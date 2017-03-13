



Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

Жители Ставропольского края жалуются во все инстанции по вопросам справедливости начисления платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды. В министерство ЖКХ, уполномоченному по правам человека, депутатам, в Стройжилнадзор… Власти реагируют на жалобы и обещают до 1 июня нормативы пересчитать, а нерадивые управляющие компании, пытающиеся наживиться на этих платах, наказать.

Хотели как лучше…

Напомним, в феврале текущего года жители края, как и во всей России, впервые получили квитанции, в которых плата за ОДН начислена по-новому. Во-первых, платеж перешел из разряда коммунальных услуг в жилищные с разбивкой по каждому виду ресурсов, во-вторых, верхний предел суммы теперь ограничен нормативом. Эта мера принималась для защиты собственников от непрозрачного начисления коммунальных платежей.

Первоначально предполагалось, что установление нормативов приведет к снижению платежей, особенно в домах, где проведены энергосберегающие мероприятия. Однако после поступления платежных квитанций за январь 2017 года, выяснилось, что у многих жителей цифры в этой строке необоснованно увеличились. Это признает МинЖКХ края. Об этом говорят депутаты и региональный омбудсмен.

В Ставропольском крае норматив на электроэнергию для разных категорий жилых домов варьируется от 2,84 до 11,17 кВтxчас/кв. м в месяц в зависимости от этажности дома, наличия лифтов, домофонов и усилителей телеантенн. Норматив на воду составил от 0,029 до 0,067 куб. м/кв.м в месяц и зависит от наличия централизованного холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

Согласно разъяснениям Минстроя РФ, если фактический размер расходов меньше размера норматива, то возможно начисление по фактическому объему потребления. Однако в большинстве случаев УК просто начислили плату не по реальному количеству потребленных ресурсов, а по верхней планке норматива. Причем на общую площадь дома, включая подвалы, чердаки, техэтажи, без учета использования в доме энергосберегающих технологий.

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Активисты домов не согласны мириться

Новые правила расчета платы за ОДН стали очередной коммунальной нагрузкой на кошельки населения. Активисты многоквартирных домов не готовы с этим мириться. Растут тарифы на услуги ЖКХ, вводится тариф на вывоз и утилизацию мусора. Дополнительные коммунальные расходы ложатся на фоне роста налогов на недвижимость, цен на товары и продукты питания, жалуются люди.

«Я плачу по своим счетчикам 470 рублей за свет и 655 рублей за общедомовые нужды. То есть общедомовая плата за свет для меня выше, чем собственная», — рассказала председатель совета одного из домов города Невинномысска Тамара Винокурова.

При этом справедливость таких начислений вызывает серьезное сомнение старшей по дому: «Меня возмущает, почему начисление идет с общей площади, а не с убираемой, хотя счётчики установлены и по подъездам, и по лифтам? — возмутилась активист дома. — Управляющая компания берет плату по общедомовому счетчику. Но жильцы не должны нести ответственность за возможные кражи или утечки».

Она добавила, что очень редко в домах постоянно используется освещение технических этажей или подвалов. Как правило, там установлены выключатели, и используется там света намного меньше. Так почему эти площади также включены в нормативы оплаты за ОДН?

«В домах установлены датчики на движение. Но это не учитывается при расчете платы за ОДН. В соседнем пятиэтажном доме светит только одна лампочка на площадке. Там практически нет освещения. Но дополнительно жителям дома начислили 3 тысячи за освещение, в то время как раньше они платили копейки по фактическому потреблению», — рассказала Винокурова.

Старшая по дому направила в Управляющую компанию заявление с требованием пересчета нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды дома с учетом анализа фактического потребления света и воды. Так сделали и многие другие активисты домов.

Электрик

Каждая десятая жалоба — на начисления по ЖКХ

Региональный омбудсмен Алексей Селюков назвал непрозрачность начислений коммунальных платежей одной из самых распространенных жалоб жителей региона.

«В числе письменных обращений, ежегодно поступающих к Уполномоченному по правам человека, каждое десятое — это обращение о нарушении права на справедливую оплату жилищно-коммунальных услуг. Анализ этих обращений показал, что примерно 65% из них в той или иной мере обоснованы, вызваны непрозрачностью формирования тарифов на энергоресурсы, либо нарушением правил их поставки потребителям и их оплаты», — озвучил статистику Селюков.

