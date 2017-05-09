Ставрополь, 9 мая, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Парад в Ставрополе в честь 72-й годовщины Великой Победы стал масштабнее предыдущих. В нем выросло число армейских подразделений, а также количество бронетехники.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Более 1 тыс. военнослужащих и 55 единиц боевой техники участвовали в Параде Победы в Ставрополе

Выросли и требования к безопасности проведения Парада. Центральные улицы были огорожены, досмотр проводился с металлодетекторами.

Жителей города расстроил досмотр, в результате которого были отняты жидкости, которые горожане несли на площадь. Для безопасности соки, коньяк и другие жидкости временно оказались на специальном столике. Людей предупредили, что свои напитки они могут забрать на обратном пути.

«А у меня почему-то чекушку на дне сумки не забрали, — признался корреспонденту ИА REGNUM прохожий мужчина. — Может, не заметили, а может, смотрят на общее состояние опьянения», — предположил он.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Жители Ставрополя были вынуждены расстаться на время с жидкостями.На парад с ними не пускали

Вместе с тем, эти меры предосторожности и сильный дождь не помешали горожанам собраться вокруг площади, где проходил Парад Победы. Им командовал заместитель командующего 49-й общевойсковой армией Владислав Ершов, принимал — исполняющий обязанности начальника Ставропольского территориального гарнизона, начальник штаба 49-й общевойсковой армии генерал-майор Михаил Носулев.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Заместитель командующего 49-й общевойсковой армией Владислав Ершов на Параде Победы в Ставрополе

Всего по центральной площади города прошли более 1 тыс. военнослужащих и 55 единиц боевой техники. Начало шествия сопровождалось залпами артиллерийских орудий.

Впервые во время Парада Победы в этом году прошла колонна бойцов Росгвардии, созданной в прошлом году.

Читайте также: «Военнопленная» из Донбасса приветствовала «Бессмертный полк» Ставрополя

Первый раз в этом году в Параде Победы приняла участие тяжёлая бронетанковая техника — 4 танка Т-72Б3 и 4 самоходные артиллерийские установки 2С19 «Дилемма». Были представлены ракетные системы залпового огня «Ураган» и ракетные комплексы «Точка-У».

Виктория Ивановская ИА REGNUM 55 единиц боевой техники приняло участие на Параде Победы в Ставрополе

"Наследники триумфа победителей стоят сегодня здесь, в воинском строю. Гордость нашего края — военнослужащие 49-й армии, история которой берёт начало в битве за Москву. Для ставропольцев вы — воплощение славы и мощи России. Ваши парадные расчёты, тяжёлая бронетанковая техника, которая сегодня впервые пройдёт в парадном строю по этой площади, — символ того, что наша страна способна защитить себя и весь мир», — приветствовал ветеранов и гостей города губернатор края Владимир Владимиров.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на Параде Победы в Ставрополе

В Параде также участвовали 17 декорированных автомашин, рассказывающих о главных исторических вехах Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 17 декорированных автомашин, рассказывающих о главных исторических вехах войны, проехали по площади на Параде Победы в Ставрополе

Сразу за парадом прошествовал «Бессмертный полк», во время движения которого дождь постепенно стих и выглянуло солнце.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Парад Победы в Ставрополе

По окончании парада с участием тяжелой военной техники придется восстанавливать деформированные дороги, на которых образовались колеи, а покрытие испортили гусеницы многотонной техники.

Читайте по теме: Дороги не выдержали первой репетиции Парада в Ставрополе — фоторепортаж

Виктория Ивановская ИА REGNUM Дорога по улице Артема после Парада Победы в Ставрополе

Программа празднования Дня Победы в Ставрополе продолжается. Днем на крепостной горе выступил сводный (тысячный) хор Ставропольского края, прибыл массовый авто и мотопробег «Я помню! Я горжусь!». По городу проводятся концертные программы, а вечером состоится российско-сербский спектакль под открытым небом «Белые журавли» и концерт Стаса Пьехи. Завершится празднование Дня Победы в Ставрополе праздничным фейерверком.