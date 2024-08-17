Волонтёры Давид Соколов и Николай Ковалёв буквально выросли на войне. Прошедшие через горячие точки в родной Донецкой Народной Республике, они отправились на помощь в Курскую область. Обоим было чуть больше 20 лет — и теперь так будет всегда.

Пресс-службы Молодежного крыла Народного фронта в ДНР

Ребята приехали в Курск в составе Молодёжного крыла Народного фронта (МКНФ). По словам руководителя «молодёжки» Владимира Тараненко, Давид и Коля вошли в состав групп, которые выезжали в приграничные районы Курской области.

Ежедневно они вывозили людей из прифронтовых зон: чаще всего это были пожилые и те, кто не мог выехать из-за проблем со здоровьем. Парням случалось выносить мирных людей даже не руках.

В последние дни они занимались эвакуацией жителей Глушковского района, доставляли гуманитарные наборы. Помимо оказания помощи Давид успевал снимать видео и фото.

«Для них, как и для многих жителей Донбасса, работать под звуки взрывов и обстрелов, к сожалению, стало делом обычным. Парни не боялись помогать людям даже в самых горячих точках. Они положили свою жизнь ради этого.

Работали как по адресным заявкам, администрация передавала списки людей, так и просто ездили по улицам и спрашивали: «Кому нужна помощь?» Некоторых уговаривали на время покинуть дом», — рассказал ИА Регнум Владимир Тараненко.

Для руководителя Молодёжного крыла НФ Коля и Давид были не просто сотрудниками, но и друзьями, братьями.

«Мне сложно вспомнить дни, когда эти мужики не улыбались. Они жили смело, делали выбор в пользу людей каждую минуту своей жизни», — вспоминает собеседник агентства.

Такими ребят запомнили друзья и знакомые. Смелые, даже немного отчаянные, готовые всегда сорваться на помощь туда, куда нужно.

16 августа они вывозили мирных жителей из прифронтовых территорий Курской области, в их автомобиль попал снаряд. Соколов и Ковалёв погибли на месте.

Медик, волонтёр, молодой отец

Николай Ковалёв решил стать волонтёром в 2019 году, когда ему исполнилось 17 лет. Сначала занимался спортивно-патриотической работой, но с начала СВО решил активно помогать людям. Чувствовал, что это его задача.

Одним из первых приезжал на места обстрелов со стороны ВСУ, помогал разбирать завалы. Развозил помощь в прифронтовые районы ДНР: продукты, воду, лекарства, дрова. Посещал стариков, которые жили одни в опасных зонах неподалёку от мест боёв.

Пресс-службы Молодежного крыла Народного фронта в ДНР Николай Ковалёв

«Почему решил помогать? Это сложный вопрос. Думаю, это заложено у меня на подсознательном уровне. Всё-таки меня назвали в честь Святого Николая — он помогал всем, кто обращался к нему. Я тоже стараюсь. Иногда даже и рискуя чем-то, даже во вред себе», — говорил о себе Николай.

Он стал не просто волонтёром, а медиком гуманитарной миссии Молодёжного крыла Народного фронта. В начале года парень прошёл повышенный курс по тактической медицине от Центра специальной подготовки «ТАКМЕД». Знания потом передавал молодёжи и волонтёрам Донбасса.

«Наше общение проходило ещё в 2021 году, тогда мы оба работали в Калининском районном штабе «Молодой Республики». Общались хоть и не близко, но он был лёгким на подъем, энергичным человеком, — вспоминает знакомая Коли Вероника Билеко. — Те, кто знали его в последнее время, рассказывали, что он очень изменился — в лучшую сторону. Прибавилось рассудительности и мудрости, раньше он был более импульсивным и иногда лез в неприятности. А в Народной дружине и Народном фронте он направил свою энергию на помощь людям».

В пресс-службе МКНФ отметили, что Николай был человеком самоотверженным: «Всегда сначала принимал решение оказать помощь, а потом уже соизмерял, хватит ли у него на это сил». Ещё умел играть на трубе, имел музыкальное образование.

У Николая остались жена и маленькая дочь. При знакомстве парень с гордостью представлялся: «Молодой отец».

Бесстрашный талантливый мальчик

Давид Соколов был координатором по СМИ регионального исполкома Народного фронта в ДНР. Но задача показывать, как живут люди в прифронтовой зоне, никак не мешала помогать этим самым людям.

Давид вырос в небольшом посёлке, с детства был приучен работать на земле. Перед его глазами не было примера отца, но был дядя, который в 2014 году ушёл в ополчение. Дядя Давида погиб на легендарной Саур-Могиле, там и был похоронен.

С началом СВО Соколов сам попросился на фронт. Ему было 18 лет. Когда его демобилизовали, нашёл себя в помощи людям. Продолжал учебу на историческом факультете, пробовал себя в медиасфере. Давид одним из первых приехал в Авдеевку после освобождения города. С командой они привезли людям хлеб, продукты, лекарства. Ездили почти каждый день.

Очень тепло о Давиде отзывается депутат Молодёжного парламента ДНР Алёна Матвиенко. Они познакомились почти год назад. По словам девушки, дружба задалась не сразу: Давида назначили руководителем комитета по СМИ, в котором состояла Алёна. Но в комитете уже был сложившийся коллектив, поэтому в первое время не обходилось без ссор. Но после одного разговора по душам ситуация изменилась — ребята поняли, что одинаково смотря на работу, начали общаться.

Пресс-службы Молодежного крыла Народного фронта в ДНР Давид Соколов

«У него была идея, он очень хотел, чтобы у маленьких детей была возможность приходить на телевидение, смотреть, как всё работает изнутри. Он говорил: «Алёна, я вижу кадр, как маленькая девочка сидит на месте ведущей новостей, на зелёном фоне и записывает новости». И он настолько сильно горел этой идеей, что мы смогли её реализовать», — вспоминает Матвиенко в беседе с ИА Регнум.

Она уверена, что Давид был очень талантливым медийщиком, по-особому видел жизнь на фронте и в тылу, умел это показать.

Однако из Молодёжного парламента парень ушёл: Алёна плакала и просила его остаться, а в итоге стала преемником. Когда Давид уходил, в заявлении написал лишь одну строчку: «Я ухожу, потому что хочу быть счастливым».

Он всегда говорил: «Я мечтаю о мире и быть счастливым. А счастливым буду, когда на Донбассе наступит мир».

«Бесстрашный мальчик был, я таких не видела. Он рвался первым в Авдеевку, везде рвался первым. Хотел людям показывать правду. Всё время хотел вернуться на фронт, чтобы показывать, как люди там живут.

Очень жаль, что его не стало, такие люди должны жить и развивать страну. Он просто хотел помогать людям. Больше ему и ничего не нужно было. Он говорил: «Я просто хочу, чтобы моя страна была самой лучшей и готов сделать всё для своей страны», — рассказала собеседница ИА Регнум.

Когда она прочитала новость о гибели Давида, не поверила. Написала ему: «Скажи, что это шутка». Но он уже не ответил.