Рождение новой жизни — это чудо, а природа и Господь Бог очень любят детей, уверен акушер-гинеколог, первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.

ИА Регнум

Его опыт работы в акушерстве — больше 30 лет. Хотя сам медик признаётся, что не планировал выбирать эту специализацию: во время обучения в университете Валиеву казалось, что работать с маленькими детьми, с новорожденными — очень страшно. Но в итоге он связал свою жизнь именно с помощью беременным и новорожденным младенцам.

Валиев родился в шахтёрской семье в городе Суходольск, ЛНР — прежде среди его родни врачей не было. Еще в школе он интересовался военной медициной. Поступил на лечебный факультет Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки.

Во время учёбы в полной мере осознал, что быть детским врачом — огромная ответственность, но это его не остановило. Наибольший интерес у Валиева вызвали неонатология, педиатрия и хирургия — спасибо преподавателям.

После окончания университета начал работать в городском перинатальном центре, где и трудился до 2015 года, пока его не попросили «пару месяцев» помочь в Луганской республиканской клинической больнице. В перинатальном центре Валиев встретил и пережил тяжелейший 2014 год.

«Была возможность выехать, звали в Россию. Но там, где родился, там и пригодился. Я понимал: если ведущие специалисты выедут из города, не останется этого учреждения.

Думаю, самое главное — чувство патриотизма. Которое было воспитано незаметно для меня во мне. Это не пафосные слова — просто нельзя было оставить беременных женщин без помощи. То, что в меня вложили в институте, я должен было отдать женскому здоровью и здоровью детей», — убеждён Валиев.

В 2014 году в Луганске работали три перинатальных стационара. В каждом принимали роды, пока оставалась возможность — Третья городская больница сильно пострадала при обстрелах. В перинатальном центре, в котором работал Валиев, продолжали оказывать помощь роженицам, поскольку сплочённый коллектив роддома остался на своих местах. Никто из врачей не понимал, насколько затянется жуткая ситуация с обстрелами города и боевыми действиями, дежурить приходилось по трое суток, а работать — без электричества и воды. Катастрофически не хватало медицинских средств и лекарств.

«Сперва работали на запасе и медикаментов, и продуктов питания, затем к нашей радости наладилась гуманитарная помощь. Мы очень ждали гуманитарную помощь, конечно, спасибо большое Российской Федерации: благодаря белым КАМАЗам мы и выживали».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926186" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Спасённые младенцы и «современные дети» Олега Валиева

Помогало и только образовавшееся руководство ЛНР. Сначала в перинатальном центре готовили еду на кострах — тогда представители «Луганскгаза», несмотря на обстрелы, смогли дотянуть газовую трубу до роддома. Приезжали бойцы ополчения, которые помогали водой и топливом для генераторов.

Олег Алибоевич считает, что в 2014 году случился перелом — в жителях Луганска открылся неисчерпаемый источник добролюбия. Это стало заметно во всех горожанах, в том числе в медиках и даже роженицах.

ИА Регнум

«У меня больше 30 лет стажа, а всё равно поражаюсь природе. Всё-таки природа и Господь Бог очень любят детей. У нас город был в блокаде, район нашего перинатального центра часто обстреливали, особенно по ночам, а роды всё равно продолжались.

Знаете, в мирное время женщины нередко капризничают: то им нужны партнёрские роды, то хотят водички попить, то на мячике попрыгать, и так далее. А когда шли обстрелы, они старались даже рожать тихо.

Я не знаю, о чём они думали в момент родов, но это было так. И что меня удивило: мы сравнивали статистику: в тот период уменьшился процент кесаревых сечений, уменьшилась перинатальная смертность. Наверное, свою роль сыграла психология, может, инстинкт самосохранения — этот вопрос следует изучать», — отмечает медик.

Десять лет назад перинатальный центр, как и другие учреждения города, прошёл тяжелые испытания, но выстоял и выполнил свою главную функцию — помогал младенцам появляться на свет.

ИА Регнум

Олег Валиев не любит вспоминать случаи из практики — считает это неуместным, но говорит, что есть особое ощущение, когда на свет появляется «тяжёлый» ребенок: врач полмесяца выхаживает его в кувезе (приспособление с автоматической подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры, в которое помещают недоношенного или заболевшего новорождённого — прим. ред.), а затем малышу становится лучше.

Сейчас Олег Алибоевич работает заместителем министра здравоохранения ЛНР. Мужчина шутит, что в его кабинете антибиотиками больше не пахнет, но в то же время в министерстве принимаются решения, которые будут влиять на всю медицинскую отрасль в республике. Кроме того, ему самому было интересно попробовать себя в менеджменте и управлении.

ИА Регнум

Однако о перинатальном центре не забывает. При необходимости выезжает на особо тяжелые случаи, передаёт свой медицинский опыт молодым врачам-акушерам. Валиев признаёт, что нынешние дети (так он называет студентов и молодых специалистов), отличаются от старших поколений. Но те из них, кто прожил в Луганске военные годы и решили стать врачами, — самые настоящие патриоты. Они любят луганскую землю, видеть это со стороны — очень приятно.

«Мне нравится работать с молодёжью. У них особое мышление. Да, как и все молодые, они куда-то торопятся, иногда не хотят слушать, но всё равно очень стараются. Бывает, я захожу в ординаторскую, они все сидят в телефонах. Начинаю возмущаться, а оказывается, они нашли приложение, в котором нужно оказывать помощь реанимационному новорожденному: выбирают набор лекарств, отрабатывают алгоритм помощи. Так сказать, тренируются», — улыбается мужчина.

ИА Регнум

Валиев уверен, что и у молодёжи есть чему поучиться — например, использованию современных технологий. Как-то раз сын, который тоже решил стать медиком, открыл для Олега Алибоевича новые лекции по специализации. Пока Валиев-старший искал нужную информацию в книгах, сын отыскал нужные лекции в интернете.

«Читал профессор Балтийского университета. Вы знаете, таких впечатляющих лекций у меня было штук пять в жизни: я сидел, как в космосе», — вспоминает врач.

Акушерство, подчёркивает он, — древняя профессия. С одной стороны, можно открыть книги XVIII века и прочитать о родовом процессе то же самое, что пишут в современных учебниках. Но, с другой стороны, технологии движутся вперёд, значит, нужно продолжать постоянно учиться.

«Любая цель медицинского вмешательства в акушерстве — снизить младенческую и материнскую смертность. Поэтому мы стараемся посещать больше съездов, пленумов, конгрессов, чтобы впитать новые знания. Я могу сказать, что все доктора хотят учиться, и это самое правильное решение», — уверен Валиев.