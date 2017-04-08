Ставрополь, 9 апреля, 2017, 02:50 — ИА Регнум. Более 5 тыс. человек собрали в Ставрополе и в Пятигорске митинги против терроризма в рамках всероссийской акции «Вместе против террора!». Митинг в Ставрополе собрал более 3 тыс. человек. Еще более 2 тыс. участников пришли на площадь Пятигорска.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Митинг против террора в Ставрополе состоялся на месте теракта 2010 года

Виктория Ивановская ИА REGNUM Митинг против террора в Ставрополе состоялся на месте теракта 2010 года

Как передает корреспондент ИА REGNUM, митинг в Ставрополе прошел на месте теракта 2010 года. На нем вспоминали о жертвах агрессивных актов против человечества как в Санкт-Петербурге, так и в краевой столице.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Митинг в Ставрополе собрал более 3 тыс. человек

Жители краевой столицы могли возложить цветы и поставить свечи в память о жертвах акции в метрополитена Санкт-Петербурга на том месте, где когда-то располагалась ива, под которой террористы оставили сумку со взрывчаткой. Мощность бомбы составила 400 гр в тротиловом эквиваленте.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Раньше на этом месте росла ива, под которой 26 мая 2010 года террористы оставили сумку со взрывчаткой

В тот день на площади перед Дворцом культуры и спорта Ставрополя собралось много народа, все ждали начала выступления ансамбля «Вайнах». Взрыв прогремел за 15 минут до начала концерта.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Жители Ставрополя 8 апреля 2017 года вспоминали жертв двух терактов в Ставрополе в 2010 году и Санкт-Петербурге в 2017 году

В результате теракта в Ставрополе погибли восемь человек, в том числе 12-летняя девочка. Более 50 человек получили ранения. На митинге в Ставрополе выступала свидетель тех событий.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Жители краевой столицы принесли с собой цветы, чтобы возложить их в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге и Ставрополе

На постаменте для цветов и свечей лежали плакаты, на которых были обозначены даты всех терактов, произошедших в Ставропольском крае. А этот регион подвергался террористическим атакам, начиная с 1995 года.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Постаменты в Ставрополе для цветов и свечей в память о жертвах терактов

Перед началом митинга на подходе к площади группировались ее участники.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Сборы перед началом митинга

В митинге приняли участие общественные организации, чиновники, представители образовательных учреждений, горожане.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Педагоги школы №1 Ставрополя собираются на митинг

Представители казачества не только были участниками митинга, но и несли его охрану, а также помогали в организации.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Казаки – участники митинга против террора в Ставрополе

Основную массу участников представляли собой общественные организации. Инициаторами акции выступила также общественная организация ветеранов «Боевое братство».

Виктория Ивановская ИА REGNUM Общественные организации на митинге против террора в Ставрополе

Горожане пришли сами и привели с собой детей, друзей, родственников. Собеседник корреспондента ИА REGNUM Никита рассказал, что его на митинг пригласила девушка. «Она попросила меня, чтобы я пошел с ней почтить память тех, кто погиб в метро Санкт-Петербурга. И вот я здесь», — сказал он.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники акции против террора в Ставрополе

Многие участники митинга в Ставрополе принесли с собой плакаты. Это традиционные лозунги: «Нас не запугать» «Вместе победим», «Мы против террора».

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники акции против террора в Ставрополе принесли плакаты

Виктория Ивановская ИА REGNUM «Нас не запугать!» Участники акции против террора в Ставрополе принесли плакаты

Люди фотографировались с плакатами на площади возле ДК.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники акции против террора в Ставрополе принесли плакаты

В толпе также пестрели разноцветные флаги. Организации принесли с собой российский триколор, а также флаги самих организаций.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Общественные организации на митинге в Ставрополе

Сотрудники реабилитационного центра «Здоровое Ставрополье» принесли с собой букетики полевых цветов, которые возложили затем в память о жертвах терактов рядом с традиционными гвоздиками.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Сотрудники реабилитационного центра «Здоровое Ставрополье» принесли с собой букетики полевых цветов

Во время митинга жертв терактов в Ставрополе 2010 года и в Санкт-Петербурге 2017 года почтили минутой молчания.

