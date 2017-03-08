Ставрополь, 8 марта, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Лере совсем недавно исполнилось семь лет. Она живёт в городе Ставрополе и ходит в первый класс. Просто ли живется маленькой девочке в городе? Детский сад сменила школа, новая обстановка, новые требования, уроки дома, постоянные тренировки, соревнования… Надо найти время для друзей и увлечений.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Лере недавно исполнилось 7 лет

Детям приходится набирать темп жизни не менее интенсивно, чем взрослым. Лере еще совсем немного лет, но она уже знает, что надо успевать всё делать быстро и качественно. Тогда появится то самое драгоценное время «для себя». Это время нужно не только взрослой женщине. У маленьких девочек своих увлечений не меньше.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Лера в классе

Эта девочка уже давно привыкла подолгу трудиться, чтобы чего-то достичь. С четырех лет художественная гимнастика, недавно еще и танцы. На гимнастику ее привела мама, а на танцах настояла уже сама Лера. Спортивный характер ускоряет взросление у детей. Они не хуже взрослых начинают разбираться, чем хотят заниматься.

Фотостудия «Daniel» Лера на соревнованиях

Сегодня ее тренировки длятся по нескольку часов шесть дней в неделю. Нередки выезды на соревнования. Города Ставропольского края, Черкесск, Краснодар, Ростов-на-Дону… Ездит с тренером и мамой, а в дороге, между тренировками и выступлениями всегда переписывается с папой, по которому скучает.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Фотография, отправленная папе по дороге на соревнования

Летом Лера ездит на учебно-тренировочные сборы, где ежедневные занятия длятся по шесть часов. Это колоссальная возможность получить уроки у именитых тренеров. Дети тянут мышцы, учат элементы, работают с предметами, занимаются хореографией, танцами.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Занятия на учебно-тренировочных сборах

Эта маленькая девочка уже хорошо усвоила — собралась на соревнованиях перед выходом на ковёр, выполнила все элементы, передала судьям настроение — будет медаль. Стоит «завалить» хоть один элемент, сбавить темп — на пьедестал уже не попасть. В ее копилке уже больше двадцати наград с различных соревнований и выдержанный спортивный характер.

Фотостудия «Daniel» В копилке юной спортсменки более 20 медалей и кубков

Соревнования — это превосходная возможность реально оценить, чего ты стоишь на самом деле, и посмотреть, как выступают девочки в других школах, городах. Это настоящий праздник, в котором нередко участвуют «звезды» художественной гимнастики. Они выступают, транслируются ролики с их биографией. На них и равняются юные гимнастки. Так закаляется характер.

Виктория Ивановская ИА REGNUM В копилке юной спортсменки более 20 медалей и кубков

Выносливый характер нужен и в школе. В своем классе Лера одна из самых младших девочек. Кажется, иногда ее это смущает, не всё получается быстро. Но она уже знает цену упорства. Очень помогает и завидная коммуникабельность. Сейчас она не чувствует себя младше других, успевает учиться, активно участвовать во всех школьных праздниках, акциях.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Лера в школе

На выполнение домашнего задания времени мало, но учиться хочется на пятерки. Поэтому приходится и тут «тренироваться» делать всё быстро и сосредоточенно, чтобы не переписывать работу из-за досадных ошибок или «корявого почерка».

Виктория Ивановская ИА REGNUM Выполнение домашнего задания

У Леры веселых характер и легкий нрав. Жаловаться она не любит ни на усталость, ни на нехватку времени на любимые дела.

Виктория Ивановская ИА REGNUM На прогулке

Эксперты говорят, что школьнику надо перепробовать четыре-пять увлечений прежде, чем он выберет себе профессию. Лера всегда любила рисовать и мастерить поделки — лепка, картины и игрушки, выполненные разными техниками. Помимо этого она хочет быть тренером и учителем. Но рисование — это особая страсть. На это занятие для души приходится выкраивать драгоценные минуты.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Творчество

Лера, как и большинство маленьких детей, легко заводит себе друзей. Они у нее повсюду: друзья со двора, в школе, на гимнастике, на танцах, дети друзей родителей…

Виктория Ивановская ИА REGNUM Лера с друзьями

Но высокая занятость не дает общаться с друзьями столько, сколько хочется. Тут на выручку приходят «гаджеты» с различными messenger. Современный ребенок от них уже неотделим. Мобильники и планшеты у детей появляются всё в более раннем возрасте. Лере редко доводится поиграть в какую-нибудь мобильную игрушку, зато со своими друзьями она на постоянной связи.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Лера с друзьями

Из чего же сделаны наши девчонки? Упорство, увлечения, общение, игры, изучение нового, открытия. Всё это вмещается в думающей и веселой головке маленькой девочки с сильным и лёгким характером.