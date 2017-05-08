



Фото предоставлено А.А. Гоноченко Глава Совета краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также председатель краевого общественного благотворительного фонда «Ветеран» Алексей Гоноченко

Приглашенные в Ставропольский край ветераны Великой Отечественной войны, живущие на Украине, вынуждены были отказаться от участия парада Победы в Ставрополе. Они побоялись, что неонацисты не выпустят их в Россию. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Совета краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также председатель краевого общественного благотворительного фонда «Ветеран» Алексей Гоноченко.

«Нацизм возрождается на нашей родной Украине. Это опасно. Но сегодня эти ростки появляются и у нас», — рассказал глава ветеранской организации Ставрополья.

«Я вам приведу один пример. Мы пригласили с Украины на 72-ю годовщину празднования Победы в Великой Отечественной войне ветеранов. Я связался с городским советом ветеранов города Киева, связался с областным Советом ветеранов, направил им письмо, в котором указал, что мы готовы встретить делегацию из трех — пяти человек за наш счет. На сегодняшний день я не получил ответа», — рассказал Гоноченко.

«Сами ветераны говорят, что им трудно выехать в Россию — это уже говорят ветераны. Они говорят не своими словами. Их поставили в такие условия, что для них приезд к нам стал невозможным. Им откровенно говорят, что на границе их все равно вернут, как только они скажут, куда едут. Могут заплатить им большие деньги, но чтобы только они вернулись», — передал слова ветеранов Украины глава ставропольской организации.

Отвечая на вопрос корреспонденту ИА REGNUM о том, чем грозят такие настроения на постсоветском пространстве, не придется ли нам снова «вставать на смертный бой», глава организации сказал: «Я должен сказать, что мы делаем и будем делать всё для того, чтобы этого не произошло. Нам надо воспитывать подрастающее поколение патриотизму, интернациональному патриотизму, чтобы они понимали, что грозит сегодня. Опасность очень велика».

На вопрос ИА REGNUM о том, что же Россия может противопоставить неонацизму общественник-активист сказал: «Мы говорим о защите родного отечества, русской земли. Ведь и в Великую Отечественную войну был расчет, что интернациональный российский союз распадется. Но этого не только не произошло, но наоборот, народы, населяющие нашу страну, более сплотились. Наш русский характер такой: «Гулять, так гулять, а бить, так бить».

Он считает правильным возрождение школьных, студенческих патриотических и военно-патриотических организаций, ДОСААФ. И правильно, что сегодня его сделали полугосударственным.

«Я думаю, что время сегодня работает на нас. Но принимаются половинчатые решения вопросов. Мы боимся хорошего прошлого, что было в советское время. Была стройная система воспитания октябренок-пионер-комсомолец-коммунист. Это была идеология государства. Сегодня ее пока нет. Она выстраивается половинчато», — считает общественный деятель.

«Я думаю, что президент страны Владимир Путин настроен на большее, но вокруг него есть люди, которые этого не очень хотят», — добавил он.

«Перед 70-й годовщиной Победы ветераны выступали в школах, и в некоторых из них нас пытались «опустить», чтобы ветераны не сказали ничего особенного о прошлом. Ведь ветераны рассказывают, как они шли за Родину, за Сталина, который был верховным главнокомандующим. Почему этого не рассказывать? — это ведь история. Были там ошибки? — Да, были! О них надо говорить? — Да, надо. Но мы победили в войне. Лучшего было больше, а мы отрицательное говорим, а положительное сглаживаем», — высказал мнение глава ветеранской организации.

«Надо прививать любовь к русскому языку, любовь к Родине, к России с детских садов. Причем системно и на государственном уровне», — высказал мнение Гоноченко.

«Я и ветераны Ставрополья — мы считаем, что надо увеличить сегодня количество часов в школах по изучению истории Великой Отечественной войны, чтобы дети не говорили, что войну выиграли американцы. Я предлагаю увеличить и читательские конференции, и круглые столы, посвященные теме Великой Отечественной войны», — добавил он.

