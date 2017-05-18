Виктория Ивановская
Последние публикации
Уникальность Ставрополья: Наращивание агломераций опустошит восток края
Попытка управлять агломерационным процессом на федеральном уровне должна стать импульсом к развитию инфраструктурных проектов внутри агломераций. Ставропольский край также намерен развивать две крупные агломерации, с учетом своей уникальной особенности — аграрной специфики региона. Об особенностях...
18 мая 2017
Размах и разочарования Парада Победы в Ставрополе: фоторепортаж
Парад в Ставрополе в честь 72-й годовщины Великой Победы стал масштабнее предыдущих. В нем выросло число армейских подразделений, а также количество бронетехники. Выросли и требования к безопасности проведения Парада. Центральные улицы были огорожены, досмотр проводился с металлодетекторами...
9 мая 2017
«Военнопленная» из Донбасса приветствовала «Бессмертный полк» Ставрополя
Бывшая узница фашистских лагерей Дина Замакаева встретила День Победы на центральной площади Ставрополя, передает корреспондент ИА REGNUM. Несмотря на дождь и немолодой возраст ветеран Великой Отечественной войны прибыла в Ставрополь на празднование 72-й годовщины Победы. Она приехала на праздник в...
9 мая 2017
Бессмертный полк в Ставрополе даже в дождь побил все рекорды: фоторепортаж
Сильный дождь не помешал жителям Ставрополя побить все рекорды по участию людей в шествии «Бессмертного полка». Впервые за всю историю проведения акции в краевой столице колонна «Бессмертного полка» собрала до 50 тыс. человек. Колонна ступила на центральную площадь города сразу за Парадом Победы 9...
9 мая 2017
Украинские ветераны отказались ехать на Парад Победы в Ставрополь: интервью
Приглашенные в Ставропольский край ветераны Великой Отечественной войны, живущие на Украине, вынуждены были отказаться от участия парада Победы в Ставрополе. Они побоялись, что неонацисты не выпустят их в Россию. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Совета краевой общественной...
9 мая 2017
Дороги не выдержали первой репетиции Парада в Ставрополе – фоторепортаж
В Ставрополе вечером 3 мая состоялась репетиция Парада Победы. Это первая репетиция из трех, которые будут проходить в ближайшие два дня. Репетиция началась вечером и продолжалась до глубокой ночи. Военная техника была готова к пробному Параду еще днем. Она выстроена на месте парковки площади...
4 мая 2017
«Нет!» обнищанию трудящихся сказали 5 тыс. ставропольцев – фоторепортаж
Около 5 тыс. человек пришли на митинг профсоюзов в Ставрополе «За достойную работу, зарплату, жизнь!». Среди участников акции работники предприятий и организаций края, профсоюзы и депутаты. Люди приехали из разных городов и сел Ставрополья. Они привезли с собой плакаты с требованием достойной...
1 мая 2017
Первомай в Ставрополе: ожили фонтаны, расцвели тюльпаны — фоторепортаж
Нарядный, теплый Ставрополь встретил праздник весны открытием сезона фонтанов. В этом году все фонтаны города одновременно запущены новым способом, с помощью интерактивного приложения. На торжественное событие у главного фонтана города — светомузыкального фонтана на крепостной горе собрались тысячи...
1 мая 2017
Свалки Ставрополя: посчитать сложно, победить невозможно – фоторепортаж
Ставрополь дважды за последние годы был признан самым благоустроенным городом России: зеленый, компактный, развивающийся, приводятся в порядок дороги, тротуары, облагораживаются парки, скверы. Несанкционированные свалки — обратная сторона города. Их даже посчитать сложно, а одолеть эту проблему...
1 мая 2017
Дети говорят о войне: акция памяти на Ставрополье — фоторепортаж
«История семьи в истории Победы» — так называется акция, впервые проводимая в Ставрополе в преддверии шествия «Бессмертного полка» во время Празднования Дня Победы. Герои акции — учащиеся начальной школы одной из гимназий города, которые в свободной форме с презентациями рассказывают об истории...
30 апреля 2017
«Это наш позор»: братские могилы, заброшенные памятники героям
В Ставрополе активисты вместе со студентами и школьниками приводят в порядок места захоронений солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Начали с Даниловского кладбища. Молодежь работает вместе с преподавателями и историками-краеведами. На старейшем кладбище краевой столицы расположено...
21 апреля 2017
Питер, мы с тобой! — более 5 тыс. человек вышли на митинги на Ставрополье
Более 5 тыс. человек собрали в Ставрополе и в Пятигорске митинги против терроризма в рамках всероссийской акции «Вместе против террора!». Митинг в Ставрополе собрал более 3 тыс. человек. Еще более 2 тыс. участников пришли на площадь Пятигорска. Как передает корреспондент ИА REGNUM, митинг в...
9 апреля 2017
Плата за ОДН: справедливость на Ставрополье ищут задним числом
Жители Ставропольского края жалуются во все инстанции по вопросам справедливости начисления платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды. В министерство ЖКХ, уполномоченному по правам человека, депутатам, в Стройжилнадзор… Власти реагируют на жалобы и обещают до 1 июня нормативы пересчитать...
13 марта 2017
«Из чего же сделаны наши девчонки»: маленькая девочка в современном мире
Лере совсем недавно исполнилось семь лет. Она живёт в городе Ставрополе и ходит в первый класс. Просто ли живется маленькой девочке в городе? Детский сад сменила школа, новая обстановка, новые требования, уроки дома, постоянные тренировки, соревнования… Надо найти время для друзей и увлечений...
8 марта 2017
Снизить тарифы или отделить энергохозяйство: Ставрополье ждёт объективности
Ставропольский край выступает с несколькими предложениями по повышению эффективности управления энергоактивами региона. Край отличается самыми высокими тарифами на энергоносители в округе, высокой платежной способностью, но не получает должных инвестиций в развитие этой отрасли. Регион озвучил...
6 февраля 2017
Свой интерес в муниципалитетах: зачем губернатору Ставрополья ротации
В Ставропольском крае ротации в муниципалитетах могут быть попыткой губернатора решить нарастающие проблемы недовольства населения, считают эксперты. Осень 2016 года характеризуется частыми сменами глав муниципалитетов в регионе. Причем отставки и назначения происходят досрочно. Ротации в...
2 декабря 2016
«Население почувствует по деньгам новые правила обращения с отходами»
Ставропольский край практически подготовлен к новым правилам обращения с отходами: создана дорожная карта обращения с отходами, разработана законодательная база под создание регионального оператора, подготовлена техническая база для полного цикла обращения с отходами, сейчас идет работа по...
25 октября 2016
Тысячи студентов на параде в Ставрополе, краски, флаги: фоторепортаж
Около восьми тысяч первокурсников вузов Северного Кавказа вышли на парад студенчества в Ставрополе под флагами своих учебных заведений. В столице Ставропольского края парад состоялся впервые, передает корреспондент ИА REGNUM. Парад объединил 30 городов страны. В Ставрополе это было красочное...
12 сентября 2016
День знаний и внезапная осень в Ставрополе: фоторепортаж
В Ставропольском крае первого сентября, в День знаний, в школы отправились более 280 тысяч детей. Это на 11 тысяч больше, чем в прошлом году. Фактически в первый день осени в крае резко похолодало и почувствовалось дыхание этого времени года: туманы, дожди. Однако непогода не помещала провести...
2 сентября 2016