Ставрополь, 9 мая, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Сильный дождь не помешал жителям Ставрополя побить все рекорды по участию людей в шествии «Бессмертного полка». Впервые за всю историю проведения акции в краевой столице колонна «Бессмертного полка» собрала до 50 тыс. человек.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Анна Кабанова во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Колонна « Бессмертного полка» 9 мая на площади в Ставрополе

Колонна ступила на центральную площадь города сразу за Парадом Победы 9 мая. Перед «Бессмертным полком» было развёрнуто огромное полотнище копии Знамени Победы.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Колонне полка предшествовало огромное полотнище Знамени Победы

В городе шел проливной дождь. Температура воздуха снизилась почти до 10 градусов. Но это не остановило людей, пришедших на площадь с портретами прославленных родственников, на фронте и в тылу ковавших Победу.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Колонна « Бессмертного полка» 9 мая в Ставрополе

Шествие стало самым массовым за всю историю этого движения на Ставрополье. Отчасти многочисленность колонны связана и с тем, что в этом году колонна «Бессмертного полка» объединила колонны администраций районов, организаций, школ и вузов края, политических партий.

«Это портрет моего дедушки Яченко Александра Герасимовича. Он в 1942 году был призван на фронт, — рассказал ИА REGNUM участник шествия Роман. — Начинал дед в саперах, потом в полковой разведке. Из наград — Орден «Красной звезды», Орден «Славы» третьей степени, медали «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга» и «За освобождение Праги». После работы еще получил государственную награду «За трудовую доблесть».

Виктория Ивановская ИА REGNUM Роман в колонне « Бессмертного полка» 9 мая на площади в Ставрополе

«Это портрет моего дедушки — Шумилова Дмитрия Васильевича. К сожалению, он погиб в 1941 году. Погиб не на ставропольской земле, но родом со Ставрополья — станицы Баклановской. Я в его память несу этот портрет. Для меня это большая честь», — рассказала Ольга.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Ольга с семьей на шествии « Бессмертного полка» 9 мая на площади в Ставрополе

«Портрет моего дедушки Дерягина Александра Ивановича. Он прошел всю войну, воевал на Ладоге, строил дорогу жизни. Он вернулся домой живой, но, к сожалению, я его не застала. Он умер после моего рождения. Но тем не менее я помню, я горжусь», — поделилась историей своей семьи Анна Кабанова.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Анна Кабанова во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая в Ставрополе

Над колонной в воздухе пролетали самолеты. Один из них несколько раз пронес Знамя Победы.

«Я несу портрет своего дедушки Харитонова Андрея Петровича, который пропал без вести в 1941 году. Он призывался в Ворошиловском райвоенкомате (это сейчас Шпаковский район), и при обороне Керчи в 1941 году пропал без вести», — поведала свою историю Елена Харитонова.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Елена и Галина на площади Ставрополя во время шествия « Бессмертного полка»

«Старшина Новиков Георгий Иванович. Призвали его в 1939 году как помощника политрука, до 1942 году он воевал и погиб под Симферополем. Он получил смертельное ранение во время боя», — рассказала Галина.

Колонна полка простиралась далеко за пределы площади. Людям пришлось не один час ждать, чтобы ступить на центральную площадь города и пронести по ней портрет родственника.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка» на улицах Ставрополя

«Это мой папа — Славный Дмитрий Яковлевич. В разведке сапером был. Прошел всю войну, у него было три серьезных ранения. И закончил он воевать под Кенегсбергом, где его ранило четвертый раз уже в конце войны. Мама работала в тылу на заводе «Красный металлист» Ставрополя, где изготавливали для фронта минометы и другие боеприпасы», — рассказал о родственниках, портрети которых принес на акцию Анатолий Славный.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Анатолий и Алла Славные на шествии колонны «Бессмертного полка» в Ставрополе

Колонна «Бессмертного полка» в краевой столице собрала не только жителей Ставрополя. Фотографии воевавших родственников по главной площади краевой столицы пронесли жители городов Светлоград и Ипатово.

В шествии принял участие глава Ставрополья Владимир Владимиров и члены регионального правительства. Губернатор края нёс портрет своего деда — фронтовика, а также фотографию ставропольца — Героя Советского Союза Ивана Щипакина.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Колонна « Бессмертного полка» 9 мая на площади в Ставрополе

Колонна полка прошла по площади Ленина, затем по улице Дзержинского, проспекту Карла Маркса и завершила путь у мемориала «Вечной Славы». После этого на Крепостной горке участники акции рассказывали всем желающим об истории своих семей.

Напомним, что на фронтах Великой Отечественной сражались 320 тысяч ставропольцев. Сегодня в крае осталось в живых около 2,3 тысячи участников войны, в том числе два Героя Советского Союза.

«Бессмертный полк» — общественная акция, проходящая в России и целом ряде других стран в День Победы 9 мая.