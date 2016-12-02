



Pixabay.com Ротации и отставки

В Ставропольском крае ротации в муниципалитетах могут быть попыткой губернатора решить нарастающие проблемы недовольства населения, считают эксперты.

Осень 2016 года характеризуется частыми сменами глав муниципалитетов в регионе. Причем отставки и назначения происходят досрочно. Ротации в муниципалитетах Ставрополья начались сразу, как только подвели итоги выборов 18 сентября 2016 года. В крае состоялось более 90 избирательных кампаний. Люди выбирали депутатов Госдумы РФ, краевых законодателей и местные представительные органы в 90 муниципалитетах.

Уже в октябре 2016 года пошли перестановки глав в муниципалитетах. На своем месте смог удержаться только один глава — Андрей Джатдоев. Он занимает пост главы города с августа 2012 года. И надо отдать ему должное, довольно успешно. Для его предшественников это место было не таким счастливым.

Громким был скандал с мэром краевой столицы Дмитрием Кузьминым, которому в 2007 году был предъявлен ряд обвинений, в том числе в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Кузьмин являлся лидером ставропольского регионального отделения партии «Справедливая Россия», которая в марте 2007 года на выборах в краевую думу набрала 37,64% голосов избирателей, опередив «Единую Россию». Кузьмину пришлось скрываться за границей.

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Его последователь Игорь Бестужий получил 9 лет строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей за взяточничество и махинации с землей. В период бурных перемещений глав муниципалитетов Андрею Джатдоеву удается сохранить за собой этот пост.

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В конце октября экс-глава администрации Михайловска Ставропольского края Михаил Миненков досрочно сложил свои полномочия. На этот пост он пришел в 2014 году при губернаторе Владимирове. Герой России Миненков — уроженец Алтая. Свою политическую карьеру он начал депутатом Ставропольской городской думы в 2011 году.

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16 ноября 2016 года Миненков был избран главой крупнейшего города Ставрополья, промышленной столицы края — города Невинномысска. В Михайловске его сменил Игорь Серов, который пришел на этот пост с должности главы администрации Октябрьского района Ставрополя.

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Наконец, сегодня досрочно сложил с себя полномочия главы города Лермонтова Игорь Зенов, также работающий на этом посту с декабря 2014 года.

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Отметим, что одновременно с ротацией глав муниципалитетов уходит из городов так называемая система двоевластия, когда управление ведется главой города, избранным из числа депутатов, и назначенным сити-менеджером. Эта система была введена в крае всего несколько лет назад, но теперь от нее решили отказаться.

С этого года в городах Ставрополья избирается только один глава на основе конкурсных процедур. Кандидатура окончательно утверждается представительным органом муниципалитета.

21 ноября досрочно ушла в отставку глава Железноводска Вера Мельникова, также назначенная на этот пост при нынешнем действующем губернаторе. Мельникова проработала на этом посту три года. На ее место также пророчат не новое лицо, а главу другого города Ставрополья.

В пресс-службе Невинномысска отметили, что на посту главы Михайловска работа Миненкова была признана эффективной — удвоен городской бюджет и создана действенная коммунальная система для населения. Комментируя свою отставку, экс-глава Железноводска Мельникова также отметила достижения последних лет: решение вопроса о принадлежности Курортного парка, о его реконструкции, строительство дорог, вхождение города в программу на 2016−2017 годы, успехи в программе переселения граждан из ветхого жилья и строительство двух стадионов для Мундиаля 2018 года.

Однако политолог Антон Чаблин считает, что достижения этих глав на прежних постах преувеличены. Вера Мельникова хоть и была назначена на пост главы города при новом губернаторе, но по сути является представителем «старой» команды. С 2010 года она работала первым заместитель главы администрации Железноводска, а с 2011 по 2014 год занимала пост председателя думы города-курорта.

За этот период у населения города накопилось немало нареканий в адрес органов местного самоуправления. Недовольство людей растет, как и у жителей Михайловска, где жизнь людей не поменялась кардинально в лучшую сторону.

Немало экс-глав муниципалитетов находятся сейчас под следствием или уже осуждены по коррупционным статьям. В последнее время со своих постов были смещены главы городов Зеленокумск и Благодарный, главы Предгорного, Левокумского районов и значительного количества муниципальных образований.

Негативный социальный всплеск вызвало и принятие думой Ставрополья так называемого «закона жирных котов», который не дает возможность выдела небольших участков земель сельскохозяйственного назначения. Минимальная доля выделяемой земли увеличена с 30 га до 2,5 тыс. га. Предпринимательское сообщество считает, что это ставит крест на развитии фермерства в регионе. Закон вызвал общественный резонанс еще на стадии обсуждения. Дума прошлого созыва его отклонила. Нынешняя дума приняла безоговорочно.

«Кадровые перестановки в муниципалитетах свидетельствуют о неуверенности губернатора в своих силах. Он переставляет тех людей, которых уже знает. Скамейки запасных у него нет», — считает эксперт.

Он отмечает, что в крае не сложилось целостной управленческой команды. Достаточно вспомнить попытку ввести в управление городом Кисловодском в 2014 году человека со стороны — Максима Клетина. Эта попытка завершилась провалом. Клетину было предъявлено обвинение в разбойном нападении, якобы совершенном 15 лет назад. Он был арестован, смещен с должности, и после этого дело закрыли в связи с истечением сроков давности.

«Попытки губернатора организовать разумную кадровую политику завершались провалом. Кадровый проект «Новая энергия» открыл новых людей, но никаких серьезных должностей они так и не заняли», — отметил эксперт.

Чаблин добавил, что подобные кадровые перестановки идут и в министерствах края. К примеру, ушедший из Минимущества после скандала со «Ставрополькрайводоканалом» Владимир Бордиян сейчас занимает должность заместителя министра природных ресурсов.

«Все эти передвижения говорят об отсутствии кадровой политики у губернатора», — считает эксперт.

Иного мнения придерживается руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Ставрополе Геннадий Косов. Однако и он отмечает рост социального недовольства населения.

«Нет ничего удивительного в том, что происходит досрочная смена глав муниципальных образований. Прошли выборы, переформировывались законодательные органы, поставлены новые цели, сформулированы новые ориентиры. Нужны новые люди, способные адекватно реагировать на новые вызовы, нестандартно подходить к решению накопившихся и застарелых проблем», — высказал мнение эксперт.

«Социально-экономическая ситуация требует от глав муниципалитетов наличия знаний, умений и навыков антикризисного управляющего. У многих из действующих нет ни первого, ни второго, ни третьего. Если кто-то сумел удержать ситуацию под контролем, то во многих муниципалитетах из-за низкого качества управленческой команды наблюдается рост социального недовольства», — добавил он.

Именно с неспособностью команды обеспечить социальную стабильность Косов связывает досрочный уход мэра Железноводска.

Он напоминает, что избирательный цикл не завершён. И не за горами выборы президента. В этом свете задача губернатора — обеспечить стабильность в муниципалитетах и крае в целом.