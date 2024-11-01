У директора школы должно быть 30 часов в сутках, шутит директор Луганской средней школы № 11 Дмитрий Землянский. Хотя это и не совсем шутка: за время беседы ему приходится несколько раз переключаться между разными задачами. Времени на все дела хотелось бы побольше.

ИА Регнум

Землянский — руководитель со стажем. Свою учительскую карьеру он начал ещё в 80-е, при этом становиться преподавателем не собирался, хотел быть врачом. Не сложилось: поступил в педагогический институт на факультет географии и биологии. В итоге о выбранной профессии не пожалел: до 1992 года работал учителем географии, биологии и химии, а после стал директором школы.

При этом работать пришёл в школу № 7, которую закончил сам и в которой учились его мама, дядя и два брата. По словам Землянского, возглавлять свою школу и, более того, руководить преподавателями, которые не так давно учили его самого, было очень необычно. И тяжело.

«Например, у нас была завуч, которая учила меня истории. И мне нужно было как-то через это переступить, руководить ею и другими учителями. Хотя мне тогда было всего 27 лет. При этом коллектив сам назначил меня директором школы на собрании — я об этом узнал только на следующий день, не был особо рад. На тот момент я и учителем работал без году неделя, а тут — целый директор.

Но коллектив меня поддерживал. Проблем сразу навалилось много: где-то учителя помогали, в чём-то даже прикрывали. Так и стал набираться уже управленческого опыта», — вспоминает мужчина.

Он считает, что самым привлекательным в профессии учителя является работа с людьми — как с детьми, так и с родителями. А вот на должности директора функционал значительно расширяется: приходится становиться и политиком, и дипломатом, и даже экономистом. Нужно многому учиться. В частности, как быстро и без потери эффективности переключаться на разные задачи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926700" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Директор Луганской средней школы №11 Дмитрий Землянский

«Например, сейчас мы с вами разговариваем. Мне уже банк позвонил: нужно было передать срочную информацию. Сейчас будет ещё звонок. Кто-то из родителей может позвонить. Через четыре минуты будет звонить Роспотребнадзор. И в таком режиме директор школы находится постоянно. Поэтому я говорю: директоров школ нужно подбирать из спортсменов, чтобы реакция была мгновенной», — предлагает Землянский.

Помимо деятельности административной, директор школы успевает преподавать. Для пятых классов он учитель биологии, восьмым и девятым читает новый курс «Охрана жизнедеятельности и защита Родины». Почему именно директор? По простой причине: подходящего специалиста для этой дисциплины в школе пока нет.

Несмотря на трудности, жизнь, в том числе учительская, в школе № 11 кипит. Как когда-то кипела в луганской школе № 7. О ней Дмитрий Владимирович вспоминает с сожалением: сейчас от школы, да и от здания в целом остались лишь руины.

ИА Регнум

Летом 2014 года ВСУ несколько раз ударили по седьмой школе. Хаотичные обстрелы велись тогда по всему Луганску. Но Землянский вместе с семьёй решил остаться в городе. Мотивация, говорит он, была простой: почему уезжать куда-то со своей земли? Его родная школа пострадала одной из первых, и на это, по мнению мужчины, была конкретная причина: в здании школы находилось защищённое убежище, в которое начали приходить жившие рядом горожане.

«Наше убежище было очень крепким. Его строили в 1950-70 годы для руководящего состава гражданской обороны. В течение 20 дней там смогли бы спокойно проживать человек 15: там были вода, вентиляция, всё необходимое.

Естественно, после первых ударов по Луганску в СМИ была опубликована информация, где люди могут найти укрытие, — в списке фигурировала и наша школа. Люди начали приходить в убежище и прятаться, и тогда по школе начались минометные обстрелы. Думаю, так жителей пытались «выкурить» и заставить покинуть город», — вспоминает мужчина.

Первый удар по школе не нанёс зданию значительного ущерба. Была немного поцарапана обшивка, вылетели пять-шесть стеклопакетов. Люди, находившиеся в подвале, даже не поняли, что стреляли по школе. Но второй удар оказался серьёзнее: первый снаряд пробил крышу и все перекрытия вплоть до первого этажа. Следующую мину ВСУ выпустили через некоторое время — и сделали это явно намеренно.

