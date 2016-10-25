



Иван Шилов ИА REGNUM Среди отходов

Ставропольский край практически подготовлен к новым правилам обращения с отходами: создана дорожная карта обращения с отходами, разработана законодательная база под создание регионального оператора, подготовлена техническая база для полного цикла обращения с отходами, сейчас идет работа по установлению новых тарифов на эту услугу.

На Ставрополье ждут изменений в федеральном законодательстве

«В Ставропольском крае — одном из первых в России — подготовлена база для перехода на новые правила обращения с отходами. Вместе с тем, регион нуждается в инвестициях в эту сферу и находится в «ясельной стадии развития» в этой области». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госдумы РФ от Ставрополья, зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Михаил Кузьмин.

«Край находится в одной из лучших ситуаций в России. Все необходимые документы под подготовку федерального правила под создание регионального оператора готовы. Законодательная база по переходу региона на новые правила обращения с отходами готова», — сказал замглавы комитета.

«Более того, на сегодня и техническая база готова. Выстроены два основных игрока, обеспечивающих систему обращения с отходами в крае: компания «Арго» — охватывает территорию городов Кавминвод и восток региона. Другая половина края отнесена к «Экосити», — сказал Михаил Кузьмин.

Отметим, что ранее, являясь депутатом Думы Ставрополья, Михаил Кузьмин возглавлял в региональной думе комитет по природопользованию и экологии и хорошо владеет ситуацией в Ставропольском крае.

Он добавил, что в большинстве муниципальных образований региона уже сформированы соответствующие договорные отношения с компаниями «Арго» или «Экосити».

«На сегодня речь только о региональном операторе, который будет координировать действия сборщиков мусора и проводить инвестиционную политику по созданию новых высокотехнологичных предприятий по переработке мусора», — добавил законодатель.

Ставрополье находится в ясельной стадии развития системы переработки мусора

Кузьмин считает, что в регионе сложилась относительно благополучная ситуация с утилизацией и сортировкой мусора, благодаря тому, что численность населения в городах не превышает миллиона, населенные пункты Ставрополья компактные, и на них не размещено по 3−4 свалки с советских времен.

Более того, за последнее десятилетие ситуация в Ставропольском крае значительно изменилась в лучшую сторону. «Поэтому сегодня есть возможность формировать точки, пункты на территории края как для сбора мусора, так и для инвестирования в строительство заводов», — высказал мнение Кузьмин.

Вместе с тем, по мнению депутата, пока уровень обращения с отходами в регионе европейским назвать нельзя: «Мы катастрофически нуждаемся в дополнительных инвестициях, в высокотехнологических мусоросжигательных заводах, новых технологиях. Сейчас мы находимся в стадии ясельного возраста, на низкой стадии развития», — высказал мнение законодатель.

«Но для этого необходимо создать все необходимые законные правовые условия, чтобы любой инвестор четко понимал правила на конкретной территории», — заявил Кузьмин.

Население «почувствует» новые тарифы на вывоз и утилизацию мусора

«К сожалению, вопросы регулировки новых правил обращения с отходами отразятся на тарифной политике, и население это почувствует. Но чтобы заниматься очисткой рек, городов, улиц и т.д. на высоком уровне, требуются затраты. Нужны инвесторы. Роль регуляторов состоит в том, чтобы это был контролируемый процесс, а не хаотичный», — высказал мнение законодатель.

Вопрос чувствительности введения тарифов на вывоз мусора для населения находится в ведении муниципальных органов власти. К примеру, Ставрополь активно взялся за оценку возможных тарифов для населения.

Региональные парламентарии взяли под контроль тему формирования тарифов на утилизацию твёрдых бытовых отходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном парламенте. Дмитрий Судавцов считает, что введение новых правил может повлечь рост тарифов из-за разделения этого вида оплаты на две: транспортировки мусора и дальнейшей его утилизации.

Законодатель призвал депутатов в своих округах внимательно следить за ситуацией, чтобы резкого роста тарифов на эти услуги не произошло. Это вопрос будет досконально изучен и на заседаниях комитетов регионального парламента.

На Ставрополье создана дорожная карта обращения с отходами

Отметим, что в Ставропольском крае — одном из первых в России — сформирована территориальная дорожная карта обращения с отходами. Она упорядочивает деятельность всех участников рынка и дает понять инвестору, где необходимы вложения для развития этой сферы региона.

На создание схемы было затрачено 7 млн рублей бюджета региона. Территориальная схема обращения с отходами представляет собой информационную систему, содержащую данные по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов в крае.

Это интерактивная электронная карта, которая делит край на две части — северную и южную. Каждая из них будет иметь полный цикл обращения с отходами и регионального оператора, регулирующего этот процесс. То есть содержать межмуниципальные зональные центры, предприятия по переработке вторсырья, мусороперегрузочные и сортировочные станции.

Будут созданы 15 мусороперегрузочных станций

Схема предполагает создание 15 новых мусороперегрузочных станций с первичной обработкой отходов, двух новых межмуниципальных зональных центров в Новоалександровском и Труновском районах, а также введение в эксплуатацию строящихся межмуниципальных зональных центров в Благодарненском, Буденовском и Советском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

В создание инфраструктуры по переработке и утилизации отходов, прежде всего, планируются частные вливания, также предполагается создание объектов на условиях государственно-частного партнерства.

Через механизмы ГЧП планируется привлечь в регион до 300 млн рублей средств государственной корпорации — Фонда содействия реформирования ЖКХ. Уже подана в Москву заявка на софинансирование строительства площадки по складированию твердых коммунальных отходов в Буденновском районе.

Схема утверждена постановлением правительства Ставропольского края 22 сентября 2016 года, согласована с экспертами Росприроднадзора и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Теперь в регионе будет проведен конкурс по отбору региональных операторов и определены нормативы образования твердых коммунальных отходов. Все это возможно после завершения работы над федеральным законодательством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами будет введена в России с 1 января 2017 года. Теперь услуга по сбору и вывозу мусора станет коммунальной и будет вынесена отдельной строкой в платежках. Оплата будет рассчитываться в соответствии с установленными в регионах тарифами.