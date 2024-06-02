В великом и страшном 2014 году несколько трагических событий подряд пришлось на вторые числа месяцев.

ИА Регнум

2 мая — сожжение людей в одесском Доме профсоюзов. 2 июня — налёт украинской авиации на Луганск, гибель мирных жителей у здания областной администрации. 2 июля ВВС Украины нанесли новый авиаудар — по селу Старая Кондрашовка в 20 километрах от столицы ЛНР и по райцентру Станица Луганская: тогда «участники антитеррористической операции» убили 12 безоружных людей, среди них был ребёнок.

Евгений Биятов/РИА Новости Здание областной администрации Луганска после авиаудара ВВС Украины 2 июня

Дальнейшие события — бомбовый удар по пригородам Луганска, ежедневные обстрелы жилых кварталов, установление фактической блокады, когда взятый в полукольцо ВСУ полумиллионный город оставался без воды, электричества, связи — всё это было лишь подтверждением, что террористические методы стали частью арсенала «АТО».

Но именно 2 июня 2014 года луганчане впервые в полной мере ощутили, что война вошла в их жизнь.

В тот день мне повезло не находиться в центре города, при этом недалеко от моего дома продолжалась стрельба. С ночи ополченцы «Армии Юго-Востока» штурмовали базу Луганского пограничного отряда, расположенную недалеко от квартала Мирного. Но именно то, что в те же часы происходило в 20 минутах езды, в центре города, было по-настоящему жутким.

Евгений Биятов/РИА Новости Ополченец у здания областной администрации Луганска после авиаудара ВВС Украины 2 июня

«До того, как случился налёт на центр города, мало кто верил, что Украина решится использовать всю мощь армии против мирных жителей, — рассказывает ИА Регнум очевидец событий, депутат Народного совета ЛНР Тихон Гончаров. — Хотя были и до этого прецеденты, был удар по Донецкому аэропорту 26 мая… В этот день, 2 июня, шел бой на квартале Мирном на базе погранотряда, кружили вэсэушные вертолёты, самолёты. Но никто не думал, что решатся ударить прямо по центру города».

Около трёх часов в небе над жилыми многоэтажками, расположенными вокруг сквера имени Героев Великой Отечественной войны, появились два боевых самолёта ВСУ. Один из них, штурмовик Су-27, выпустил неуправляемые ракеты по четырёхэтажному зданию бывшей Луганской областной госадминистрации (ОГА), где располагается правительство ЛНР. Удар пришёлся не только и не столько по зданию, сколько по автостоянке перед ним и по скверу Героев войны.

Тихон Гончаров вспоминает, как оказался практически в эпицентре удара — метрах в 20 от здания ОГА.

«Последнее, что отложилось в памяти перед взрывом — очередь по асфальту, как из пулемёта. Как позже выяснилось, кроме ракет, украинский самолёт применил авиационную пушку. Рядом со мной оказался раненый прохожий, я отвел его к дежурившим недалеко волонтёрам Красного Креста», — рассказывает луганский депутат.

«Первой погибшей была Наталья Архипова, она была главным медиком в народной республике, первым министром здравоохранения. Она вышла меня встречать, потому что я везла к администрации лекарства и перевязочные материалы, — делится с ИА Регнум воспоминаниями Людмила Нескреба, учительница географии в Луганском кадетском корпусе, весной 2014-го — участница событий «русской весны».

«Наташа знала, что я могу достать медикаменты, которых уже не было в аптеках или они не продавались вообще, а уже тогда были необходимы медикаменты для ополчения на блокпосты», — вспоминает Нескреба.

Поскольку улицы у бывшего управления СБУ были перекрыты, городские власти пустили автобусы по другим улицам, в объезд.

«Я перепутала 107-й и 167-й маршруты. Просто села не на тот автобус, что меня и спасло. Потому что в другом случае я бы приехала как раз к моменту удара», — говорит Нескреба.

Как ранее напоминало ИА Регнум, при атаке ВСУ погиб ветеран войны в Афганистане Александр Гизай, руководитель военно-патриотического объединения «Каскад», один из старейших поисковиков Украины.

Всего при атаке боевых самолётов по центру города было убито восемь человек: трое мужчин и пять женщин. 28 человек получили осколочные ранения. Автора этих строк, как и очень многих, потрясло видео: тяжелораненая, искалеченная взрывом женщина лежит на земле, прося о помощи. Это была Инна Кукурудза, сотрудница Пенсионного фонда ЛНР, которая работала в здании по соседству с ОГА.

В материале Луганского информцентра к первой годовщине трагедии приводятся свидетельство Ирины Кукурудзы, дочери погибшей. Девушка разговаривала с мамой по телефону, когда самолёты нанесли удар.

«Мы должны были встретиться. Я видела и слышала, что произошло», — вспоминает Ирина.

Когда через считанные минуты она добежала до места трагедии, мать ещё была жива. Женщина умерла в скорой по пути в больницу.

