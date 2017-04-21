В Ставрополе активисты вместе со студентами и школьниками приводят в порядок места захоронений солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Начали с Даниловского кладбища. Молодежь работает вместе с преподавателями и историками-краеведами.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Акция «Чистая Память» в Ставрополе продлится до 9 мая

На старейшем кладбище краевой столицы расположено более двух тысяч воинских захоронений, 12 из которых признаны памятниками регионального значения.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Братская могила воинов — освободителей Ставрополя в 1943 году

Акция «Чистая Память» приурочена к 72-летию Победы в Великой Отечественной войне и продлится в Ставрополе вплоть до 9 мая. Организаторы проекта борются за сохранение исторической памяти об участниках войны, сражавшихся за Ставрополь.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Разрушенный памятник ветерану войны

Стартовала акция обращением главы администрации города Ставрополя Андрея Джатдоева и организаторов акции к ее участникам. Глава города отметил, что на кладбище покоится много людей, которые внесли большой вклад в развитие истории краевой столицы.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Обращение главы Ставрополя Андрея Джатдоева к участникам акции «Чистая Память»

«Именно ваши заботливые руки помогут навести тут порядок. Вы нашли время, чтобы отдать дань уважения нашим с вами предкам, знаменитым людям, благодаря которым мы живем, трудимся и радуемся жизни», — сказал глава краевого центра.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники акции «Чистая Память»

В день старта акции на кладбище пришли порядка 300−350 горожан — студенты, школьники, лицеисты, представители администрации Ленинского и Октябрьского районов города.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Акция «Чистая Память» на Даниловском кладбище

В общей сложности на обращение отозвались учащиеся примерно 20 учебных заведений, среди которых такие крупные вузы, как Северо-Кавказский федеральный университет, краевой аграрный университет, рассказал один из организаторов акции в Ставрополе Дмитрий — сотрудник Центра патриотического воспитания молодёжи города Ставрополя.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Акция «Чистая Память» на Даниловском кладбище

«В этом году мероприятие знаковое. Молодежь нашего города и организации ярко проявили свою инициативу», — рассказал Дмитрий. Он считает важным, что к сохранению памяти о войне и истории родного города приобщается молодежь.

«Надеемся, что они будут потом приходить самостоятельно к местам захоронений, где покоятся Герои Советского Союза, выдающиеся защитники края, города. Среди них 12 Героев Советского Союза: Булкин, Бурмистров, Голенев. В честь них улицы города названы», — добавил Дмитрий.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Дмитрий – один из организаторов акции «Чистая Память» в Ставрополе

На кладбище уже убрана Аллея героев. Но дальше из-за густых зарослей деревьев и кустарников памятники плохо просматриваются.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники акции «Чистая Память» на Даниловском кладбище

Захоронения на Даниловском кладбище ведутся с 1833 года.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Старый памятник на Даниловском кладбище

В разные годы оно называлось Воробьевским, Госпитальным, Солдатским. В 1897 году был названо Даниловским в память о пре­по­доб­ном Да­ни­иле Столп­нике, в честь которого была построена Даниловская церковь и при ней кладбище.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Старинные надгробия-кресты на Даниловском кладбище

Виктория Ивановская ИА REGNUM Двойное захоронение на Даниловском кладбище

На нем проводилось многоярусное захоронение. Только с 1946 года там упокоены души 22 тыс. жителей Ставрополя. Из них 2 тысячи — дети до 10 лет, рассказала корреспонденту ИА REGNUM историк-краевед, сотрудник Центра военно-патриотического воспитания молодежи Ставрополя Анна Коваленко.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Захоронение ветерана войны на Даниловском кладбище

«Это особое кладбище, потому что тут упокоены жертвы Гражданской войны. Здесь люди, которые погибли при освобождении Ставрополя во время фашистской оккупации во время Великой Отечественной. Захоронены тысячи солдат, которые вернулись живыми, но уже после войны умерли в расцвете сил от ран, которыми их наградила война. Поэтому на этом кладбище нам нужно навести порядок», — поделилась своими мыслями историк-краевед.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Разрушенные памятники на Даниловском кладбище

Кладбище не убиралось с 1990-х годов и пришло в полное запустение.

Вандалы разбили множество надгробий, памятников.

Сектанты стали совершать там свои обряды.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Ритуалы сектантов на могилах кладбища

Люди стали опасаться приходить на кладбище.

