Ставрополь, 1 мая, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Нарядный, теплый Ставрополь встретил праздник весны открытием сезона фонтанов. В этом году все фонтаны города одновременно запущены новым способом, с помощью интерактивного приложения.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Весна в Ставрополе чувствуется во всём

Виктория Ивановская ИА REGNUM Запуск главного светомузыкального фонтана на Крепостной горе города Ставрополь

На торжественное событие у главного фонтана города — светомузыкального фонтана на крепостной горе собрались тысячи горожан и гостей Ставрополя.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Горожане по старой традиции вышли на улицы нарядными, с шарами, цветами, флагами

Люди пришли нарядные с детьми, шарами, цветами — так, как привыкли ходить на первомайские праздники еще наши родители, бабушки и дедушки.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Праздник Первомая в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первомай в Ставрополе

С самого утра в городе началось народное гуляние, праздник, звучала музыка, вокруг фонтана разбиты палатки с угощениями.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Ставропольцы отдыхают на лужайке во время празднования Первомая

Виктория Ивановская ИА REGNUM Казаки наряду с полицией несут службу и охраняют порядок в городе

Больше всего народу столпилось у фонтана. Все ждали его запуска.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Ставропольцы в ожидании запуска фонтана

Рядом, на сцене, начался концерт, во время которого звучали песни о Ставрополье и краевой столице.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Концерт в честь открытия сезона фонтанов в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Волонтеры на открытии сезона фонтанов в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Концерт в честь открытия сезона фонтанов

Виктория Ивановская ИА REGNUM Концерт в честь открытия сезона фонтанов в Ставрополе

Светомузыкальный фонтан Ставрополя был запущен главой города с помощью интерактивного мобильного приложения.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Запуск главного светомузыкального фонтана на Крепостной горе города Ставрополь

Главный фонтан города, диаметром 20 метров, имеет подсветку и музыкальное сопровождение, которое меняется в зависимости от режима работы воды. Всего из фонтана бьет 120 струй, которые подают воду в разном направлении и на разную высоту.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Запуск главного светомузыкального фонтана на Крепостной горе города Ставрополь

Виктория Ивановская ИА REGNUM Молодежь Ставрополя празднует Первомай

Первые лица края и города поприветствовали пришедших и поздравили с весенним праздником.

«Наш город славится своим гостеприимством и радушием. Мы очень хотим, чтобы в городе появлялись новые точки, куда мы можем приходить с детьми. Для нас открытие фонтанов — это не только само действие, это еще весна в самом разгаре, тепло, светло, красивые девушки ходят — это новая жизнь… Я бы очень хотел, чтобы традиция открытия фонтанов всегда смывала всё плохое, а все хорошее с водой фонтанов к каждому из нас приходило в дом», — пожелал горожанам губернатор Владимир Владимиров.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на открытии сезона фонтанов

Виктория Ивановская ИА REGNUM Жители Ставрополя на запуске светомузыкального фонтана

«Сегодня мы запускаем фонтаны, и это говорит о том, что наступила весна. А весна — это всегда новые надежды и мечты. И поверьте, они обязательно сбудутся, но для этого нам всем надо хорошо поработать», — обратился к жителям столицы края глава Ставрополя Андрей Джатдоев.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Глава Ставрополя Андрей Джатдоев на открытии сезона фонтанов

Одновременно с главным фонтаном города с помощью интерактивного приложения были запущены все фонтаны краевого центра.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Открытие сезона фонтанов в Ставрополе. Фонтан у краевого драматического театра им. М.Ю.Лермонтова

Виктория Ивановская ИА REGNUM Открытие сезона фонтанов в Ставрополе. Фонтан у монумента Ангел-хранитель запущен только частично, пока территория находится на реставрации

Всего их в Ставрополе 16. Вокруг них в жаркий день собрались горожане с друзьями и детьми.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Открытие сезона фонтанов в Ставрополе. Фонтан Мальчик и девочка с кувшином

Виктория Ивановская ИА REGNUM Молодежь Ставрополя празднует Первомай

Фонтаны будут работать до начала осеннего ненастья.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Открытие сезона фонтанов в Ставрополе. 1 мая в городе одновременно заработали все фонтаны

Город Ставрополь очень преобразился перед одним из главных праздников весны. Улицы города вычищены, украшены.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Цветущий Ставрополь

Виктория Ивановская ИА REGNUM Нарядный Ставрополь на Первомай

После долгих холодов и снегопада на прошлой неделе пришло настоящее тепло. В городе зацвели деревья, трава, распустились цветы на клумбах.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Цветущий Ставрополь. Разноцветные анютины глазки высажены на клумбах у здания регионального правительства

Виктория Ивановская ИА REGNUM Магнолии отцветают на площади у Ангела Хранителя

Виктория Ивановская ИА REGNUM Цветущий Ставрополь

Виктория Ивановская ИА REGNUM Цветущий Ставрополь

Особенно много к Первомаю зацвело тюльпанов. Разноцветные тюльпановые лужайки запылали по всему городу, привлекая людей.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Цветущий Ставрополь

Виктория Ивановская ИА REGNUM Весна в Ставрополе чувствуется во всём

Виктория Ивановская ИА REGNUM Цветущий Ставрополь

Горожане с удовольствием фотографируются возле разнообразных цветочных композиций.