«Сразу не было понятно точное количество пострадавших. Люди умирали в машинах скорой помощи, а некоторых не сразу смогли обнаружить из-за разорванных тел. В тот день мне, двенадцатилетней девочке, было страшно осознавать, что это не сон, а наша реальность», — приводило ИА Регнум слова Элеоноры Гавришенко, ныне — донецкой журналистки.

Евгений Биятов/РИА Новости Цветы у здания областной администрации Луганска после авиаудара ВВС Украины 2 июня

«В Краматорске к тому времени довольно часто низко летали истребители, пытаясь нас запугать. Но казалось, что авианалёт может быть только в фильмах про Великую Отечественную войну», — вспоминает Гавришенко.

Из арсенала нацистов нынешняя украинская власть позаимствовала не только удары по мирным городам, но и большую ложь в духе Йозефа Геббельса.

События в Луганске 2 июня стали, пожалуй, одним из первых опытов киевского режима и подконтрольных ему СМИ по части массовой дезинформации. Многим в память врезалось понятие «взорвавшийся кондиционер».

3 июня спикер штаба так называемой антитеррористической операции Вячеслав Селезнёв (к слову, уроженец Казахстана и до 2014 года житель Крыма) объявил, что «силы АТО не ведут огонь по жилым кварталам городов и не используют авиацию в этих районах».

Следом выступил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский с официальной версией: якобы был взрыв, который произошёл внутри здания ОГА, а произошёл он из-за «неумелого обращения со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами», а «обстрела здания снаружи, тем более с самолёта, не было».

Вслед за этим заявлением из серии «сепаратисты сами себя обстреляли» Киев выдал другую версию, которая стала основой для украинского издевательского мема — про «взорвавшийся кондиционер». 4 июня агентство УНИАН, издание «Украинская правда» и другие ведущие киевские СМИ передали заявление первого замгенпрокурора Украины Николая Голомши.

Тот утверждал: «сепаратисты» якобы выстрелили из ПЗРК по самолёту, головка инфракрасного наведения ракеты захватила вместо двигателя самолёта горячий кондиционер на стене здания ОГА. Этот вариант фейка о «самообстреле» разгоняло управление украинского МВД по Луганску.

Ложь была наглой и очевидной. На фасаде дома нет кондиционеров. Кроме того, у здания были обнаружены неразорвавшиеся авиационные ракеты, выпущенные украинским штурмовиком. Это не помешало Киеву распространить сообщения о «взорвавшемся кондиционере» — к чему (как отмечало ИА Регнум) приложил руку блогер и политтехнолог, впоследствии телеведущий на украинских каналах Сергей Иванов, сын экс-депутата от «Партии регионов» и бывшего луганского вице-губернатора Владимира Иванова.

Плод украинских чёрных политтехнологий, впрочем, не убедил даже западную прессу. CNN и европейский филиал военно-аналитического издания IHS Jane’s Defence Weekly пришли к выводу, что размер воронок на земле говорит об обстреле из 30-миллиметровой авиапушки, которая используется на Су-25. Би-Би-Си же на основе оценок военных экспертов, констатировало, что при ударе использовались НУРС (неуправляемые ракетные системы) С-8, которые также несут самолёты Су-25.

Киевскую официальную версию (точнее, несколько противоречащих друг другу официальных версий) не поддержала и мониторинговая миссия ОБСЕ, которая в очередном ежедневном докладе констатировала: был авиаудар.

После публикации доклада сайт европейской структуры подвергся DDoS-атаке. В пользу причастности Киева к взлому свидетельствуют появившиеся в украинской прессе сообщения о том, что ОБСЕ якобы будет «уточнять» текст своего доклада — эти сообщения оказались фейком.

В Киеве через полгода после трагедии посчитали, что историю о «взрыве кондиционера» всё-таки нужно подкорректировать. Тогдашний советник главы МВД Антон Геращенко заявил: да, пилот украинского самолета «зашёл на боевой курс», по нему якобы начали стрелять из зениток, после чего лётчик «нажал на кнопку» и «это привело к негативным последствиям».

В любом случае, объявил Геращенко, вины пилота в этом нет — так как якобы его целью было «уничтожение штаба сепаратистов» в здании Луганской администрации. Наказанию экипаж не подлежит, сделал вывод советник главы МВД.

Собственно, так и произошло. Вероятный виновник луганской трагедии, пилот Александр Оксанченко, наказания не понёс. А в феврале 2022 года полковник Оксанченко был сбит над Киевом (сообщалось, что в результате самообстрела — украинская ПВО перепутала самолёты). Что до отношения Запада к произошедшему 2 июня 2014-го, то там явно предпочли забыть об этом эпизоде.

Но луганчане всё помнят, подчёркивает депутат Народного совета ЛНР Тихон Гончаров.

«Это касается даже тех, кто был аполитичен, далёк от активной гражданской позиции, — отмечает он. — Особенно те, кто видел произошедшее своими глазами, а не читал бред в украинских СМИ про кондиционер, ПЗРК и другое. Тут для них открылись глаза, они поняли, что это точка невозврата в отношениях с Украиной».