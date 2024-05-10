Луганская Народная Республика отстояла своё право праздновать День Победы ещё десять лет назад. В 2014 году массовых мероприятий не было, но появилась возможность открыто говорить что думаешь, люди смогли почтить память предков, защищавших великую страну.

Александр Река/ТАСС

В 2024 году сложилась похожая ситуация. Парад Победы в Луганске не проводили по соображениям безопасности: ВСУ могут обстрелять республику дальнобойным оружием в любой момент, что уже не раз доказывали. Но луганчане всё равно отметили праздник — несмотря ни на что.

Готовиться ко Дню Победы в Луганске и других районах ЛНР начали примерно за неделю. Волонтёры раздавали прохожим георгиевские ленты и памятку, где описывается значение символа.

Города республики присоединялись к общероссийским акциям, например, к «Окнам Победы» — в окнах зданий размещались фотографии ветеранов Великой Отечественной, и к «Бессмертному автополку» — в нём участвовали бойцы луганской Росгвардии.

Активно к подготовке празднования подключилась местная молодёжь. Многие молодёжные организации в Луганске — это филиалы и региональные отделения всероссийских организаций: «Волонтёры Победы», «Движение первых», «Молодая Гвардия». Они готовили памятные мероприятия ко Дню Победы.

Виктория Толкачева ИА Регнум

Возле Дома молодёжи открыли арт-объект «Спасибо за Победу». На специальный стенд молодые люди прикрепили фотографии родственников, воевавших в годы Великой Отечественной. Там же можно было оставить фото близких, отправившихся защищать Луганск уже в наше время.

Отец школьницы из Лутугино Анастасии Захаровой — участник СВО, сегодня он на фронте. Девочка не видела папу уже около полугода и очень скучает. При этом гордится главой семьи.

«Сегодня на этом стенде мой отец Андрей Захаров, участник СВО. Он на фронте уже больше года, защищает нашу страну. Мы его очень любим, ждём, переживаем», — рассказала Анастасия.

Александр Река/ТАСС

Еще одна участница акции, Наталья, рассказала, что прикрепила фото нескольких родственников — ветеранов Великой Отечественной из своей семьи и из семьи мужа. Когда речь зашла о спецоперации, девушка не смогла сдержать слёз: на фронте погибли близкие Наталье люди.

Трогательной стала акция «Вальс Победы». Танцевали его студенты Луганского государственного педагогического университета: парни — в белых рубашках, девушки — в летних сарафанах. Все с георгиевскими лентами.

Кружилась молодёжь под песню «Майский вальс». Это, считают студенты, один из способов выразить благодарность ветеранам и почтить память тех, кто навсегда ушёл, защищая свою землю. Парни и девушки понимают, что в Великую Отечественную на фронт уходили сотни тысяч их ровесников.

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«Участвовать в «Вальсе Победы» для меня — значит быть частью большой общей истории. Это очень трепетный танец, танцуется по-особому. Чувствуешь себя такой лёгкой, словно ты девчонка в том далёком 1945-м», — рассказала студентка второго курса Анастасия Гогишвили.

Праздничные мероприятия в городе шли одно за другим, сменяли друг друга. Ветеранов поздравляли официальные лица, по улицам маршировали юнармейцы, звучали песни военных лет. Знамён Победы на луганских улицах, на машинах становилось всё больше — причём это была частная инициатива.

День Победы в этом году выдался холодным. Снега в Луганске не было, но дул сильный ледяной ветер. Несмотря на это, в парках и скверах города царила по-настоящему праздничная атмосфера. Люди шли целыми семьями — с флагами в руках и георгиевскими лентами у сердца. Несли цветы к мемориалам, многие посетили Острую Могилу, где теперь можно почтить память защитников Луганска всех поколений — от Гражданской войны до СВО.

Виктория Толкачева ИА Регнум

В городе состоялись масштабный автопробег с почти сотней машин и выставка портретов ветеранов в парке имени Горького, запустили фонтаны у пилона Славы, остающегося на реконструкции. Ничего особенного, скажет кто-то, ведь те же автопробеги прошли по всей стране.

Да, но для луганчан возможность отметить День Победы так, как это делают в других регионах России, имеет огромное значение. Пусть в городе пока не было военного парада и большого праздничного концерта, но ни разу за десять военных лет Луганск в этот день не пустовал.

Не бывать этому и в будущем.