Ставрополь, 2 сентября, 2016, 01:17 — ИА Регнум. В Ставропольском крае первого сентября, в День знаний, в школы отправились более 280 тысяч детей. Это на 11 тысяч больше, чем в прошлом году.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Более 280 школьников отметили День знаний на Ставрополье

Фактически в первый день осени в крае резко похолодало и почувствовалось дыхание этого времени года: туманы, дожди. Однако непогода не помещала провести линейки во дворах как городских, так и сельских школ.

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Первоклассников встретила в новом 2016−2017 учебном году 1681 школа. За парты сядут 33 тысячи первоклассников. Это почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклассники в гимназии №30 Ставрополя

Еще до первого сентября все школы края были проверены и приняты к работе. В них проведены ремонты, созданы или отремонтированы спортивные залы, кухни и столовые. В школах 25 городов и сел заменены оконные блоки.

В этом году на Ставрополье открыты четыре новые школы. В одной из них в густонаселенном 204 районе города Ставрополя создано сразу 11 первых классов. В старейшей в городе гимназии №30 первых классов в этом году образовано пять. В них будут учиться 120 детей.

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Еще перед началом линейки первоклассники прошли в свой класс и познакомились с учительницей.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклассники готовятся к своей первой школьной линейке

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклассники готовятся к своей первой школьной линейке

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклассники готовятся к своей первой школьной линейке

Классы, в которых будут учиться самые маленькие гимназисты, празднично украшены плакатами и цветами. Учителя постарались все сделать для того, чтобы дети прониклись атмосферой праздника.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклассники готовятся к своей первой школьной линейке

Виктория Ивановская ИА REGNUM Классы украшены для встречи с самыми младшими гимназистами

Виктория Ивановская ИА REGNUM Классы украшены для встречи с самыми младшими гимназистами

Виктория Ивановская ИА REGNUM Классы украшены для встречи с самыми младшими гимназистами

Виктория Ивановская ИА REGNUM Классы украшены для встречи с самыми младшими гимназистами

Виктория Ивановская ИА REGNUM Классы украшены для встречи с самыми младшими гимназистами

Виктория Ивановская ИА REGNUM Классы украшены для встречи с самыми младшими гимназистами

Виктория Ивановская ИА REGNUM Классы украшены для встречи с самыми младшими гимназистами

Виктория Ивановская ИА REGNUM Классы украшены для встречи с самыми младшими гимназистами

Виктория Ивановская ИА REGNUM Классы украшены для встречи с самыми младшими гимназистами

Учителя после небольшого приветствия проводили самых маленьких участников торжества на линейку.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Классы украшены для встречи с самыми младшими гимназистами

Виктория Ивановская ИА REGNUM Линейка в День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM Линейка в День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM Линейка в День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM Линейка в День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM Линейка в День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Вместе с первоклассниками на первую школьную линейку в новом учебном году вышли 50 будущих выпускников.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Одиннадцатиклассники на линейке в гимназии №30 Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM Одиннадцатиклассники на линейке в гимназии №30 Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM Одиннадцатиклассники на линейке в гимназии №30 Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM Одиннадцатиклассники на линейке в гимназии №30 Ставрополя

Юнармейцы школы вынесли российский флаг и тем самым открыли линейку.

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

На линейке присутствовали представители Минобразования региона, комитета образования горадминистрации Ставрополя, председатель совета ветеранов Ленинского района Ставрополя.

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Директор гимназии Лариса Шишкина пожелала всем не останавливаться на достигнутом, а идти вперед к победе как российские спортсмены, победившие на Олимпийских играх в 2016 году.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Директор гимназии №30 Ставрополя Лариса Шишкина

Сказочные персонажи Красная шапочка и снеговик устроили для детей развлекательную пятиминутку, во время которой детвора смогла потанцевать.

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

На линейке выступили и родители гимназистов, которые пожелали, чтобы новый учебный год был полон чудес и открытий.

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Поздравили первоклашек с началом нового этапа жизни и будущие выпускники. Одиннадцатиклассники прочитали детям стихи, вручили первоклассникам шары и колокольчики.

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Воспитанники тренера секции тхэквондо гимназии Норика Айвазяна показали театрализованное представление.

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Стихи для гостей прочли и главные виновники торжества — первоклассники, после чего самая юная из них дала традиционный первый звонок.

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний в гимназии №30 Ставрополя

В классе первоклассников ждал сладкий сюрприз, но перед этим они успели познакомиться друг с другом и рассказать о том, что они больше всего любят. Оказалось, почти все они любят животных и своих друзей, многие рисовать, а некоторые и учиться.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклассники знакомятся друг с другом в День знаний

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклассники знакомятся друг с другом в День знаний

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклассники знакомятся друг с другом в День знаний

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклассники знакомятся друг с другом в День знаний

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклассники знакомятся друг с другом в День знаний

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклассники знакомятся друг с другом в День знаний

Первый день нового учебного года для новоиспеченных гимназистов завершился первым совместным фотографированием.