Мы подходим к обычному, на первый взгляд, дому на одной из луганских улиц. Внешне он ничем не примечателен — такой же, как соседские дома. Но попав внутрь, понимаешь, что это не только жилое помещение, а еще и музей, а также студия звукозаписи.

ИА Регнум

Владелец дома — Роман Разум. Уроженец Луганщины, музыкант, военнослужащий и продюсер.

Внутри — множество музыкальных инструментов, памятные и архивные фотографии. Всё говорит о личности хозяина, выбравшего путь борьбы вместо сытой спокойной жизни.

Роман с детства мечтал о музыкальной карьере. Когда вырос, отправился покорять Москву. Но события 2014 года заставили мужчину пересмотреть приоритеты и цели. По его словам, когда в Киеве только начался «евромайдан», он надеялся, что всё закончится мирно. Даже записал песню на фоне двух флагов — российского и украинского.

Но надежды не сбылись.

В марте 2014 года Роман услышал, что на Луганщину направляются боевики нацбатальонов — «усмирять» регион. Отсиживаться в Москве в такое время музыкант не мог. Прибыл в Луганск 9 марта, после массового митинга и захвата бывшей областной администрации. С российским триколором в руках Разум попал в здание, а заодно — в списки разыскиваемых СБУ.

Временно мужчина выехал в Москву, но затем снова вернулся в Луганск — аккурат к захвату бывшего здания СБУ.

«Я приехал, когда брали СБУ. Я считаю 6 апреля 2014 года датой появления народного ополчения в Луганске. С этого момента у нас появилось первое оружие. Появились первые полевые командиры, Болотов стал первым главой, прошёл митинг с провозглашением Луганской Народной Республики. Затем был референдум — во всём я участвовал. На тот момент понял, что в Москве мне не интересно, а здесь, дома, происходят важные исторические события», — вспоминает музыкант.

После Русской весны было тяжёлое военное лето в Луганске. Город обстреливали со всех сторон, его почти взяли в окружение. Роман убедил родителей уехать в Москву, а сам развернул активную деятельность в молодой воюющей республике. Работал с разными отрядами ополчения: поднимал боевой дух бойцов, пел песни под гитару, искал способы доставлять гуманитарную помощь.

Осенью 2014-го Разум решил окончательно перебраться в Луганск: перевёз из столицы музыкальную аппаратуру. При только что сформировавшемся Втором армейском корпусе Народной милиции ЛНР решили создать полноценный военный ансамбль, получивший название «Новороссия».

«После завершения Дебальцевского котла и заключения вторых Минских соглашений ситуация на фронте немного успокоилась. Настал важный период, когда нужно было заниматься идеологией и пропагандой. В том числе чтобы поднимать имидж армии, военнослужащих», — отмечает собеседник ИА Регнум.

ИА Регнум

Работы был непочатый край. Музыкальные инструменты группа получила в дар от покойного Иосифа Кобзона — его Роман вспоминает очень тёплыми словами. Практически сразу родились песни «Работайте, братья» и «Ополченочка». С ними ансамбль гастролировал по ЛНР и ДНР, давал благотворительные концерты для бойцов и мирных жителей, в том числе прифронтовых городков и посёлков.

Через несколько месяцев Разум познакомился с особенным танковым экипажем из ДНР — экипаж был женским. Тогда появилась идея снять художественный фильм о событиях в Донбассе. Назвать его решили так же, как уже ставшую популярной песню — «Ополченочка».

Роман раньше фильмов не снимал, когда начал, понял, насколько это трудный процесс. Но была сверхзадача — сделать кино, которое максимально передаст суть событий, происходивших в ЛНР и ДНР.

В работе над фильмом Разуму очень помог его друг Владислав Плахута, ставший идеологом и спонсором ленты. Он же убедил добавить в фильм историю полевого командира Павла Дрёмова, идею поддержала и вдова погибшего Татьяна.

Около года команда работала над сценарием, столько же ушло на съёмки. В 2019 году «Ополченочку» представили публике.

Фото из личного архива

«Это стало важным культурным событием в республике. На тот момент ничего художественного ни в ЛНР, ни в ДНР не снимали. С помощью фильма мы хотели показать большой России наших героев, объяснить, что происходит в Донбассе.

Скажу честно, даже сегодня федеральные каналы не берут в прокат «Ополченочку». Но мы всё равно смогли добиться многого: Россотрудничество оказало нам поддержку в показе фильма за рубежом. Перевели его на немецкий, испанский, французский, другие иностранные языки — показы прошли более чем в 40 странах. Помимо этого, у нас было немало закрытых показов в войсковых частях в разных городах», — говорит собеседник ИА Регнум.

Пока шла работа над фильмом, ансамбль «Новороссия» продолжал работать: группа давала концерты, записывала новые песни. А у Романа выработались два подхода к написанию стихов, которые могут затем стать песней. Первый — «слова приходят сами». Второй — когда есть задача выразить конкретные идеи или подготовить саундтрек к фильму, клипу или иному видео.

Фото из личного архива

«Не знаю, как это получается в первом случае. Считаю, что Господь Бог через меня разговаривает с людьми, за что я безумно благодарен Богу. Он меня наделил талантом, возможностью петь, общаться со зрителем таким образом. Во втором варианте приходится сначала покрутить слова, образы — это уже больше о профессионализме», — делится секретами творчества Разум.

Уже десять лет Роман находит новые образы и новых героев для своих произведений. Правда, с началом СВО музыка на время отошла на второй план — участники ансамбля ушли на фронт. Разум стал командиром взвода, его подразделение двигалось в направлении Счастья, затем были Новоайдар, Северодонецк, Рубежное — до поздней осени 2022 года музыкант занимался фронтовой работой. Также он запустил проект «Гуманитарный фронт»: волонтёры развозили тонны грузов, которые родные и близкие мобилизованных из ЛНР собирали для фронта.

ИА Регнум

К концертной деятельности Разум и участники ансамбля «Новороссия» вернулись только в 2023 году.

По словам Романа, после начала СВО коллектив начали приглашать в разные города России. В своих песнях «Новороссия» старается объяснять суть происходящего в Донбассе с 2014 года. Разум говорит, что нередко на концерты приходят семьи погибших бойцов — они видят, что их родные не зря отдали свои жизни.

В планах у музыканта — продолжать военно-патриотическую работу. Её еще предстоит много. Сейчас, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, началась работа над рок-оперой «Новороссия». Произведение расскажет об истории Новороссии со времён Екатерины II до наших дней. На сцене будут выступать актёры, за которыми на экране покажут фрагменты исторической хроники. Разумеется, в рок-опере прозвучат новые песни — одну из них, «Богородицу», Разум уже опубликовал в сети.

ИА Регнум

Параллельно идёт работы над сценарием фильма «Симфония мира», который расскажет об артистах на войне — в частности, о певцах и музыкантах луганской филармонии, которые сражались в Мариуполе. Роман обещает, что это будет очень искренняя и драматическая история.

Продолжаются и концерты: для бойцов на фронте и на разных площадках по всей России. Разум признаётся, что у него есть мечта: спеть для ветеранов Великой Отечественной и их детей в освобождённых городах — Харькове, Днепропетровске, Одессе и Киеве.

«Мы должны спеть «День Победы». Я уверен, что мы дальше пойдём в большие города. И Харьков, и Днепропетровск снова будут нашими. Хочется верить, что однажды по ту сторону одумаются и пойдут рука об руку воевать с нами против американцев и англосаксов, которые мечтают разрушить нашу страну. Россия всегда объединялась против внешнего врага, это наша генетическая память. И она вернётся», — уверен музыкант.