Он привел пример, что одна из студенток на вопрос о том, кто такая Зоя Космодемьянская ответила, не задумываясь, что это актриса.

«Я бы сказал, что президент внутри страны мягковато относится к группе олигархов, либералов. Он боец на международной арене. Он держит удары мощно, и мы его поддерживаем. Но внутри страны надо либералов повернуть лицом к людям. Есть оторванность», — считает Гоноченко.

При этом, ошибки допускают не только чиновники и политики разных рангов, но и глава российского правительства Дмитрий Медведев. К примеру, его высказывание ветеранам в Крыму ставропольский общественник считает недопустимым.

«Думаю, президент найдет момент, когда поставить точку, потому что в целом люди нищают и об этом надо говорить открыто. В стране было 19 млн малоимущих граждан, сегодня 20 млн. На Ставрополье было 160 тыс., сегодня 260 тыс. малоимущих», — добавил Гоноченко.

По его мнению, в целом в стране для ветеранов сделано достаточно много. Нет ни одного ветерана, вне поля зрения ветеранских организаций и социальных служб.

«Сегодня у нас осталось 2300 человек, участников войны. Из них 1800 — участники войны и 550 — инвалиды Великой Отечественной войны. Они более или менее обеспечены и под пристальным вниманием. Но есть другая категория — труженики тыла. Это те же участники войны, только в тылу», — рассказал Гоноченко.

«Сегодня на Ставрополье 15 тыс. тружеников тыла. Им выдали удостоверение, что они участники войны, но материально они не обеспечены, поскольку работали во времена, когда были низкие зарплаты, а в колхозах вообще денег не платили», — рассказал Гоноченко.

Он считает, что руководство страны, Госдума должны обратить внимание на них и решить этот вопрос. Их в стране осталось совсем не много. И дополнительных затрат не надо. Средства высвободились за счет постоянного снижения численности ветеранов.

«Я приведу пример: в Ставропольском крае вернулись с фронта 153 тыс. участника войны. Спустя 30 лет их было более 100 тыс. человек в крае. Сегодня осталось 2300. Поэтому надо бы обратить внимание на тружеников тыла», — сказал общественник.

Он также добавил, что в России обижены «дети войны», у которых на сегодня нет статуса: «Я десять лет назад три раза выступал в Госдуме России. Обещали еще в ноябре 2007 года рассмотреть этот вопрос. Так и не рассмотрели, а время идет. У нас было 290 тыс. детей войны. Сегодня осталось 180 тыс.», — посчитал глава организации ветеранов

В целом, по подсчетам главы ветеранской организации, в стране проживает около 10 млн «детей войны». Чтобы обеспечить их всех дополнительной оплатой необходимо 110 млрд рублей. Это для страны очень небольшие деньги.

Еще одной нерешенной проблемой глава ветеранской организации Ставрополья назвал поиски данных о солдатах в братских воинских захоронениях и приведение в порядок солдатских могил.

«В Ставропольском крае захоронено большое количество погибших в годы Великой Отечественной войны. У нас около 80 тыс. погибло только в Курском и Степновском районах. Захоронения были братские, кто там никто не знает. Очень важно, чтобы мы начали большую эту работу», — сказал он.

Справка: Алексей Гоноченко родился 5 октября 1935 года в селе Сергиевском Грачёвского района в семье колхозника. Трудовую деятельность начинал в колхозе «Молот». Работал участковым агрономом, затем в партийной системе, главой райкома Изобильненского и Труновского районов. Позже занимал пост начальника краевого управления автомобильных дорог края.

Гоноченко многократно избирался депутатом Краевого Совета. Работал начальником «Спецдоржилстроя» министерства автомобильных дорог РСФСР — строил жилье для дорожников Крайнего Севера, построил целый поселок в селе Грачевка. Выйдя на пенсию, активно включился в работу ветеранской организации края, был избран депутатом Думы Ставропольского края шестого созыва, председателем Совета старейшин при Думе.