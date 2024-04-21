В России отметили Национальный день донора крови, чтобы выказать особое внимание тем, кто готов в буквальном смысле пожертвовать частичкой себя ради другого, чаще всего незнакомого человека. Множество людей становятся донорами случайно, некоторые идут к этому целенаправленно, но все видят в этом способ помогать обществу и даже стране. В ЛНР доноров немало, более того, оказалось, что с каждым годом их число растет.

Евгений Биятов/РИА Новости

По словам главврача Луганской республиканской станции переливания крови (ЛРСПК) Сергея Пицула, который работает в службе крови более 30 лет, только обладателей знака «Почетный донор Российской Федерации» в республике более 250. В нынешнем году к дате такое звание обрели еще 76 человек — каждый из них сдал кровь не менее 40 раз или плазму 60 раз и более.

Благодаря их активности больницы в ЛНР в настоящее время полностью обеспечены необходимым запасом компонентов и препаратов крови для оказания экстренной и плановой медицинской помощи. А это особенно важно, учитывая, что она постоянно нужна раненым военным.

«Наши люди знают цену жизни и цену крови. Поэтому долго призывать не надо, люди сами приходят. А если необходимо, по первому нашему зову сразу все окажутся здесь у нас и будут сдавать кровь», — говорит ИА Регнум главврач.

Доктор подчеркивает: мотивом доноров в том числе становится сострадание и желание помогать, особенно в экстренной ситуации. Когда произошла трагедия в «Крокус Сити Холле», тысячи людей выразили готовность помочь чем могут, отдать часть себя. Примерно то же происходит в ЛНР — не так массово, зато регулярно.

«Вся страна видела, как люди стояли километровые очереди в центры крови в Москве. Хотя прекрасно мы понимаем, что это колоссальный запас. Люди хотят помочь, и мы их принимаем. Наше население республики, если не дай бог случается беда, не задумывается и действует по такому же принципу, приходит, прежде всего, в наши стены, чтобы помочь», — уверен Пицул.

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Центр крови имеет в ЛНР филиальную сеть, территориальные отделения есть в Свердловске, Краснодоне, Красном Луче, Алчевске, Стаханове, и недавно одно появилось в Северодонецке. Помимо крови, луганчане могут стать донорами плазмы, это отдельная история. Или тромбоцитов — это еще более специфический компонент, который нужен при лечении заболеваний в области гематологии, онкологии. Чтобы его получить, требуется тонкая процедура, которую могут проводить в республиканских центрах переливания.

«Я понимаю, что перед тем, как переступить наш порог, каждый очень много думает, взвешивает, есть какой-то страх и неуверенность. Но можно просто прийти к нам, всё увидеть, даже не сдать кровь, а просто ознакомиться, посмотреть. Мы все покажем и расскажем до мельчайших подробностей, дадим рекомендации, подготовим психологически, обследуем то, что нас интересует. Чтобы было легче, можно приходить группами, компаниями, парами. Процедура происходит безболезненно, и когда человек сдаст кровь, он поймет, что зря боялся», — подбадривает Сергей Пицул потенциальных доноров.

Один на десять тысяч

С сентября прошлого года луганские доноры получили возможность стать частью большой и важной программы, которая работает по всей России. Речь идет о движении «Давай вступай», которое направлено на пропаганду донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. При ряде заболеваний пациентам требуется именно пересадка или трансплантация костного мозга, а создание большого Федерального регистра доноров, готовых их сдать, в прямом смысле становится чьим-то шансом на жизнь.

На сегодняшний день в этот регистр внесены 500 жителей Луганской Народной Республики.

«Особенность такого донорства состоит в том, что сначала необходимо сдать образец. Мы берем четыре-пять миллилитров крови и отправляем ее в Научно-исследовательский институт в Кирове. Там происходит фенотипирование по редкой совпадаемости. Совпадаемость действительно редкая, по статистике где-то 1 на 10 тысяч человек. Поэтому нужно большое количество доноров для подбора», — делится деталями главврач ЛРСПК.

По словам медика, такая процедура сложнее, но она никак не похожа на те мифы, которые бытуют в обществе о донорстве костного мозга. Для сдачи гемопоэтических клеток не нужно как-то разрушать ткань кости — достаточно взять венозную кровь. Однако, как подчеркнул Пицул, на донорах, которые решились внести свои данные в Федеральный регистр, лежит большая ответственность. Если фенотип совпадет, человека обязательно вызовут на процедуру, а отказ от нее может лишить больного пациента шанса на жизнь.

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Что же касается тех, кто сегодня становится донорами крови в республике, то тут Сергей Пицул не берется дать однозначную характеристику. Люди всякие — и молодые люди, и более взрослые, это могут быть одиночки и даже донорские династии, как в Луганске и Алчевске. Да и решающий мотив прийти на сдачу крови бывает разным.