Заросли, многие могилы разрушены, данные о том, кто в них захоронен, утрачены, вокруг могил навалены кучи мусора, дорожки не обозначены.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Разрушенные памятники на Даниловском кладбище

Ограждения не дают возможность подступиться к могилам.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Ограждения не дают возможности подступиться к могилам

На сегодня восстановлено 700 фамилий с адресами родственников. Пока они живы, нужно ставить памятники, обозначать на них, кто упокоен. Но это надо делать быстрее, потому что время идет, умирают и родственники.

Виктория Ивановская ИА REGNUM На Даниловском кладбище

Виктория Ивановская ИА REGNUM Разрушенные памятники на Даниловском кладбище

Есть и братские могилы, но на них нет ни одной фамилии. Нет и данных, сколько человек там захоронено.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Братская могила советских воинов, зверски замученных белогвардейскими бандами

Среди восстановленных памятников знаменитых земляков могила Магдалины Покровской, которая первая в 1936 году в Ставрополе изобрела отечественную вакцину от чумы. И втайне от своих коллег на себе испытала эту вакцину. В 1939 году на сцене столичного камерного театра в Москве был поставлен спектакль «Сильнее смерти», в основу которого был положен подвиг Магдалины Петровны.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Место захоронения Магдалины Петровны Покровской

Когда началась Великая Отечественная война, немцы получили задание при оккупации Ставрополя достать эту вакцину. Магдалина Покровская за неделю до оккупации выехала в Москву решать вопрос эвакуации медпрепарата, но вскоре ей пришлось спешно возвращаться за вакциной. Самолет сломался и вынужденно приземлился в Астрахани, откуда Покровской пришлось добираться до Ставрополя на попутках. Но ей удалось вывезти из города весь секретный материал и скрыть его от немцев.

На кладбище покоится житель Ставрополя Геннадий Голенев, в честь которого названа одна из улиц. Будучи 16-летним подростком, в годы Великой Отечественной войны он передавал советским партизанам сведения о немцах.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Памятник Геннадию Голеневу, погибшему в годы оккупации Ставрополя

В годы оккупации Ставрополя он изобрел на чердаке своего дома радиоприемник, по которому получал сводки Совинформбюро о реальном положении дел на фронте и расклеивал по городу листовки с этими сведениями. Эти сведения поднимали народный дух, поскольку немцы постоянно твердили по радио о мнимом разгроме Советской армии.

19 января 1943 года, фактически за два дня до освобождения Ставрополя от оккупации, Голенев был схвачен и (по одной из версий его смерти) застрелен фашистами в момент, когда пытался достать из немецкой машины секретный пакет.

Другая улица в Ставрополе носит имя Ивана Булкина. Младший лейтенант Булкин в январе 1943 года в составе 347-й стрелковой дивизии вступил в бой за освобождение Ставрополя. Разведка показала, что фашисты приступили к уничтожению мирного населения и мечутся от здания к зданию, закладывая взрывчатку.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Место перезахоронения Ивана Гурьяновича Булкина, погибшего во время боя за освобождения Ставрополя от фашистов

Иван Булкин сражался на центральных улицах Ставрополя. На проспекте Октябрьской революции был дважды ранен, но продолжил командовать боем. Третья пуля для него оказалась смертельной, и он умер на проспекте Карла Маркса. Сначала Герой Советского Союза Булкин был захоронен на Успенском кладбище, затем перезахоронен на Даниловском.

После войны на его могиле был установлен красивый скульптурный памятник во весь рост, но в 1990-е годы он был разрушен вандалами. Сейчас на этом месте установлен новый памятник, на котором изображена разрушенная скульптурная композиция.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Изображение разрушенного монумента на месте погребения Ивана Гурьяновича Булкина

На кладбище покоится тело зверски замученной фашистами восьмиклассницы Нелли Белявской. Три одноклассницы, Нелли Белявская, Валя Плугорева и Женя Буланова, перед оккупацией каждый день приходили в госпиталь помогать раненым бойцам. После оккупации девочки подключились к партизанской борьбе.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Памятник партизанке-восьмикласснице Нелли Белявской, зверски заученной фашистами во время оккупации Ставрополя

Работая по заданию партизан уборщицей в гестапо, Нелли узнала, что 28 октября 1942 года в пятигорском театре музыкальной комедии состоится совещание немецких офицеров Северокавказской группировки. Во время совещания здание было взорвано партизанами, погибло много фашистских главарей. Фашисты схватили Нелли 29 декабря 1942 года.

