Старого, совершенно слепого и глухого пса, похожего на лайку, в луганский приют для животных «Счастливы вместе» помощница Аня притащила буквально на днях. Принесла на руках. Теперь его зовут Прохор и хозяйка приюта Алёна Минеева мучается, таская деда к ветеринарам, пытаясь помочь ему поесть и пристроить в теплую будку, которую еще нужно сделать. Жалуется, что при нынешних своих долгах брать на себя ещё одну старую больную собаку — чистое сумасшествие.

Из личного архива

«Но по-другому ни я, ни Аня поступить не смогли бы… А вы?» — спрашивает она своих преданных читателей, благодаря помощи которых кое-как удается перекрывать текущие потребности. — Когда мне звонит кто-то из моих помощниц и звучит вот это вступление — «я знаю, что Вы сейчас будете на меня орать, но Вы же сама такая», — я обычно уже знаю, что за этим последует. Новая собака… Это ж уже не первый раз…»

На сегодняшний день в частном доме, где располагается Алёнино хозяйство, живут 308 собак и 34 кота, для которых создано отдельное пространство. И если в обычных приютах количество подопечных обычно уменьшается, когда животные находят новых хозяев, то здесь ситуация совсем другая. Потому что «Счастливы вместе» прежде всего хоспис: здесь нашли себе дом собаки-инвалиды, больные или просто старички с седыми мордочками, которые доживают свой век у Минеевой.

Теперь она просит не рассказывать другим, мол, «позвоните ей, она всех собак забирает». С нынешними хлопот не оберешься, но все равно за те два дня, что мы общались, «коллектив» прирос на пять новых собак, которыми срочно нужно заниматься. Таких вот бедолаг без лапы, с эпилепсией или спинальников никто больше принимать не хочет, да и взрослых псов берут неохотно. К тому же у хозяйки есть железное правило: собак не отдают в условия хуже, чем в приюте. Особенно если речь про малышню, которая привыкла жить в доме, а не во дворе на цепи.

Начиналось все с того, что в 2014 году Алёна принялась спасать бездомных животных, которых бросили хозяева. Когда в Донбасс пришла война, по улицам бегало множество породистых, оголодавших и грязных псов. Волонтерила в приюте у своей близкой подруги, так и втянулась, чтобы теперь уже содержать свой. Поэтому и отношение родительское.

Так тут заведено, что всё зверьё — сплошные «сыночки» и «доци», которые лезут к мамам целоваться и обниматься. У каждого свой характер и привычки, например, заводная мохнатая кроха Тузя занимается «художественным выгрызанием» дырок в покрывале на любимом матраце. В этом углу кучкуется черно-белый красавчик Бим и его «гарем» из кучи разнокалиберных малявок.

Все они — персонажи коротких видео, которые постоянно снимает и выкладывает Минеева. Возня с питомцами оправдывает всю суету и все сложности, с которыми ежедневно приходится сталкиваться. Всё здесь только для них: любая копейка идет на корм, лечение, огромное количество бытовой химии, ремонт помещений, всяких нужных агрегатов и т.д. В общем, на нужды приюта. Те деньги, которые зарабатывала Алёна (а она косметолог с медицинским образованием), шли туда же, а теперь она постоянно находится при животных: и доктором, и поваром, и уборщиком.

«Я с утра боюсь заходить в интернет, личку открываю, а там «спасите — помогите». Ну бывает такое, что кого-то я нашла сама, только сейчас это редко, я привязана к приюту и практически не выезжаю отсюда. Люди обращаются, пишут, что нашли собаку, жалко. Только обычно жалость там заканчивается. В интернет информацию выбросили, а дальше пусть специально обученные люди помогают, — сетует Алена, в жизни человек достаточно резкий и прямой. — Редко бывает такое, что люди помогают и собаку в приюте потом поддерживают. У меня вот есть реально три собаки, у которых есть свои кураторы: люди реально помогают — кормом, лекарствами, не забывают про них. Но остальные просто привозят животное и уходят».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927554" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Тёплый дом для собак, которые больше никому не нужны

Хотя, казалось бы, можно даже и не быть постоянным благотворителем, помощь будет небольшой и разовой, но все равно это будет хорошим подспорьем для выживания приюта.

Изначально он базировался в городской квартире-однушке, в которую со временем беспомощные хвостатые перестали помещаться. Посредством общих усилий, в основном благодаря пожертвованиям родных и близких, смогли переехать в частный дом в пригороде Луганска. Стало, несомненно, легче, но дом этот, где теперь обитает огромная собачья семья, все же куплен в долг, который до сих пор нужно хотя бы понемногу возвращать.

