Ставрополь, 30 апреля, 2017, 21:20 — ИА Регнум. «История семьи в истории Победы» — так называется акция, впервые проводимая в Ставрополе в преддверии шествия «Бессмертного полка» во время Празднования Дня Победы.

Виктория Ивановская ИА REGNUM На акцию «История семьи в истории Победы» школьники принесли портреты своих предков, воевавших против фашизма

Виктория Ивановская ИА REGNUM Акция «История семьи в истории Победы» собрала в Ставрополе порядка 300 учащихся начальной школы

Герои акции — учащиеся начальной школы одной из гимназий города, которые в свободной форме с презентациями рассказывают об истории своих прадедушек, прабабушек, дедушек и бабушек, которые прошли войну на фронте или помогали ковать Победу в тылу.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Акция «История семьи в истории Победы» собрала в Ставрополе порядка 300 учащихся начальной школы

Виктория Ивановская ИА REGNUM Малыши с портретами воевавших родственников на акции «История семьи в истории Победы» в Ставрополе

В зале гимназии №24 Ставрополя собрались 300 человек. Большинство из них — учащиеся начальной школы, но пришли также старшеклассники и ветераны… не войны, а тыла.

Виктория Ивановская ИА REGNUM На акцию «История семьи в истории Победы» пришли ветераны

В детстве и юности, когда их застала война, они помогали работать в госпиталях и вместе со взрослыми изготавливали все необходимое для фронтовиков.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Ветераны на акции «История семьи в истории Победы» в Ставрополе

Акция «Урок Победы» в России проводится впервые, но может быть подхвачена в других регионах, поскольку она нацелена на укрепление связи поколений, в том числе, маленьких детей, которые с трудом представляют себе ужасы войны. Так считают организаторы акции, эксперты Общероссийского народного фронта.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Во время акции звучали песни войны, поставлены танцевальные номера

Виктория Ивановская ИА REGNUM Акция «История семьи в истории Победы» собрала в Ставрополе порядка 300 учащихся начальной школы

Среди рассказов школьников — истории подвигов прадедов. Третьеклассница рассказала о своем родственнике Романове Николае Филипповиче, который встретил войну кадровым офицером Красной армии в рядах 40-го стрелкового корпуса Закавказского военного округа.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Школьница рассказывает об истории своего родственника, прошедшего Великую Отечественную войну

В составе 44 армии участвовал он в Иранской операции по защите нефтяных месторождений и транспортного коридора топлива из Ирана в Советский союз, участвовал в керченско-феодосийской десантной операции, был тяжело ранен, а после госпиталя по состоянию здоровья работа в военное училище, где подготовил к войне множество бойцов. Закончил войну в звании подполковника и был награжден медалями.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Акция «История семьи в истории Победы» собрала в Ставрополе порядка 300 учащихся начальной школы

«Я горжусь своим дедушкой и буду всегда хранить память о нем в своем сердце», — сказала школьница.

Виктория Ивановская ИА REGNUM На акцию «История семьи в истории Победы» школьники принесли портреты своих предков, воевавших против фашизма

Иван Понамарев рассказал об истории всей семьи — прадедушках, прабабушках, дедушках и бабушках, некоторые из которых прошли войну в рядах советской армии, а другие помогали солдата, работая для фронта. Многие из них пережили страшные потери родных и голод.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Школьник рассказывает об истории своих родственников, прошедшего Великую Отечественную войну

Ученик 4 класса Николай Соколов рассказал о том, как мальчишки во время войны помогали фронту и вспомнил историю своей семьи.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Школьник рассказывает об истории своих родственников, прошедшего Великую Отечественную войну

«Мы каждый год ходим на площадь с фотографиями наших родных, тех, кто погиб, чтобы сейчас было мирное время. Мы гордимся, поем военные песни. Мы помним и тех, кто защищал нашу землю с оружием и тех, кто трудился в тылу», — рассказал Николай.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Старшеклассники стали участниками акции «История семьи в истории Победы» в Ставрополе

Рассказы маленьких детей сопровождались песнями, танцами, стихами тех, кто прошел войну и воспоминаниями, размышлениями о войне.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Во время акции звучали песни войны, поставлены танцевальные номера

Виктория Ивановская ИА REGNUM Во время акции звучали песни войны, поставлены танцевальные номера

Виктория Ивановская ИА REGNUM Во время акции звучали песни войны, поставлены танцевальные номера

Виктория Ивановская ИА REGNUM Во время акции звучали песни войны, поставлены танцевальные номера

На сцену вышла группа детей с портретами своих родственников. Каждый ребенок поделился со сверстниками собранными в семье данными о том, как их предки пережили трудные военные времена.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Дети вышли с портретами родственников и рассказали об их подвигах во время Великой отечественной войны

Старшеклассники рассказали о подвигах партизанов, врачей и медсестер.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Старшеклассники читали стихи о войне, рассказали о подвигах партизан, врачей, санитарок

Дети и взрослые почтили память погибших в годы Великой отечественной войны минутой молчания.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники акции почтили погибших в войне минутой молчания

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники акции почтили погибших в войне минутой молчания

«Мне кажется, очень важна связь поколений, потому что дети лучше узнают историю своей семьи. И в преддверии 9 мая мы надеемся, что подобные акции сподвигнет людей к тому, чтобы взять портреты, все вместе продемонстрировать свои патриотические чувства и пройти в Бессмертном полку. Потому что мы все вместе, одна нация и у нас один общий ген победителя», — рассказала эксперт общероссийского народного фронта Людмила Соколова.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Участники акции «История семьи в истории Победы» в Ставрополе вышли на сцену

В школе уже установлена Стена памяти, на которой можно прочесть имена героев Великой Отечественной войны.