Перед освобождением Ставрополя 19 января 1943 года ее мать нашла тело девочки в районе мемориала Холодный родник, где сейчас пять братских могил. Она опознала свою дочь на девятый день в 12-й по счёту яме, заполненной трупами мирного населения, по шрамику на ноге и родинке на щеке.

Комиссия установила, что Плугарева, Буланова и Белявская были сожжены электрическим током, руки, ноги были поломаны, имелись пулевые ранения, ранения финским ножом. У Нелли на руках не было даже пальцев.

Памятник Нелли открыла ее племянница. Плита, на которую мать Нелли собирала по копейке, была разрушена. Но сейчас она восстановлена.

«Мы занимаемся этим, потому что болит душа. То, что мы имеем на этом кладбище, — это наш позор», — поделилась историк-краевед.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Разрушенный памятник на Даниловском кладбище

Три года Анна Васильевна рассказывает школьникам и студентам о людях, которые много сделали для города, геройски пали, но теперь их могилы никому не нужны и продолжают разрушаться. Ее рассказы о жизни и смерти ветеранов основаны на архивных материалах, на свидетельствах очевидцев. После экскурсий многие учащиеся «бегут на кладбище», чтобы помочь привести в порядок могилы солдат.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники акции «Чистая Память» на Даниловском кладбище

За три года активисты освободили от зарослей деревьев и бурьяна около 300 кв. м.

Молодежь собрала сухие ветки разросшихся деревьев и кустарников, убрала кучи мусора.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники акции «Чистая Память» на Даниловском кладбище

Центр патриотического воспитания молодежи закупил топоры, пилы и другие необходимые для уборки инструменты, но бузина на могилах растет быстро, и надо поторопиться, чтобы привести в порядок кладбище.

«То, что мы сейчас поворачиваем наших детей к таким понятиям, как «родословная», «родственники», «война», — это правильно», — рассказала историк.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники акции «Чистая Память» на Даниловском кладбище

Она напомнила, что в России еще Александр Пушкин говорил о «любви к отеческим гробам», необходимости любви и почитания отцов, мест их захоронения. В Германии могилы — это достояние республики. В России их когда-то перестали чтить.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Лицеисты — участники акции «Чистая Память» на Даниловском кладбище

На протяжении трех последних лет Центр патриотического воспитания молодежи устраивает субботники на кладбище, и это дает свои плоды. Исчезли вандалы. Молодежь стала поворачиваться к своей истории.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники акции «Чистая Память» на Даниловском кладбище

«Нам в школе сказали, чтобы мы приехали сюда. Мы раньше не знали, что здесь места воинских захоронений», — рассказал ИА REGNUM учащийся лицея.

«Нас организовал директор колледжа. Сказал, что надо убирать могилы солдат. Это особенное событие, потому что нельзя забывать о подвиге защитников и надо хранить память об этом. Я горжусь подвигами дедов и согласен, что могилы надо привести в порядок», — высказал мнение Кирилл, воспитанник колледжа, участник акции.

«Я знала, что это старинное кладбище, но не знала, что здесь покоятся солдаты, защищавшие Ставрополь во время оккупации», — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM своими впечатлениями студентка одного из вузов.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники акции «Чистая Память» на Даниловском кладбище

Акция «Чистая Память» — это логическое продолжение акции «Бессмертный полк». Почитание мест захоронений людей, освободивших родную землю, — это очень глубокий посыл молодому поколению, это патриотическое воспитание и есть.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Заброшенные могилы на Даниловском кладбище

Виктория Ивановская ИА REGNUM Заброшенные могилы на Даниловском кладбище

Подобные акции должны проводиться повсеместно. Акция должна стать общероссийской, высказали мнение организаторы проекта.

Активисты собираются для уборки мест захоронений ветеранов каждую пятницу с утра. Сегодня во внимании активистов Даниловское кладбище, но заброшенные могилы ветеранов войны есть на всех кладбищах Ставрополя.

Сохранить их — значит сохранить память о том, кто мы и откуда у нас право жить в мире.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Заброшенные могилы на Даниловском кладбище

Виктория Ивановская ИА REGNUM Заброшенные могилы на Даниловском кладбище

Виктория Ивановская ИА REGNUM Заброшенные могилы на Даниловском кладбище

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участница акции «Чистая Память» на Даниловском кладбище