Ставрополь, 1 мая, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Ставрополь дважды за последние годы был признан самым благоустроенным городом России: зеленый, компактный, развивающийся, приводятся в порядок дороги, тротуары, облагораживаются парки, скверы.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Свалка на реке Ташла Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM Ухоженный сквер Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM Композиция у Крепостной стены Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM Ухоженный сквер Ставрополя

Несанкционированные свалки — обратная сторона города. Их даже посчитать сложно, а одолеть эту проблему невозможно.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Свалка на реке Ташла Ставрополя

По данным на 1 мая на интерактивной карте Общероссийского народного фронта ставропольцы отметили порядка 20 незаконных мест сброса мусора.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Свалка по улице Ташлянской

Жители часто отмечают такие места возле лесных насаждений: Архиерейский лес, Члинский лес, урочище «Ташлянский склон», Успенское кладбище. Местные дачники и жители частных домов регулярно сбрасывают там бытовые отходы.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Свалка по улице Ташлянской

Нередки свалки в частных районах. Крупнейший из них расположен в районе Ташлы — именно там больше всего отмечено несанкционированных сбросов мусора.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Мусор на улице Ташлянской

Корреспондент ИА REGNUM прошел по улицам города и запечатлел свалки, не отмеченные на интерактивной карте. Так, к примеру вдоль улицы Ташлянской мусор разбросан практически повсеместно.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Свалка по улице Ташлянской

Местные жители не утруждают себя сбором мусора, высыпая его прямо на склоны холмов и пустыри.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Вид на частный сектор Ташлы с улицы Вавилова

Виктория Ивановская ИА REGNUM Мусор на улице Ташлянской

Немало мусора скопилось в районе железнодорожного переезда.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Свалка по улице Ташлянской в районе железнодорожного переезда

И даже наличие мусорных контейнеров не гарантирует того, что люди не будут создавать свалки вокруг них.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Пустые мусорные контейнеры и мусор вокруг них

Самое мрачное впечатление создает река Ташла. Ее берега засыпаны отходами. Покрышки, коробки, сухие ветки, пакеты, остатки еды и даже новогодняя елка.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Свалка у реки Ташла

Скопище мусора в самой реке создает заторы.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Мусорный затор в реке Ташла

Сквозь ветви деревьев видно, как мусором засыпаны берега ниже по течению реки.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Мусор и ветки по берегам реки Ташла

Виноваты в образовании свалок жители соседних частных домов. Они не стесняются сбрасывать мусор к реке.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Свалка на склоне возле частного сектора Ташлы. Вид с улицы Вавилова

Общественные места в центре города приведены в порядок. Лужайки убраны начисто и каким-то волшебным образом на них остались только шишки хвойных деревьев.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Шишки на лужайке

Памятник Солдату-красногвардейцу на воздушной набережной города — традиционно центр притяжения туристов.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Памятник Солдату-красногвардейцу на воздушной набережной Ставрополя

Однако стоит спуститься вниз по ступеням за монумент и открывается совершенно иной вид.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Свалка мусора за памятником Солдату-красногвардейцу

Эти свалки создает отдыхающая здесь молодежь.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Свалка мусора за памятником Солдату-красногвардейцу

Верхний рынок находится в самом центре города, но и здесь через дорогу в овраг сваливается мусор.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Мусор за Верхним рынком Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM Мусор за Верхним рынком Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM Мусор за Верхним рынком Ставрополя

Вот так выглядит сам рынок вечером перед уборкой.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Верхний рынок в конце рабочего дня

Виктория Ивановская ИА REGNUM Уборка Верхнего рынка в конце рабочего дня

Виктория Ивановская ИА REGNUM Уборка Верхнего рынка в конце рабочего дня

Урочище Мамайская лесная дача регулярно убирается.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Русский лес весной

Но сразу после уборки территории местные жители по привычке идут выбрасывать туда мусор.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Вход в урочище Мамайская лесная дача за гаражами многоэтажного дома

В комитете городского хозяйства рассказали ИА REGNUM, что уборка в городе ведется ежедневно, как и контроль за размещением контейнерных площадок для сбора мусора. Регулярно в городе проводиться и рейды по выявлению свалок. Как только такие места обнаруживаются их немедленно ликвидируют.

Свалки, отмеченные на интерактивной карте ОНФ, городские власти отслеживают и ликвидируют. Но сколько скоплений мусора там не отражены? Посчитать свалки не удается.

«Появление несанкционированных свалок — это острая социальная проблема, основанная на халатности и беспечности жителей и гостей города Ставрополя», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства Сергей Савельев.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Мусор в лесу

Чиновники видят решение проблемы в воспитании населения, формировании у людей бережного отношения к санитарному состоянию города.

Вместе с тем, не так давно было озвучено на круглом столе ОНФ, что в частных секторах Ставрополья до 70% населения не платит за вывоз мусора. Люди предпочитают жечь мусор у себя во дворах или сбрасывать его в лесополосах, на пустырях или в реках.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Скопление мусора в реке

Эта статистика применительно не к Ставрополю, а к Кочубеевскому району края. Но глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева сообщила, что нет закона, обязывающего частников платить за вывоз и утилизацию мусора. И эту проблему пытаются решить на федеральном уровне.

«Поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» предусматривают введение платы за обращение с отходами для владельцев индивидуальных жилых домов. Эта норма заработает только тогда, когда регион перейдет на новую модель и выберет регионального оператора», — сказала она.

В 2016 году правительство РФ утвердило новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые устанавливают порядок их сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения.

Ставрополье планирует войти в число пилотных регионов, где новые правила обращения с отходами запустят раньше 2019 года. Они обязывают регион создать эффективную систему сбора, утилизации мусора и регионального оператора, который установит «мусорный тарифы» для региона.