Виктория Ивановская ИА REGNUM На митинге жертв терактов в Ставрополе и почтили минутой молчания

Среди общественников и горожан в толпе можно было увидеть и много чиновников. Среди них губернатор Владимир Владимиров, глава города Ставрополя Андрей Джатдоев и спикер регионального парламента Геннадий Ягубов.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Руководство Ставропольского края и города Ставрополя на митинге против террора

«Нас нельзя разделить. Всяческие попытки предпринимаются. Акты терроризма, идут попытки разделить общество, расслоить по каким-то надуманным мотивам. Нельзя нас делить…, — поделился своими мыслями губернатор Ставрополья Владимир Владимиров — Я сам житель города Будённовска и помню 1995 год, помню этот июнь, помню эти переживания, страхи. Не дай Бог кому-то это пережить. Мы вместе, мы вместе с Питером, вместе со страной», — добавил он.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Возложение цветов на митинге против террора в Ставрополе

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл во время выступления перед участниками митинга сделал акцент на том, что терроризм вышел на новый уровень, и сохранить в этих условиях молодежь можно только воспитывая на истинных ценностях: «Нет терроризму — всегда говорила и будет говорить Русская православная церковь. И очень важно, чтобы мы занимались профилактикой терроризма. А сегодня терроризм не только с бомбой в руках».

Виктория Ивановская ИА REGNUM Митрополит Кирилл призвал общественность противостоять кибертерроризму

«Терроризм, когда нашим детям дают жвачку с наркотиком, когда наших детей убивают через интернет, через всевозможные программы суицида. Сегодня совсем иной уровень терроризма как с бомбами, так и без них, и вы должны все перестроиться и понять, что наступает уровень кибертероризма. И разговор с детьми о главных ценностях, о патриотизме, любви к отечеству, любви к нашей культуре так важен. Иначе мы снова потеряем наших детей. Надо выработать те правила, те заслоны, которые встали бы на пути негодяев, преступников, террористов», — отметил Митрополит Кирилл.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Молодежь на митинге против терроризма «Вместе против террора!»

Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов напомнил, что жители Ставрополья больше всех в России ощутили на себе терроризм.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Митрополит Кирилл возложил цветы в память о жертвах терактов в Ставрополе и Санкт-Петербурге

«Это горе — общее. Вместе мы должны защитить нашу страну, наших детей, наше будущее от чумы терроризма. Будем бдительны, чтобы такое никогда не повторялось», — сказал спикер регионального парламента.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Жители Ставрополя на митинге против террора

Горожане выразили солидарность жителям Санкт-Петербурга, потерявшим родных и близких, и всем пострадавшим от действий террористов.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Жители Ставрополя на митинге против террора

По окончании памятной акции её участники выпустили в небо 500 белых воздушных шаров.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники митинга против террора в Ставрополе выпустили в небо 500 шаров

Одновременно со Ставрополем жертв террора вспоминали и в другом городе Ставрополья Пятигорске. Более 2 тысяч участников собрались на площади столицы СКФО.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Жители Ставрополя на митинге против террора

На площади в центре Пятигорска собрались сотни людей разных возрастных и социальных групп, национальностей, вероисповеданий и политических взглядов. Пришли горожане и гости курорта, молодежь и пенсионеры, семьи с детьми и группы друзей, студенты и коллективы предприятий, казаки, представители различных национально-культурных объединений и общественных организаций.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Жители Ставрополя на митинге против террора

Пятигорск подвергался террористическим атакам не менее пяти раз и знает, как важно пережить боль утрат, не поддаться панике и провокациям, сохранить силу духа и стремление противостоять терроризму и экстремизму.

На митинге выступили руководители общественных объединений. Как и в Ставрополе, память жертв терактов почтили минутой молчания. Как и в Ставрополе, в память о жертвах террора зажглись сотни свечей, как и в Ставрополе, в небо выпустили сотни белых шаров с надписью «Мы — за мир!».

«Терроризм — угроза всему миру. И бороться с ним нужно так же — всем миром, — подчеркнул муфтий Ставропольского края Мухаммад-Хаджи Рахимов. — Многое зависит от нас самих. Мы все разные, но Родина у нас одна — наша Россия».

Виктория Ивановская ИА REGNUM Жители Ставрополя на митинге против террора

Как сообщало ранее ИА REGNUM, террористический акт в Петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017 года в 14:33 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибло 13 человек и террорист-смертник, 45 госпитализировано, общее число пострадавших — 51 человек.