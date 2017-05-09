«Военнопленная» из Донбасса приветствовала «Бессмертный полк» Ставрополя
Ставрополь, 9 мая, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Бывшая узница фашистских лагерей Дина Замакаева встретила День Победы на центральной площади Ставрополя, передает корреспондент ИА REGNUM.
Несмотря на дождь и немолодой возраст ветеран Великой Отечественной войны прибыла в Ставрополь на празднование 72-й годовщины Победы. Она приехала на праздник в Ставрополь из города Антрацит Луганской области.
Родственник Дины Алексеевны, сопровождающий ее в поездке, рассказал, что дорогу ветеран перенесла хорошо. Никаких сложностей они не испытывали, не считая проливного дождя.
«Замакаева Дина Алексеевна — военнопленная», — представилась гостья Ставрополья корреспонденту ИА REGNUM.
Позже родственник ветерана рассказал, что Дина Алексеевна — узник фашистских лагерей: «Угнана в 1942 году из Донбасса. Угнали в западную часть Берлина, потом перевели в Чехословакию».
По словам рассказчика, Дина Замакаева оказалась в плену вместе с курсантами высшего военного авиационного института, на котором изготавливали заклепки для военных самолетов. Ветеран будучи еще 15-летней девочкой, помогала таскать эти заклепки наряду с остальными.
«Освобождали из плена, по ее словам, американцы. Предлагали переехать в Америку. Часть пленных согласилась и уехала в Америку, остальные освобожденные пленные пошли пешком на Родину», — рассказал мужчина.
«Им пришлось пешим ходом и перекладными машинами возвращаться два года», — добавил он.
Дина Замакаева имеет юбилейные награды и медаль «Непокоренная».
Во время прохождения «Бессмертного полка» под проливным дождем ветеран приветствовала колонну. Люди подходили к ней, поздравляли, дарили цветы и благодарили за Победу.
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Накануне празднования Дня Победы в Ставропольский край прибыли около десяти участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда из Донецкой области.
Они встретились с ветеранами Ставрополья, студентами, активистами патриотических движений.
«Победа была одна на всех: на все республики бывшего Советского Союза. На своей земле мы делаем и будем делать все, что в наших силах, чтобы память о ней жила — чтобы ее не вырвали из юных сердец, чего добиваются сегодня враждебные силы; чтобы ветераны всегда чувствовали себя победителями», — приветствовал ветеранов глава региона Владимир Владимиров.
«Русский народ — это 130 национальностей, которые воевали локоть к локтю против фашизма и победили. Мы будем крепить эту великую дружбу. Донбасс дал стране столько же Героев, сколько и Ставрополье. В память о них хочу сказать: есть главный закон природы — это любовь. Поэтому долой любовь к силе, да здравствует сила любви», — отметил участник войны из Донецкой области Юрий Ковальчук.
Делегация пробудет на Ставрополье до 10 мая. Ветераны из Донбасса проведут ряд встреч и примут участие во всех проводимых в это время мероприятиях в честь годовщины Победы.