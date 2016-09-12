Ставрополь, 12 сентября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Около восьми тысяч первокурсников вузов Северного Кавказа вышли на парад студенчества в Ставрополе под флагами своих учебных заведений. В столице Ставропольского края парад состоялся впервые, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Парад студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Парад студенчества в Ставрополе

Парад объединил 30 городов страны. В Ставрополе это было красочное зрелище, отличающееся обилием красок, костюмов, интересных отличительных находок вузов, флагов, шаров.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Парад студенчества в Ставрополе

Парад прошел по центральной площади города. В нем приняли участие учащиеся 23 вузов Северного Кавказа.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Парад студенчества в Ставрополе

На сцене на площади собрались ректоры всех представленных в Ставропольском крае вузов. Они приветствовали со сцены проходящих мимо своих первокурсников.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Ректоры вузов Ставрополья на параде студенчества в Ставрополе

Открыли шествие первокурсники старейшего в регионе Ставропольского государственного аграрного университета.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Парад студенчества в Ставрополе

Студентов этого вуза можно было отличить по желтым косынкам, форме различных сельскохозяйственных специальностей.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Парад студенчества в Ставрополе

Студенты Ставропольского государственного педагогического института повязали себе на шею синие косынки.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Парад студенчества в Ставрополе

Ведущие парада рассказали со сцены о каждом из вузов Ставрополья — участнике парада.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Парад студенчества в Ставрополе

Каждый вуз пытался чем-то выделиться во время праздничного шествия. Так, студенты колледжа связи, единственного подобного ссуза на Северном Кавказе, выпустили ввысь разноцветные яркие краски.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Ставропольский колледж связи на Российском параде студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Ставропольский колледж связи на Российском параде студенчества в Ставрополе

Шествие Ставропольского краевого колледжа искусств замыкали студенты в костюмах разных животных, фруктов и ягод. Это старейшее на Северном Кавказе учреждение в сфере искусств.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Студенты Ставропольского краевого колледжа искусств на Российском параде студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Студенты Ставропольского краевого колледжа искусств на Российском параде студенчества в Ставрополе

Каждое учебное заведение пронесло плакаты с названием своей Аlma mater.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Парад студенчества в Ставрополе

Самой многочисленной стала делегация крупнейшего на Северном Кавказе вуза — Северо-Кавказского федерального университета. Колонна объединила 2500 человек.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Колонна СКФУ на Российском параде студенчества в Ставрополе

Шествие этого вуза открыл «великан» на ходулях, который, видимо, олицетворяет величину этого вуза, объединяющего 10 институтов и насчитывающего два филиала в разных городах.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Колонна СКФУ на Российском параде студенчества в Ставрополе

Студенты вуза скандировали слова из гимна вуза: «Знание! Наука! СКФУ!»

Виктория Ивановская ИА REGNUM Колонна СКФУ на Российском параде студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Колонна СКФУ на Российском параде студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Колонна СКФУ на Российском параде студенчества в Ставрополе

Каждый из институтов СКФУ постарался найти свою форму одежды для своих первокурсников или повязать им свои косынки различного цвета.

Виктория Ивановская ИА REGNUM СКФУ на Российском параде студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM СКФУ на Российском параде студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM СКФУ на Российском параде студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM СКФУ на Российском параде студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM СКФУ на Российском параде студенчества в Ставрополе

Студенты одного из вузов СКФУ — Института информационных технологий и телекоммуникаций пронесли флаг Белоруссии в знак солидарности с белорусскими параолимпийцами, пронесшими российский флаг на открытии Параолимпиады в Рио-де-Женейро.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Студенты СКФУ пронесли белорусский флаг на параде студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Студенты СКФУ пронесли белорусский флаг на параде студенчества в Ставрополе

Многочисленных первокурсников регионального Государственного медицинского университета ожидаемо отличило обилие белых халатов.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Студенты Медуниверситета на параде студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Студенты Медуниверситета на параде студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Студенты Медуниверситета на параде студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Студенты Медуниверситета на параде студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Студенты Медуниверситета на параде студенчества в Ставрополе

Студенты Института дружбы народов Кавказа выделились красными майками. Это вуз — одним из приоритетных направлением которого является гармонизация межнациональных отношений на Северном Кавказе.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Студенты Института дружбы народов Кавказа на параде студенчества в Ставрополе

Первокурсники Ставропольского регионального многопрофильного колледжа выпустили в небо шары в цветах российского триколора.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Студенты многопрофильного колледжа на параде студенчества в Ставрополе

Делегация Ставропольского краевого художественного училища вынесла на площадь огромного голубя мира.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Студенты художественного училища на параде студенчества в Ставрополе