Так для луганчанки Елизаветы Праздничной всё было в каком-то смысле заложено еще до рождения: её бабушка Вера Владимировна является Почетным донором СССР. Когда девушка осознала, что стоит за этими словами, то поняла, что тоже должна стать донором и помогать людям. Это была ее мечта, и даже цель, поскольку сдавать кровь мешали проблемы со здоровьем. Внимательно изучив правила для доноров, она взялась за себя, подлечилась, наладила режим питания, а когда стукнули заветные 18 лет, сразу отправилась в центр крови.

ИА Регнум Елизавета Праздничная

«Это было 1 сентября, для меня это было волнительно, это был свой личный праздник. Я оделась в лучшее, что у меня было, шла туда с отличным настроением. Сделала несколько фотографий на память, потому что для меня это событие было важное и даже трепетное», — делится эмоциями с ИА Регнум Елизавета.

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Лучшим, что было в гардеробе, символично оказался свитер, связанный бабушкой. А дома такое решение поддержали, а теперь девушка и сама активно пропагандирует донорство, так как считает это очень достойным и благородным делом.

«Донор — это своего рода герой. Он не носит плащ, не имеет оружия, имеет только большое доброе сердце и способен делиться своей добротой с любым нуждающимся. В этом суть волонтерства и донорства: ты не берешь ничего взамен, но способен отдать. И это дает больше положительных эмоций, чем что-то материальное», — уверена Лиза.

На луганской станции переливания девушка встречала много доноров, но особо сердце ёкало, когда они отдавали заветные корешки людям, которые ищут кровь для своих близких. Это такие бумажки, которые получают доноры после процедуры. Их можно оставить в регистратуре, а можно вписать туда фамилию конкретного человека, для которого ты сдаёшь кровь. И довольно часто кто-то просит помочь своим родным для операции, например. Так помощь становится уже глубоко личным делом.

Сдать кровь для бойца

Дмитрий Волобуев, с которым мы познакомились на станции переливания крови, впервые пошёл «сдаваться» больше 30 лет назад. Тогда она была срочно необходима для его учителя математики, как говорит сам мужчина, человека уникального — он был способен умножать и делить в уме семизначные цифры. Первая сдача прошла успешно, и Дмитрий втянулся в это дело, даже стал почетным донором.

А потом пришёл 2014-й год, и кровь понадобилась уже боевым товарищам.

«В 2014-м приходилось сдавать кровь для бойца, я его даже не знал. На блокпост приехали, нас собрали и спросили, у кого первая отрицательная, так как нужна была помощь. Я вызвался, сдал, потом забрал автомат и вернулся на свой пост»,— вспоминает он.

В том, что его первая группа крови с отрицательным резусом является редкой, мужчина убедился как раз на войне. Говорит, что запомнилась фраза командира: «Если ранят, затыкай дырки, чем хочешь, потому что мы такую не найдем». Так и получилось, на СВО Волобуев получил ранение: после попадания осколков в бронежилет травма была сильной, но без кровопотери.

ИА Регнум Дмитрий Волобуев

Именно поэтому Дмитрий не отказывает в помощи, когда видит в интернете просьбы сдать кровь именно с его типом. Именно так однажды пришлось делиться кровью с девушкой, прыгнувшей из окна от неразделенной любви — история эта мужчине тоже запомнилась.

«Один раз страшно, но страшно в первый раз все. А потом нормально. Я и в Луганске сдавал, и у нас в Краснодоне. Так у нас такой персонал, девчонки вообще молодцы. У них сейчас там можно и лежа сдавать, и сидя, и шутят с тобой, не отходят. Единственное, что за один раз много крови берут: во мне сейчас столько веса, что выхожу из пункта сдачи будто пьяненький. Хотя я вообще не пью. Если бы поменьше брали, я бы чаще и сдавал», — улыбается он.

Дмитрий уверен: в силах каждого человека оказывать такую помощь нуждающимся. Плохого в этом ничего нет, да и сама природа дала людям возможность делиться. Ему вторит и Валерия Русина, региональный координатор организации «Волонтеры-медики» в ЛНР, занимающаяся популяризацией донорства. Говорит, что лучше пусть будет избыток донорской крови, чем ее отсутствие в необходимый момент.

ИА Регнум Валерия Русина

Свой первый поход на станцию переливания она вспоминает с волнением, это случилось после начала СВО, когда было немало раненых военных.

«Все было хорошо, я пережила эту процедуру довольно легко. Но в момент, когда я встала и пошла забирать вещи, я стремительно упала в обморок. Меня начали откачивать, ставить капельницы. Очень волнующим для меня стал тот факт, что в момент возвращения в сознание я будто услышала голос своего молодого человека, который тогда был на СВО: «Молодец, ты справишься, у тебя все получится». В тот момент я поняла, что делаю то, что нужно сейчас и всегда. И донорство — это не единичная акция, а то, что мы должны делать постоянно», — вспоминает Валерия.

Она дает всем, кто пока не решился присоединиться к движению, один короткий совет: «Не бояться». Страху в этом деле не место просто потому, что для этого нет причин. И если ты считаешь, что можешь стать донором, то стоит сделать шаг к этому прямо сейчас.