«Из чего же сделаны наши девчонки»: маленькая девочка в современном мире
Ставрополь, 8 марта, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Лере совсем недавно исполнилось семь лет. Она живёт в городе Ставрополе и ходит в первый класс. Просто ли живется маленькой девочке в городе? Детский сад сменила школа, новая обстановка, новые требования, уроки дома, постоянные тренировки, соревнования… Надо найти время для друзей и увлечений.
Детям приходится набирать темп жизни не менее интенсивно, чем взрослым. Лере еще совсем немного лет, но она уже знает, что надо успевать всё делать быстро и качественно. Тогда появится то самое драгоценное время «для себя». Это время нужно не только взрослой женщине. У маленьких девочек своих увлечений не меньше.
Эта девочка уже давно привыкла подолгу трудиться, чтобы чего-то достичь. С четырех лет художественная гимнастика, недавно еще и танцы. На гимнастику ее привела мама, а на танцах настояла уже сама Лера. Спортивный характер ускоряет взросление у детей. Они не хуже взрослых начинают разбираться, чем хотят заниматься.
Сегодня ее тренировки длятся по нескольку часов шесть дней в неделю. Нередки выезды на соревнования. Города Ставропольского края, Черкесск, Краснодар, Ростов-на-Дону… Ездит с тренером и мамой, а в дороге, между тренировками и выступлениями всегда переписывается с папой, по которому скучает.
Летом Лера ездит на учебно-тренировочные сборы, где ежедневные занятия длятся по шесть часов. Это колоссальная возможность получить уроки у именитых тренеров. Дети тянут мышцы, учат элементы, работают с предметами, занимаются хореографией, танцами.
Эта маленькая девочка уже хорошо усвоила — собралась на соревнованиях перед выходом на ковёр, выполнила все элементы, передала судьям настроение — будет медаль. Стоит «завалить» хоть один элемент, сбавить темп — на пьедестал уже не попасть. В ее копилке уже больше двадцати наград с различных соревнований и выдержанный спортивный характер.
Соревнования — это превосходная возможность реально оценить, чего ты стоишь на самом деле, и посмотреть, как выступают девочки в других школах, городах. Это настоящий праздник, в котором нередко участвуют «звезды» художественной гимнастики. Они выступают, транслируются ролики с их биографией. На них и равняются юные гимнастки. Так закаляется характер.
Выносливый характер нужен и в школе. В своем классе Лера одна из самых младших девочек. Кажется, иногда ее это смущает, не всё получается быстро. Но она уже знает цену упорства. Очень помогает и завидная коммуникабельность. Сейчас она не чувствует себя младше других, успевает учиться, активно участвовать во всех школьных праздниках, акциях.
На выполнение домашнего задания времени мало, но учиться хочется на пятерки. Поэтому приходится и тут «тренироваться» делать всё быстро и сосредоточенно, чтобы не переписывать работу из-за досадных ошибок или «корявого почерка».
У Леры веселых характер и легкий нрав. Жаловаться она не любит ни на усталость, ни на нехватку времени на любимые дела.
Эксперты говорят, что школьнику надо перепробовать четыре-пять увлечений прежде, чем он выберет себе профессию. Лера всегда любила рисовать и мастерить поделки — лепка, картины и игрушки, выполненные разными техниками. Помимо этого она хочет быть тренером и учителем. Но рисование — это особая страсть. На это занятие для души приходится выкраивать драгоценные минуты.
Лера, как и большинство маленьких детей, легко заводит себе друзей. Они у нее повсюду: друзья со двора, в школе, на гимнастике, на танцах, дети друзей родителей…
Но высокая занятость не дает общаться с друзьями столько, сколько хочется. Тут на выручку приходят «гаджеты» с различными messenger. Современный ребенок от них уже неотделим. Мобильники и планшеты у детей появляются всё в более раннем возрасте. Лере редко доводится поиграть в какую-нибудь мобильную игрушку, зато со своими друзьями она на постоянной связи.
Из чего же сделаны наши девчонки? Упорство, увлечения, общение, игры, изучение нового, открытия. Всё это вмещается в думающей и веселой головке маленькой девочки с сильным и лёгким характером.