После шествия студенты выстраивались рядами перед сценой, с которой должна вестись трансляция телемоста.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Студенты 23 вузов Ставрополья на параде студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Студенты 23 вузов Ставрополья на параде студенчества в Ставрополе

Съемка парада велась не только с земли, но и с воздуха с помощью квадрокоптера.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Съемка парада студенчества в Ставрополе с помощью квадракоптера

На месте проведения парада, на площади Ленина в Ставрополе, проходила выставка достижений учебных заведений и работали интерактивные площадки. Студенты разбили палатки, где художники университетской арт-студии «Палитра» СКФУ предлагали сделать аквагрим участникам парада.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Парад студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Парад студенчества в Ставрополе

Там же можно было сделать популярное нынче селфи с друзьями возле импровизированной доски.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Парад студенчества в Ставрополе

В рамках парада по площади Ставрополя проехали и участники городского велопробега «Мы — первые», который стартовал в этот же день с площади 200-летия краевой столицы. Это событие приурочено к празднованию Дня Ставропольского края. Велосипедисты поприветствовали ставропольских студентов.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники велопробега «Мы – первые» на параде студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники велопробега «Мы – первые» на параде студенчества в Ставрополе

Участников парада приветствовали также краевые и городские власти.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Краевые и городские власти на параде студенчества в Ставрополе

Они приветствовали участников парада. Глава Ставрополья Владимир Владимиров сказал с трибуны: «Вас 8 тысяч на этой площади, около 170 тысяч — в Ставропольском крае и 10 миллионов — в Российской Федерации. Вы самые активные, стремящиеся к развитию, и вы нужны нашей стране. Будьте друзьями друг другу и уважайте родителей — людей, которые вложили в вас всё. Пусть это будет первой основой вашего успеха». Он также выразил поддержку студентам СКФУ, пронесшим на параде белорусский флаг в поддержку параолимпийцев.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на параде студенчества в Ставрополе

С приветствием к студентам выступили и ректоры крупнейших вузов региона. Ректор СКФУ Алина Левитская призвала студентов Ставрополья во время переклички студенческих городов России подтвердить, что Ставрополь не только один из самых студенческих городов, но что в этом городе учатся лучшие студенты России.

«Сегодня, когда вы будете принимать клятву первокурсников, задумайтесь на секунду, как вам повезло и как это здорово», — сказала ректор.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Ректор СКФУ Алина Левитская на параде студенчества в Ставрополе

Ставрополь стал участником телемоста — переклички самых студенческих городов России. Всего в нем участвовало 150 тысяч российских первокурсников, более 350 тысяч студентов из более чем 250 образовательных организаций России.

Участников переклички ставропольские студенты могли наблюдать на больших экранах, расположенных вокруг сцены.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Телемост между самыми студенческими городами России

Кульминацией парада стало торжественное посвящение в студенты России. Тысячи участников парада в Ставрополе произнесли клятву первокурсника.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Клятва первокурсника в Ставрополе на параде студенчества

Завершился парад концертом с участием творческих коллективов города, выступлением группы «Интонация» и дискотекой.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Концерт на параде студенчества в Ставрополе

Виктория Ивановская ИА REGNUM Концерт на параде студенчества в Ставрополе

В этот же день на площади состоялся Всероссийский фестиваль по энергосбережению «ВместеЯрче», где были представлены стенды энергокомпаний и крупных ресурсоснабжающих организаций региона. Фестиваль прошел в 76 регионах России

Так, МРСК Северного Кавказа представил на фестивале развернутую экспозицию, раздавал буклеты, сувениры.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Шатры МРСК Северного Кавказа на Всероссийском фестивале «ВместеЯрче»

Представители компании провели презентацию, викторину с призами.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Представители МРСК Северного Кавказа на Всероссийском фестивале «ВместеЯрче»

Крупнейшая экспозиция была развернута «Водоканалом» Ставрополя. Здесь были представлены новейшие разработки в области энергосбережения.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Экспозиция «Водоканала» Ставрополя на выставке «ВместеЯрче» в Ставрополе.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Экспозиция «Водоканала» Ставрополя на выставке «ВместеЯрче» в Ставрополе.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Экспозиция «Водоканала» Ставрополя на выставке «ВместеЯрче» в Ставрополе.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Экспозиция «Водоканала» Ставрополя на выставке «ВместеЯрче» в Ставрополе.

Все желающие также смогли попробовать чистейшей очищенной воды Сенгилеевского водохранилища и сфотографироваться возле «Памятника задвижке», который специально был доставлен на выставку.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Сотрудники «Водоканала» Ставрополя на выставке «ВместеЯрче» в Ставрополе

Памятник задвижке представляет собой гигантскую чугунную задвижку высотой около трех метров. 40 лет этот чугунный механизм проработал на Сенгилеевском водозаборе и является символом надежности водопровода.