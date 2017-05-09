Ставрополь, 9 мая, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Бывшая узница фашистских лагерей Дина Замакаева встретила День Победы на центральной площади Ставрополя, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Бывшая узница фашистских лагерей Дина Замакаева из Луганской области на праздновании Дня Победы в Ставрополе

Несмотря на дождь и немолодой возраст ветеран Великой Отечественной войны прибыла в Ставрополь на празднование 72-й годовщины Победы. Она приехала на праздник в Ставрополь из города Антрацит Луганской области.

Родственник Дины Алексеевны, сопровождающий ее в поездке, рассказал, что дорогу ветеран перенесла хорошо. Никаких сложностей они не испытывали, не считая проливного дождя.

«Замакаева Дина Алексеевна — военнопленная», — представилась гостья Ставрополья корреспонденту ИА REGNUM.

Позже родственник ветерана рассказал, что Дина Алексеевна — узник фашистских лагерей: «Угнана в 1942 году из Донбасса. Угнали в западную часть Берлина, потом перевели в Чехословакию».

По словам рассказчика, Дина Замакаева оказалась в плену вместе с курсантами высшего военного авиационного института, на котором изготавливали заклепки для военных самолетов. Ветеран будучи еще 15-летней девочкой, помогала таскать эти заклепки наряду с остальными.

«Освобождали из плена, по ее словам, американцы. Предлагали переехать в Америку. Часть пленных согласилась и уехала в Америку, остальные освобожденные пленные пошли пешком на Родину», — рассказал мужчина.

«Им пришлось пешим ходом и перекладными машинами возвращаться два года», — добавил он.

Дина Замакаева имеет юбилейные награды и медаль «Непокоренная».

Во время прохождения «Бессмертного полка» под проливным дождем ветеран приветствовала колонну. Люди подходили к ней, поздравляли, дарили цветы и благодарили за Победу.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Жители Ставрополя благодарят бывшую узницу фашистских лагерей Дину Замакаеву

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Накануне празднования Дня Победы в Ставропольский край прибыли около десяти участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда из Донецкой области.

Они встретились с ветеранами Ставрополья, студентами, активистами патриотических движений.

«Победа была одна на всех: на все республики бывшего Советского Союза. На своей земле мы делаем и будем делать все, что в наших силах, чтобы память о ней жила — чтобы ее не вырвали из юных сердец, чего добиваются сегодня враждебные силы; чтобы ветераны всегда чувствовали себя победителями», — приветствовал ветеранов глава региона Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора Ставрополья Делегация ветеранов Донецкой области прибыла на Ставрополье на празднование Дня Победы

«Русский народ — это 130 национальностей, которые воевали локоть к локтю против фашизма и победили. Мы будем крепить эту великую дружбу. Донбасс дал стране столько же Героев, сколько и Ставрополье. В память о них хочу сказать: есть главный закон природы — это любовь. Поэтому долой любовь к силе, да здравствует сила любви», — отметил участник войны из Донецкой области Юрий Ковальчук.

Делегация пробудет на Ставрополье до 10 мая. Ветераны из Донбасса проведут ряд встреч и примут участие во всех проводимых в это время мероприятиях в честь годовщины Победы.