Уполномоченный по правам человека по Ставропольскому краю назвал несправедливыми новые правила начисления платы за ОДН, при которых недобросовестность одних жильцов отражается на платежках добросовестных.

«Общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов, …при их правильной работе, учитывают все поставленные ресурсы, в том числе, похищенные недобросовестными потребителями, внутридомовые непроизводственные потери от бесхозяйственности, и всё иное, что потерялось от входа коммунальных ресурсов в многоквартирный дом и до индивидуальных приборов учета, что нередко для каждого потребителя составляет сумму, сопоставимую с оплатой по индивидуальному счетчику, а иногда и превышающую её», — высказал позицию региональный омбудсмен.

«Надо найти более справедливую и понятную форму оплаты общедомовых расходов», — призвал региональный уполномоченный по правам человека исполнительную и законодательную власть.

Теперь пересчитают нормативы

Власти Ставропольского края на фоне недовольства населения и правозащитников решили пересчитать действующие нормативы ОДН до 1 июня 2017 года. Начальник отдела нормативного регулирования министерства ЖКХ края Нелля Сосновская озвучила факты недобросовестного отношения управляющих компаний к собственникам жилья, которые либо поднимают плату до верхней планки норматива, без учета экономии в доме или включают в плату помещения, не оснащенные электричеством и водой.

«В соответствии с действующими приказами министерства до утверждения новых нормативов это недопустимо», — сообщили ИА REGNUM в министерстве ЖКХ края.

Просчеты, допущенные при установлении нормативов по ОДН, будут учтены. Нормативы пересчитают до 1 июня 2017 года. При этом в министерстве пообещали учесть минимальный перечень работ и услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (он утвержден постановлением правительства РФ № 290). Управляющие организации, применяя норматив, должны будут выполнять все работы и услуги, прописанные в этом перечне.

Справедливость ищут и в других регионах

Активисты многоквартирных домов Ставрополя возмущаются, почему очевидные просчеты новых правил начисления этой платы обсуждаются только сейчас, когда люди получили платежки, в которых плата за общедомовые ресурсы порой превышает плату за собственное потребление? Почему компании не учитывают использование энергосберегающих технологий в домах? Почему расчет потребления идет с включением помещений, где вообще нет освещения и воды — чердаков и подвалов?

Эти вопросы задают не только в Ставропольском крае. Коммунальную справедливость ищут жители многоквартирных домов Волгограда, Севастополя, Приморья, Брянска, Владимира. Жители Орла направили иск в Конституционный суд РФ с требованием признания способа начисления ОДН по нормативу нарушающим права граждан.

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«В принципе мы говорим о нарушении принципа социальной справедливости, — отметил один из истцов, руководитель Первой городской управляющей компании города Орел Александр Касьянов. — Эти нововведения дестимулируют жителей к ресурсосбережению, что идет вразрез с федеральным законом «Об энергосбережении» № 261. И в большей степени защищают пассивных граждан, которые не экономят ресурсы, которые даже не выбрали себе способ управления, поскольку только для такой категории граждан установлено право платить по факту».

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Gradkostroma.ru Счетчики

Счетчики могут стать важнее нормативов

Необходимость решения проблемы на федеральном уровне увидели и депутаты Госдумы. На рассмотрение в федеральный парламент поступил законопроект, устанавливающий право собственников квартир самостоятельно общем собрании определять размер расходов на потребленные ресурсы по показаниям общедомового (коллективного) прибора учета. Фактически законопроект устанавливает приоритет показаний коллективных приборов учёта над нормативами потребляемых энергоресурсов в регионе.

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Депутат Ставропольского края Виктор Лозовой считает, что только так может решиться острая проблема несправедливых начислений.

«Каждый должен отвечать за себя. Для этого и устанавливались индивидуальные приборы учета потребленных ресурсов. Общедомовой счетчик должен стоять для контроля, где происходят утечки или кражи ресурсов ЖКХ. Это также будет стимулировать Управляющие компании лучше работать», — считает депутат.

Если же говорить о нормативах, то депутат считает, что они должны быть прописаны более четко по категориям домов, с учетом их этажности, состояния и возраста.

«МинЖКХ должен четко установить нормы и взимать плату только по минимальному нормативу», — уточнил депутат.

«Эту плату надо взять в жесткие рамки, а не отдавать на откуп бизнесу», — добавил депутат.