«Второй был удар миномётный, подлый. Был жаркий день, люди находились в подвале. И очень жарко, душно на улице, а в помещении из-за отсутствия света не работала вентиляция. Люди вышли на улицу: кто покурить, кто просто подышать воздухом. И вот кто-то, судя по всему, об этом сообщил, потому что мина упала буквально в четырёх метрах от центрального входа, где стояли люди.

Тогда погибли четыре человека. Кошмар, что было. А вот третий удар целенаправленно нанесли по спортивному залу, который было пробить проще всего», — говорит директор.

ИА Регнум

После третьего обстрела начался пожар: горело две трети здания. Пришлось срочно спасать архив, документы. Выносили бумаги буквально сквозь огонь лично Дмитрий Землянский и сотрудники школы, а также прятавшиеся прежде в убежище горожане. Через время пожарным удалось «отрезать» огонь, частично стены седьмой школы сохранились. Но только частично.

Восстановить школу было невозможно. Дмитрию Владимировичу пришлось сменить место работы. В октябре 2014-го, когда в ЛНР стартовал учебный год, он возглавил школу № 11. В неё же отправились некоторые ученики из 7-й и часть преподавательского состава.

С того момента прошло десять лет. В новой школе Землянский быстро освоился, внёс новые идеи в учебный процесс. На базе 11-й создали общее образовательное пространство, которое помимо непосредственно школы включало в себя детский сад и Дворец творчества детей и молодёжи «Радость».

Объединение прошло по территориальному признаку — после детского сада и школы дети могли идти заниматься в «Радость». Во дворце творчества специально подстраивали расписание кружков, чтобы школьникам было удобнее. В то же время некоторые кружки могли проводиться в самой школе, поскольку в «Радости» не хватало помещений.

ИА Регнум

Занятия дети могли выбирать самые разнообразные — от программирования до стрельбы из лука.

«Сейчас эксперимент с объединением как таковой закончился, но мы продолжаем дружить, кружки по-прежнему работают и некоторые секции только расширяются. Ещё мы проводим совместные мероприятия — например, на возложение цветов пойдут и малыши из садика, и наши школьники. Тренеры по стрельбе из лука к нам в школу приходят, дети с удовольствием занимаются. Наша задача и была в том, чтобы с 8 утра и до 5-6 вечера они были заняты, а не бегали по улицам», — рассказывает директор.

Что же касается учебного процесса, в частности перехода на российские стандарты, с этим проблем у учеников 11-й нет. Директор шутит, что порой учителям сложнее перестроиться на новую программу преподавания, чем школьникам. И тестирования луганские ученики сдают не хуже, чем дети в других регионах, и с нагрузкой вполне справляются. Многие выпускники успешно поступают в вузы. Были и те, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов.

«Наши дети общаются с ребятами из других регионов, я сам общался. И нет между ними никакой разницы, разве что порой наши малыши видят какие-то моменты и ситуации шире, а не по кусочкам и деталям. Умеют посмотреть на происходящее со стороны. Но особых отличий нет — и отличники, и двоечники повсюду одинаковые», — уверен Землянский.

В целом же, говорит он, учитель — это во многом актёр.

«Когда-то мой учитель, преподаватель педагогического института, сказал фразу, которую я никогда не забуду: «Чем отличается учитель от не учителя? Не учитель много знает, но ничего не может рассказать. А учитель порой знает мало, но как рассказывает!» Подача, эмоции очень важны в нашей работе, иначе детям будет просто неинтересно слушать», — делится секретами мастерства директор школы.

ИА Регнум

Этот подход он пытается донести до молодых коллег, которые приходят работать в школу после университета. Такие сейчас есть и в коллективе школы № 11. По словам Землянского, молодым специалистам должно быть и самим интересно преподавать, значит, нужно проводить правильную профориентацию, искать людей, которые после учёбы в вузе действительно пойдут работать в школы учителями.

А отдельной своей — и не только — задачей Дмитрий Владимирович называет сохранение нашей истории и славянских традиций. В первую очередь речь о том, чтобы учитель оставался интересен детям, был для них авторитетом.

«Недаром уже был принят закон о защите чести и достоинства учителя. Причём нередко учительский авторитет нивелируется поведением родителей. Поэтому наша первоочередная задача — сохранить учителя идеалом перед ребенком. Если у него будет авторитет, он сможет увести детей из паутины неблагоприятной информации. И над этим нам всем ещё предстоит работать», — уверен директор.