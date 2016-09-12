Тысячи студентов на параде в Ставрополе, краски, флаги: фоторепортаж
Ставрополь, 12 сентября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Около восьми тысяч первокурсников вузов Северного Кавказа вышли на парад студенчества в Ставрополе под флагами своих учебных заведений. В столице Ставропольского края парад состоялся впервые, передает корреспондент ИА REGNUM.
Парад объединил 30 городов страны. В Ставрополе это было красочное зрелище, отличающееся обилием красок, костюмов, интересных отличительных находок вузов, флагов, шаров.
Парад прошел по центральной площади города. В нем приняли участие учащиеся 23 вузов Северного Кавказа.
На сцене на площади собрались ректоры всех представленных в Ставропольском крае вузов. Они приветствовали со сцены проходящих мимо своих первокурсников.
Открыли шествие первокурсники старейшего в регионе Ставропольского государственного аграрного университета.
Студентов этого вуза можно было отличить по желтым косынкам, форме различных сельскохозяйственных специальностей.
Студенты Ставропольского государственного педагогического института повязали себе на шею синие косынки.
Ведущие парада рассказали со сцены о каждом из вузов Ставрополья — участнике парада.
Каждый вуз пытался чем-то выделиться во время праздничного шествия. Так, студенты колледжа связи, единственного подобного ссуза на Северном Кавказе, выпустили ввысь разноцветные яркие краски.
Шествие Ставропольского краевого колледжа искусств замыкали студенты в костюмах разных животных, фруктов и ягод. Это старейшее на Северном Кавказе учреждение в сфере искусств.
Каждое учебное заведение пронесло плакаты с названием своей Аlma mater.
Самой многочисленной стала делегация крупнейшего на Северном Кавказе вуза — Северо-Кавказского федерального университета. Колонна объединила 2500 человек.
Шествие этого вуза открыл «великан» на ходулях, который, видимо, олицетворяет величину этого вуза, объединяющего 10 институтов и насчитывающего два филиала в разных городах.
Студенты вуза скандировали слова из гимна вуза: «Знание! Наука! СКФУ!»
Каждый из институтов СКФУ постарался найти свою форму одежды для своих первокурсников или повязать им свои косынки различного цвета.
Студенты одного из вузов СКФУ — Института информационных технологий и телекоммуникаций пронесли флаг Белоруссии в знак солидарности с белорусскими параолимпийцами, пронесшими российский флаг на открытии Параолимпиады в Рио-де-Женейро.
Многочисленных первокурсников регионального Государственного медицинского университета ожидаемо отличило обилие белых халатов.
Студенты Института дружбы народов Кавказа выделились красными майками. Это вуз — одним из приоритетных направлением которого является гармонизация межнациональных отношений на Северном Кавказе.
Первокурсники Ставропольского регионального многопрофильного колледжа выпустили в небо шары в цветах российского триколора.
Делегация Ставропольского краевого художественного училища вынесла на площадь огромного голубя мира.
После шествия студенты выстраивались рядами перед сценой, с которой должна вестись трансляция телемоста.
Съемка парада велась не только с земли, но и с воздуха с помощью квадрокоптера.
На месте проведения парада, на площади Ленина в Ставрополе, проходила выставка достижений учебных заведений и работали интерактивные площадки. Студенты разбили палатки, где художники университетской арт-студии «Палитра» СКФУ предлагали сделать аквагрим участникам парада.
Там же можно было сделать популярное нынче селфи с друзьями возле импровизированной доски.
В рамках парада по площади Ставрополя проехали и участники городского велопробега «Мы — первые», который стартовал в этот же день с площади 200-летия краевой столицы. Это событие приурочено к празднованию Дня Ставропольского края. Велосипедисты поприветствовали ставропольских студентов.
Участников парада приветствовали также краевые и городские власти.
Они приветствовали участников парада. Глава Ставрополья Владимир Владимиров сказал с трибуны: «Вас 8 тысяч на этой площади, около 170 тысяч — в Ставропольском крае и 10 миллионов — в Российской Федерации. Вы самые активные, стремящиеся к развитию, и вы нужны нашей стране. Будьте друзьями друг другу и уважайте родителей — людей, которые вложили в вас всё. Пусть это будет первой основой вашего успеха». Он также выразил поддержку студентам СКФУ, пронесшим на параде белорусский флаг в поддержку параолимпийцев.
С приветствием к студентам выступили и ректоры крупнейших вузов региона. Ректор СКФУ Алина Левитская призвала студентов Ставрополья во время переклички студенческих городов России подтвердить, что Ставрополь не только один из самых студенческих городов, но что в этом городе учатся лучшие студенты России.
«Сегодня, когда вы будете принимать клятву первокурсников, задумайтесь на секунду, как вам повезло и как это здорово», — сказала ректор.
Ставрополь стал участником телемоста — переклички самых студенческих городов России. Всего в нем участвовало 150 тысяч российских первокурсников, более 350 тысяч студентов из более чем 250 образовательных организаций России.
Участников переклички ставропольские студенты могли наблюдать на больших экранах, расположенных вокруг сцены.
Кульминацией парада стало торжественное посвящение в студенты России. Тысячи участников парада в Ставрополе произнесли клятву первокурсника.
Завершился парад концертом с участием творческих коллективов города, выступлением группы «Интонация» и дискотекой.
В этот же день на площади состоялся Всероссийский фестиваль по энергосбережению «ВместеЯрче», где были представлены стенды энергокомпаний и крупных ресурсоснабжающих организаций региона. Фестиваль прошел в 76 регионах России
Так, МРСК Северного Кавказа представил на фестивале развернутую экспозицию, раздавал буклеты, сувениры.
Представители компании провели презентацию, викторину с призами.
Крупнейшая экспозиция была развернута «Водоканалом» Ставрополя. Здесь были представлены новейшие разработки в области энергосбережения.
Все желающие также смогли попробовать чистейшей очищенной воды Сенгилеевского водохранилища и сфотографироваться возле «Памятника задвижке», который специально был доставлен на выставку.
Памятник задвижке представляет собой гигантскую чугунную задвижку высотой около трех метров. 40 лет этот чугунный механизм проработал на Сенгилеевском водозаборе и является символом надежности водопровода.