как и он, парням сориентироваться в жизни, начал проводить «уроки мужества» в школах и вузах. Говорит, что самый искренний интерес к его опыту и историям — у учеников младших классов.

Держаться вместе — это то, что действительно помогает демобилизованным студентам.

Самая простая помощь заключается в обычном общении. Ребята в своих вузах создают чаты в соцсетях, где обсуждают различные вопросы и делятся полезной информацией. Например, где и какую поддержку они могут получить.

Об этом рассказывает Андрей С., он тоже из тех парней, кому было несложно влиться обратно в мирную жизнь, хотя и много говорить об участии в боевых действиях он не любит. Но него есть знакомые, которые после фронта обращались к частным психологам и психиатрам. На одном из первых собраний студентам предлагали бесплатную помощь таких специалистов, хотя из круга общения Андрея почему-то никто не решился подойти к ним — обратились уже в частном порядке.

«Те ребята, которые помоложе, считают, что все это неактуально. Они уверены, что с ними всё нормально. А даже если и замечают какие-то особенные моменты за собой, то к специалисту не пойдут. Тем более, если эти моменты нуждаются в подтверждении врачом. Они не видят в этом проблемы. Так что к психологам обращаются единицы», — делится Андрей наблюдениями.

Что же касается физического состояния, то реабилитация зачастую проводится в случае значительных ранений. С теми травмами, что полегче, лечат по месту в Луганске, с тяжёлыми — отправляют в «большую Россию».

По словам Андрея, сложнее доказать факт получения контузии, и, соответственно, получить лечение: в условиях боевых действий это слишком распространенное явление и зафиксировать её документально сложно.

Снова к учёбе

Не успев доучиться сами, демобилизованные студенты в ЛНР уже получили льготу на поступление в вуз своих еще нерожденных детей: так причудливо обернулась общероссийское нововведение для ветеранов. Но для них самих вернуться к прежнему распорядку жизни было очень тяжело.

«Недостаток знаний и растерянность создали ощущение тумана, в котором я двигался. Стремление к учебе частично утратилось, мне было трудно понять, зачем нужно все это, если в конечном итоге все не имеет значения,— рассказывает Никита. — Нам делали поблажки и оказывали поддержку. Организовывались дополнительные занятия и нас, порой, «встряхивали», чтобы помочь привести мысли в порядок. Первую сессию мы, конечно же, сдали, и преподаватели несмотря на то, что фактически мы ничего не знали, закрыли на это глаза. Однако за следующий семестр мы уже подтянулись и на текущий момент я могу отметить, что мои успехи в учебе стали лучше, чем раньше».

По его мнению, те, кому пришлось заглянуть в лицо настоящей войне, в основном стали более мудрыми и к необходимости учиться относятся осознанно. Для них учеба уже не формальное мероприятие ради получения диплома, а ответственность за мирное будущее, которое нужно строить, обладая знаниями.

Одновременно при вузах Луганска стали организовываться центры, направленные именно на потребности ветеранов, без отрыва от учебы, так сказать.

Ещё в сентябре на базе кафедры общей врачебной практики медицинского университета был запущен проект «Реабилитация демобилизованных участников СВО — один за всех и все за одного». Там открылись два кабинета — физиотерапии и лечебной физкультуры. Проходить бесплатные процедуры могут не только студенты, но и любые луганчане-участники боевых действий, имеющие хронический болевой синдром.

Немало для социализации молодых ветеранов СВО сделали авторы проекта «Спасибо, братцы», проводившийся в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Студентам из ЛНР и ДНР предлагали поездки, например, в Москву и Санкт-Петербург, где они не только отдыхали, но и общались с психологами, получали консультации врачей. В таких поездках поучаствовали и наши собеседники.

Кроме путешествий ребята получили возможность развивать собственные проекты.

Например, студент ЛГУ им. Даля Ярослав Павлюк решил работать над проектом, в рамках которого будет проводиться обучение пилотированию и программированию БПЛА; студент и преподаватель ЛГАКИ им. Матусовского Владимир Сальков будет создавать муралы в честь и в память об участниках СВО, еще несколько ребят создали музыкальный коллектив.

Молодые ветераны

Наиболее острым вопросом для демобилизованных студентов является получение удостоверения ветерана боевых действий (ВБД). Только этот документ может обеспечить им все положенные государством льготы.

Андрей рассказывает, что одно время сложности с получением статуса были связаны с военкоматами: в силу бюрократии даже действующим участникам СВО было непросто получить военный билет, необходимый для дальнейшего оформления документов.

Эта проблема вроде бы разрешилась, но в ноябре стало известно о другом нововведении.

Как говорит Никита, в военкоматах заявили, что ВБД теперь будут оформлять отделения Социального фонда России. В итоге все документы, поданные до этого, вернулись обратно. В итоге, в сроках получения удостоверений началась огромная задержка — демобилизованным приходится длительный период ожидать прохождения специальной комиссии.

А для ребят это очень важно.

Игорь говорит, что получение ВБД гарантирует небольшую ежемесячную выплату в размере нескольких тысяч, а также другие льготы, например, снижение ставки ипотеки до 2%. Парень верит, что после того, как застройщики зайдут в республику, в Луганске тоже появится возможность брать ипотеку.

Тема с получением справок и документов не раз поднималась даже на уровне президента. С целью помощи бойцам СВО был создан государственный фонд «Защитники Отечества», который напрямую работает с ветеранами, семьями погибших, участниками боевых действий. Филиал фонда открыт и в Луганске.

Как сообщили здесь ИА Регнум, за пять месяцев работы в фонд поступило более семи тысяч обращений от ветеранов и участников СВО. Вопросы касались оформления документов, получения денежных выплат, оказания медицинской и психологической помощи. По словам руководителя фонда в ЛНР Ольги Гонтаревой, демобилизованные студенты также обращались с по поводу социальной поддержки, оформления документов и трудоустройства.

«В качестве примера оказания помощи демобилизованным студентам могу привести истории Игоря Федорова и Игоря Григорьева. Оба парня нуждались в трудоустройстве и сейчас работают в филиалах фонда в качестве социальных координаторов, участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Семья Григорьева состоит на комплексном сопровождении в нашем филиале. Также мы оказываем поддержку в решении юридических вопросов, предоставлении медицинской помощи и ряде других направлений», — рассказала нам Гонтарева.

В целом можно сказать, что жизнь у демобилизованных студентов в ЛНР постепенно приходит в такое же состояние, какой она была и до СВО. Они сдают экзамены на сессиях, ходят на пары и на свидания, ищут подработку и рубятся те же компьютерные игры.

Правда взгляд на жизненные ценности поменялся: семья и дружба стали более важными, а мелкие неурядицы больше не ощущаются серьёзными проблемами. Подход к жизни меняется, меняются приоритеты, и этому у молодых ветеранов стоит даже поучиться.