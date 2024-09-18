У реконструктора Великой Отечественной войны Дмитрия Думчего две жизни: одна — в наши дни в «красной зоне», в сильно побитом Лисичанске, откуда он не выезжал ни на один день, а вторая — в 1943 году. Но тоже здесь, на плацдарме у Северского Донца. Однажды надев красноармейскую форму для развлечения, он вдруг понял, что нашел себя и своё место в жизни.

Из личного архива

«Наше поколение — одно из последних, заставших живых ветеранов Великой Отечественной. Нам довелось общаться с ними. Мои деды мало что рассказывали, как и многие настоящие фронтовики, поэтому я всегда тяготел к этому общению, а потом стал интересоваться более целенаправленно, — вспоминает он. — Узнал в интернете, что есть клубы, которые занимаются исторической реконструкцией, начал заниматься этой темой. В 2011 году в первый раз попал на военно-историческую реконструкцию «Освобождение Одессы». Когда я первый раз переоделся в форму, увидел лагерь, шлагбаум — и он просто разделяет настоящее время и 1944 год. Я прошел за шлагбаум — и всё. Нырнул — и не могу вынырнуть до сих пор».

Военно-исторический клуб им. 279-й стрелковой Лисичанской дивизии постоянно был в гуще событий. Масштабные мероприятия проводились редко, а Дмитрий со своей командой взялся за сотрудничество с местным советом ветеранов, благоустройство памятников, начали снимать собственные фильмы.

Такого материала, на первый взгляд, много в Сети, однако работы лисичанских реконструкторов отличала полная погруженность в эпоху — они не играли, а переживали события, показанные на экране.

«Наш первый фильм — «Кровавая высота 127» по событиям 17–19 июля 1943 года, — рассказывает директор клуба. — Информацию я черпал в архивах музея. Его сотрудники, посмотрев фильм, сказали: теперь мы понимаем, что и как происходило. Я на местности все рассказал… Сейчас у нас уже девять фильмов. У каждого нашего фильма есть своя изюминка, они не похожи один на другой. Все основаны на реальных событиях из истории Лисичанска».

В порыве откровения Думчий делится, что в 2006 году он попал в аварию и после этого ему начал сниться один и тот же сон: он видит себя красноармейцем на войне, где погибает. Возможно, это тоже было толчком к тому, чтобы надеть форму офицера Красной армии и посвятить себя сохранению памяти о прошлом. И когда он начал заниматься реконструкцией более активно, сон перестал сниться — «понял, что все делаю правильно, нашел себя».

Тем более что клуб вовлёкся и в поисковое движение. Начал работать на плацдарме, о котором снимал фильмы, находить останки погибших бойцов и захоранивать их, заниматься списками погибших и пропавших без вести при освобождении Лисичанска.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3916947" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Дмитрий Думчий

Одной из самых ярких акций всегда была ежегодная «Свеча памяти», когда по течению Северского Донца запускались свечи в память о погибших. И каждый раз, с неостывшими эмоциями делится Дмитрий, огни останавливались на месте основной переправы, где за три дня боев погибло около трех тысяч наших солдат. Мистика, которую невозможно объяснить никакими иными причинами.

Все это только добавило глубины увлечению ребят, но одновременно и создало проблемы, особенно после 2018 года, когда реконструкторы Красной армии были публично названы агентами Кремля. С этого момента начались постоянные визиты СБУ, «беседы» и контроль за деятельностью клуба. «Допустим, приходим к памятнику 9 мая или на 2 сентября — День освобождения Лисичанска, и одновременно приходят условные «правосеки», люди с красно-черными флагами. Мы никого не стеснялись, не прятались, были публичные и с любым из нас мог произойти несчастный случай или еще что-то. Особенно когда я пошел на конфликт с полицией за разбитые плиты на братских могилах и судился за их бездействие», — говорит Думчий.

Тогда «неизвестные» поглумились над воинским захоронением, и клуб вступил в открытый конфликт с местной военно-гражданской администрацией Украины. Было это практически в канун СВО, в декабре 2021 года, и напряжение было таким, что чувствовалось: что-то должно произойти.