Адрес его стараются не разглашать, так как недобросовестные хозяева, даже имея возможность содержать питомцев, довольно часто подбрасывают их к воротам. С началом СВО здесь стало больше сразу на сто собак — повторилась история 2014 года. «Сарафанное радио» работало вовсю — Алёна вспоминает, что, бывало, с утра еще толком не проснешься, а уже звонят соседи, мол, под воротами военные стоят.

Псов привозили из самых разных городов Луганщины, самые разные люди: прибьется псина или подберут раненую, подлечат — а потом куда девать? Вот и привозят туда, где не откажут. А дальше все по указанной схеме: люди ушли, довольные своим благородством, а Минеевой и помощникам нужно осмотреть и обработать животину, отвезти к ветеринару, стерилизовать, выходить, накормить, определить место содержания. А ветеринарная медицина в городе только частная, и необходимые операции порой приходится делать взаймы.

Тут вся жизнь такая — взаймы.

Из личного архива

К примеру, к зиме нужно выстелить немощеный двор плиткой, поскольку собаки гуляют, кто-то постоянно живет на улице в вольерах, и можно только представить, во что превратятся и животные, и дом, когда земля превратится в жидкую грязь. Тогда приходят на помощь самые разные люди, и как-то со скрипом удается рассчитаться с рабочими, выкупить плиты, как-то их довезти — старенькая машина Минеевой тоже недавно поломалась и приходится брать такси, чтобы доставить очередного «дедушку» к врачам.

Причем иной раз помощь приходит не только к зверям, но и к людям.

Как-то в приют обратилась сотрудница социальной службы. Просьба состояла в том, чтобы волонтеры забрали к себе кота, находящегося в крайне плачевном состоянии. Его хозяин, пожилой и совершенно одинокий мужчина, к сожалению, не имел возможности в полной мере ухаживать за животным. Так что остаться в стороне было никак нельзя. В итоге кот по кличке Масик обрёл жильё, приобретя холёный вид.

Из личного архива

А Алёна, не оставшись равнодушной и к судьбе хозяина кота, взяла полное шефство над мужчиной: навещала, привозила продукты, рассказывала о судьбе Масика. Ведь для хозяина расставание с питомцем стало моральным ударом, однако он понимал, что для котофея так будет лучше. И связь эта сохранялась до последнего дня, когда сердобольные женщины приложили максимум усилий, чтобы и старика отправили в последний путь со всеми почестями…

За десять лет работы у приюта сложился своего рода онлайн-клуб в социальных сетях. Благодаря подписчикам странички приюта удается как-то оплатить счета за лечение или обеспечить текущие закупки корма, которого не просто требуется очень много — часть его должна быть специальной, лечебные корма необходимы хронически больным собакам.

Из личного архива

Ведь каждый нынешний житель «Счастливы вместе» ранее стал жертвой бездомной жизни: ДТП, болезни, истощение, травмы, человеческая жестокость… Значит, теперь, считают в приюте, должен быть хороший уход, чистота, индивидуальный подход к каждому животному и безграничная любовь. И очень, очень желательно — настоящие хозяева, для которых питомец будет членом семьи.

Это пока, увы, случается довольно редко.

Из личного архива

Так что приходится тянуться. Из последних важных проектов — максимально срочно нужно построить вольер для сильных, агрессивных собак, чтобы оградить их от других псов. Мальчики подросли и стали проявлять свои бойцовские качества, поэтому вопрос стоит очень остро.

Приют нужно готовить к зиме: закупить корм, наполнители для котов, утеплить вольеры и сделать капитальные будки. «И много чего ещё остаётся за кадром… Не бросайте нас, пожалуйста», — пишет Алёна в соцсетях.

Из личного архива

Помощь здесь нужна всегда. Тем более что её приходит всё меньше, а постоянных работников приют найти не может, хотя даже предлагает зарплату. «Желающих работать с животными нет. Работа эта непростая, физически и, наверное, морально в каких-то моментах, когда вот такие есть, инвалиды. Я считаю, что самое тяжелое — это их хоронить, тех, кого не успеваешь спасти, тем кому не успеваешь помочь. Не каждый к этому готов, даже морально», — признается Минеева.

Но своих драгоценных питомцев все равно не бросит, хотя постоянно жалуется на усталость и недосып, хотя долги неподъемны, в доме течет крыша, а собаки сгрызли единственные осенние башмаки. Потому что собаки в ответ отдают всю свою любовь, какой больше не сыскать нигде. И поэтому Алёна считает себя счастливым человеком — как предполагает название приюта.

И оно же подсказывает, что счастье возможно только совместными усилиями. Так что, если у вас есть возможность приложить их к важному делу — пожалуйста, обязательно это сделайте.