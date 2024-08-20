В Курскую область приехали сотни волонтёров из разных регионов страны. Каждый помогает чем может: фасует продукты, работает в пунктах временного размещения, эвакуирует мирных жителей. В Курске — десятки точек, где всегда нужны рабочие руки.

ИА Регнум

Одно из таких мест — «Домик добрых дел». Его адрес за последние две недели стал известен всей России. Мимо «Домика» в прямом смысле сложно пройти: в длинных очередях стоят вынужденные переселенцы из Суджанского, Глушковского и других районов области, потому что знают, что смогут получить здесь помощь и поддержку.

Изначально это была группа помощи бездомным и нуждающимся Курска, теперь же — самый крупный пункт выдачи гуманитарной помощи в городе, рассказывает ИА Регнум организатор «Домика добрых дел» Светлана Козина. Людям выдают еду, постельные принадлежности, бытовую химию.

«Сориентировались максимально быстро, уже в первый день, когда люди стали выезжать. Сначала нас поддерживали неравнодушные куряне, быстро откликнулись на призыв в соцсетях, стали приносить помощь.

С нами звёзды, блогеры-миллионники, со всей страны идёт гуманитарная помощь. Люди заказывают доставки, кто-то переводит деньги, а мы закупаем всё необходимое. В общем, Россия — вместе с Курском, мы это чувствуем не только на словах, но и в действиях», — говорит девушка.

Во время разговора с Козиной одна за другой к зданию «Домика» подъезжают легковушки, доверху набитые одеждой и едой. Волонтёры подбегают к машинам, разгружают их, чтобы освободить место для следующих авто.

Работает «Домик» с утра до поздней ночи. Сил придаёт понимание, что работа эта важная и крайне нужна, добавляет собеседница ИА Регнум.

«Мы всё переживём, наши жители вернутся домой, а мы будем ездить к ним в гости. У нас теперь столько друзей появилось, столько мест, куда можно съездить. В одной только Судже — столько домов! Пока всех обойдём…» — говорит Козина, улыбаясь.

Она верит, что люди вернутся домой уже скоро, а пока им нужно помочь.

«Домик добрых дел» не стал бы собой нынешним без труда десятков волонтёров, готовых с утра до ночи заниматься тяжёлой, но необходимой работой. Люди приходят разные: к костяку, который уже девять лет трудится в «Домике», постоянно добавляются местные жители и приезжие со всей страны.

«Местные приходили, спрашивали, чем могут помочь. И оставались с нами. Отдельно бы я отметила людей, которые 6–7 августа уехали из Суджи, пришли к нам и с тех пор стали полноценными волонтёрами. Говорят, после того как помогли им, не могут остаться в стороне», — рассказывает Светлана Козина.

Владимир Лукьянцев — один из таких людей. Вместе с родными он выехал из Суджи 6 августа. В разговоре с ИА Регнум мужчина вспоминает, что за три дня до атаки ВСУ в Судже пропала связь. Перебои были и раньше, а сейчас выяснилось, что обесточены вышки связи — сигнала не стало совсем.

К периодическим обстрелам, сбросам с беспилотников и ударам дронов в Судже, как ни страшно это звучит, уже привыкли, добавляет Лукьянцев. Но в ночь, а потом и в день нападения в городе развернулся стрелковый бой — зазвучали автоматные очереди, грохотали крупнокалиберные пулемёты.

«У меня мать старенькая, без неё я бы не выехал, не могу её бросить. Очень долго уговаривал, она не хотела ехать. Но после того, как услышала рядом стрелковый бой, решилась. Я ей говорил: «Выедем на ночь, а утром тебя назад привезу». Уже когда выезжали, начали заходить ДРГ, разбрасывали мины на дорогах. На выезде из Суджи завязался бой. Тогда я решил не по дороге ехать, а через поля в объезд», — рассказывает мужчина.

Выбирались всей семьёй: Владимир, его мама, жена и тёща. Уезжали буквально в чём были, поэтому уже на следующий день пришли получать гуманитарную помощь — в «Домик добрых дел». Здесь помогали тем, кто оставался не в пунктах временного размещения, а у родственников или на съёмных квартирах.

Лукьянцев показывает свою обувь — тут и получил, потому что выезжал в сланцах.

«Смотрю, тут мужчин на разгрузке не хватает. А я не привык сидеть в четырёх стенах, в селе живу. Остался помогать. Первый день тут провёл, уже к ночи спросил: завтра приходить? С тех пор каждый день здесь — с утра и до упора, пока полезен. В основном помогаю разгружать, доношу тяжёлые пакеты женщинам и старикам», — говорит мужчина ИА Регнум.

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Он не скрывает, что подобная работа в том числе помогает отвлечься от тяжёлых мыслей. Информации о том, что происходит дома, — много, но в основном это слухи, верить им нельзя. Читать же Telegram-каналы — себе дороже, можно просто с ума сойти, сокрушается Лукьянцев.

Мужчина пытается скрыть переживания, но настоящие чувства и эмоции прорываются: говоря о родных местах, он то и дело трёт глаза, чтобы никто не видел слёз.

«Со своей улицы я уезжал последним. У соседей не было стариков, а основная проблема — уговорить их выезжать. Это же всё бросить, всю жизнь. Тяжело», — рассказывает Лукьянцев.

В Судже у мужчины — построенный своими руками дом, настоящая усадьба. Лукьянцев надеется, что она уцелеет, ему будет куда возвращаться. Но, если понадобится, готов и отстроить дом заново — он это умеет. Лишь бы стены остались целы.

Есть у мужчины и ещё один повод для беспокойства. Даже больший, чем вынужденное переселение и оставленный дом: сын Лукьянцева проходит срочную службу.

«Сын ушёл в армию, дома осталась его машина. Не машину жалко, просто он сам на неё заработал. В Курске окончил техникум с красным дипломом. Молодец, я им очень горжусь», — говорит мужчина, уже не сдерживая слёз.

Сын переживает за родителей, родители — за сына.

«Говорит, что охраняет часть. Звонит, рассказывает, что кормят хорошо, не болеет. А расскажет ли, если отправится в другое место, не знаю», — говорит Лукьянцев.

Мужчина добавляет, что верит в лучшее — «лишь бы у сына всё было нормально». После этого зачем-то говорит «спасибо» и уходит, продолжать разговор ему тяжело. Тут как раз к «Домику» подъезжает «Газель», которую требуется поскорее разгрузить, — таким же, как Владимир, переселенцам с приграничья нужна помощь.