Из личного архива

И, конечно, главный реконструктор города был одним из первых, к кому в феврале 2022 года домой вломились вэсэушники, которых натравили давние враги. «Знали, чем я занимаюсь, были побои, выводили на расстрел — ставили посреди улицы, стреляли под ноги, над головой. Дома обыски, били меня. Приезжали несколько раз, большую часть своего имущества, той же формы, пришлось уничтожить, чтобы им не досталось. В принципе, кроме машины и оргтехники, ничего не смогли забрать», — рассказывает Дмитрий, который тогда был готов попрощаться с жизнью.

Единственное, что не тронули непрошеные гости — это коробки с останками двоих солдат, которые были найдены осенью и ждали захоронения. То ли побоялись, то ли остались капли совести и здравого смысла. Бойцы упокоились в земле, которую они освобождали, уже в 2023 году, когда Лисичанск стал Россией.

Сейчас поиск продолжается, но в ограниченном масштабе: город в «красной зоне», леса и поля вокруг усеяны боеприпасами, снимать видео нельзя, да и после известных визитов нечем. Поэтому небольшая команда единомышленников взялась за поиск мест захоронения погибших воинов, благоустройство памятников, установку мемориальных плит.

Из личного архива

Так их стараниями родным стало известно, где лежит пулеметчик 140-го стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии Иван Грехов, погибший при форсировании реки Северский Донец 17 июля 1943 года. Несколько поколений его семьи безуспешно искали своего солдата долгих 80 лет. Благодаря лисичанским поисковикам они теперь знают: он покоится в братской могиле в селе Шепилово.

«У меня было ощущение, что я точно знаю, где искать. Просто вело к этому месту. Когда в городскую администрацию поступило обращение родственников Ивана Грехова, искавших его захоронение, я только увидел фотографию — точно знал, где он будет. Просто чувствовал», — говорит Думчий, и признается, что такое знание приходит само, потому что каждый солдат, похороненный здесь или лежащий на полях сражений, — как его собственный родственник, родной или двоюродный дед.

Словами здесь трудно объяснить, можно легко всё испортить. Но связь между живыми и мертвыми объективно существует, их голос можно услышать, если пришел с чистым сердцем.

Из личного архива

А еще так вышло, что списки захороненных в братских могилах остались только у клуба, в здание отдела культуры было несколько попаданий в ходе боевых действий, весь архив уничтожен. Думчий же, готовя фильм «Братские могилы», объездил 28 захоронений и собрал материал, который сохранился.

Благодаря этому удалось вернуть семье еще одного павшего героя. Гвардии старший сержант 59-й гвардейской стрелковой дивизии Мерзан Гибадуллин 77 лет числился пропавшим без вести. А нашелся в Приволье, и для семьи было большой радостью узнать правду о его судьбе. «За это время мы с ними стали как родные», — признается Дмитрий.

В ближайшее время один из депутатов городского совета обещал изготовить плиты на два захоронения — на Белой горе, где поисковики в прошлые годы захоранивали солдат. А другие памятники ребята приводят в порядок собственными силами — чистят, красят, штукатурят, где надо. По словам руководителя клуба, все они пока не взяты на баланс города, но оставить их без внимания нельзя. Поэтому в своем кругу решили: пусть городская власть занимается восстановлением, а это возьмем на себя.

Из личного архива

Для людей такая работа — как знак того, что как раньше больше не будет. Что настоящие ценности никто больше не будет уничтожать и запугивать тех, кто за них держится.

«Молодежь находится, которые хотят участвовать, присоединиться к клубу. А так отношение — поддерживают, но не говорят вслух. Все-таки люди затерроризированы, боятся, а надо пытаться их раскрепостить. Поэтому мы своими делами пытаемся показать: не надо бояться принести к памятнику цветы, привести детей и рассказать им о чем-то. В этом плане работы много упущено для поколения детей. Очень большая работа предстоит, более сложная даже, чем была до 2022 года», — уверен Думчий.

На прощание он говорит так: пока будет биться моё сердце — буду заниматься увековечением памяти. И хотя сто раз хотелось всё бросить, стоит только прийти на солдатскую могилу — и сразу приходят силы и вдохновение. Главное не сходить с однажды избранного пути. А как только настанет мир, найдутся возможности и для больших проектов.