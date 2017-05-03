Ставрополь, 4 мая, 2017, 01:49 — ИА Регнум. В Ставрополе вечером 3 мая состоялась репетиция Парада Победы. Это первая репетиция из трех, которые будут проходить в ближайшие два дня.

Виктория Ивановская ИА REGNUM По площади проехала военная техника

Виктория Ивановская ИА REGNUM В Ставрополе прошла первая репетиция Парада Победы на центральной площади

Репетиция началась вечером и продолжалась до глубокой ночи. Военная техника была готова к пробному Параду еще днем. Она выстроена на месте парковки площади Ленина.

Виктория Ивановская ИА REGNUM На площади выстроилась военная техника, а за ней толпы зевак

Некоторые центральные улицы города временно были перекрыты для транспорта. Дороги огородили. Площадь была освобождена от техники, а на ее месте построились колонны солдат и офицеров. Всего порядка 1,5 тыс. человек.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Вначале репетиции Парада Победы на площади выстроились колонны военнослужащих

Впервые во время Парада Победы в этом году пройдет колонна бойцов Росгвардии, созданной в прошлом году.

Бойцов приветствовал командующий Парадом, после чего колонны прошлись вслед за машиной генерала по площади. Во время репетиции их попросили сделать это дважды.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Командующий парадом на автомобиле «Рысь» персонально подъезжал к каждой из колонн солдат

Следом за колоннами солдат двинулась техника. В этом году более 40 единиц. Танки, ракетные комплексы и бронетранспортеры.

Виктория Ивановская ИА REGNUM По площади проехала военная техника

Среди них четыре таких тяжеловеса, как самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С».

Виктория Ивановская ИА REGNUM «Саушки» — самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» проехали по площади

Технике пришлось проехать по улицам города, прежде чем появиться на площади. После парада танки и бронетранспортеры также сделали круг вокруг площади по центральным улицам. Не все дороги краевой столицы смогли выдержать такое количество многотонной техники.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Танк на улице Дзержинского Ставрополя

Под тяжестью 40-тонных гигантов асфальт лопался и вылетал из-под гусениц танков. После окончания репетиции техника оставила после себя испорченную дорогу.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Испорченный асфальт возле площади Ленина Ставрополя после репетиции Парада Победы

Репетиции Парада ко Дню Победы на площади Ленина продлятся до 5 мая. А 7 мая в 10:00 будет дан пробный залп из артиллерийских орудий.